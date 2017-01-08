Ã‡algÄ± Ã‡engi Ä°kimiz filmi iÃ§in harcanan bÃ¼tÃ§e dudak uÃ§urttu

BaÅŸrollerini Murat Cemcir ve Ahmet Kural'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã‡algÄ± Ã‡engi Ä°kimiz filmi iÃ§in 14 milyon TL bÃ¼tÃ§e harcadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ikili, en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi Cem YÄ±lmaz'dan gÃ¶rdÃ¼klerini aÃ§Ä±kladÄ±.

'ÇalgÄ± Çengi Ä°kimiz' filminin vizyona girdiÄŸi ÅŸu günlerde, filmin oyuncularÄ± ve aynÄ± zamanda yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenen Murat Cemcir ve Ahmet Kural ikilisi Habertürk'e konuÅŸtu. Ä°lk filmden bu güne 5 senelik süreci anlatan ikili, 60 bin kiÅŸiden 7 milyon'a nasÄ±l ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±lar. Yeni filme harcanan bütçe ise 14 milyon TL olarak açÄ±klandÄ±.

"VARIMIZI YOÄžUMUZU FÄ°LME GÖMDÜK"

Murat Cemcir ve Ahmet Kural için kariyerlerinde yeni bir baÅŸlangÄ±ç olan 'ÇalgÄ± Çengi Ä°kimiz', filmlerinin senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir'le birlikte kurduklarÄ± TR 40 33 Productions adlÄ± ÅŸirketin ilk iÅŸi oluyor. "Ä°nsanÄ±n kendi kaderini eline almasÄ± çok deÄŸerli" diyen Cemcir ile Kural, yeni projelerini hem yeni bir adÄ±m hem de çÄ±ktÄ±klarÄ± yola saygÄ± duruÅŸu olarak ifade ediyorlar. "Åžirket kurduktan sonra hayatÄ±nÄ±zda ne deÄŸiÅŸti?" sorusu üzerine ikili, "VarÄ±mÄ±zÄ± yoÄŸumuzu filme gömdük. BarkÄ±mÄ±zÄ± da gömdük. Hiçbir ÅŸeyimiz kalmadÄ±" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

SON 5 YIL BÄ°ZÄ° ADAM ETTÄ°

"Ä°lk filminizden bu yana geçen sürede hayatÄ±nÄ±zda neler deÄŸiÅŸti?" sorusu üzerine, Ahmet Kural, "KiÅŸiliklerimiz oturdu. SorumluluklarÄ±mÄ±z arttÄ±. YaÅŸam tarzÄ±mÄ±za dikkat eder olduk." cevabÄ±nÄ± verirken; Murat Cemcir, "Eskiden serseri takÄ±lÄ±yorduk. SabahÄ±n geç saatlerine kadar sokaktaydÄ±k. Memleketle ilgili konularÄ± bu kadar dert edinmiyorduk. ArtÄ±k memleketle ilgili konularÄ± takip ediyoruz, memleketle ilgili olaylara dikkat kesiliyoruz. Rol modelleri olduÄŸumuz, o kadar kiÅŸi filmlerimizi izlediÄŸi için yaÅŸamlarÄ±mÄ±za dikkat ediyoruz. Özetle son 5 yÄ±l bizi adam etti" ifadelerini kullandÄ±.

'MADDÄ° OLARAK HÄ°ÇBÄ°R ÅžEYDEN KISMADIK"

2011'de ilk filmlerini 30 bin TL'ye sadece 6 günde çektiklerini söyleyen, yeni filmlerine 4 milyon dolar (14.5 milyon TL) civarÄ± para harcadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Murat Cemcir, "Her iki filmin de çÄ±kÄ±ÅŸ noktasÄ± izleyiciye keyifli zaman geçirmek, hayatlarÄ±na güldürü yoluyla dokunmak. Sonuç olarak samimiyet. Manevi olarak hiçbir ÅŸeyden kÄ±smamÄ±z söz konusu olamaz. Maddi olarak da öyle. 'ÇalgÄ± Çengi Ä°kimiz'de imkânÄ±mÄ±z olduÄŸu için keyiflendirme yolunda daha çok para harcadÄ±k. 'ÇalgÄ± Çengi Ä°kimiz' en iyi filmimiz ve daha çok güldürecek" dedi.Ahmet Kural ise, ilk ve ikinci filmleri karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rarak, "Ä°lk filmimizde daha az oyuncu vardÄ±, set imkânlarÄ±mÄ±z kÄ±sÄ±tlÄ±ydÄ±. 'ÇalgÄ± Çengi Ä°kimiz'deyse daha geniÅŸ bir oyuncu kadromuz var. Set imkânlarÄ±mÄ±z mümkün olabildiÄŸince rahat ve kapsamlÄ±ydÄ±. Böyle olmasÄ± kendimizi yaydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlamÄ±na gelmemeli. Yine en iyisini sunmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k" ifadelerine yer verdi.

CEM YILMAZ'DAN BAÅžKA DESTEK OLAN OLMADI

2011'de 30 bin TL'ye 6 günde çektikleri, paralarÄ± bittiÄŸi için gösterime çÄ±karamadÄ±klarÄ±, Cem YÄ±lmaz'Ä±n destek vermesiyle izleyiciyle buluÅŸan 'ÇalgÄ± Çengi' ile sinemaya adÄ±m atan ve o filmle kamuoyu tarafÄ±ndan tanÄ±nan ikili, "Bize Cem YÄ±lmaz'dan baÅŸka kimse destek olmadÄ±" dedi.