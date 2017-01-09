O film 74'Ã¼ncÃ¼ AltÄ±n KÃ¼re'de Ã¶dÃ¼llere doymadÄ±

ABD'de dÃ¼zenlenen sinema ve televizyon dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en prestijli yarÄ±ÅŸmasÄ± AltÄ±n KÃ¼re'nin 74.'sÃ¼ dÃ¼zenlendi. YarÄ±ÅŸmada La La Land filmine 7 dalda Ã¶dÃ¼l verildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Beverly Hills kentinde gerçekleÅŸtirilen, sinema ve televizyon dünyasÄ±nÄ±n prestijli ödülü sahiplerini buldu.Bu yÄ±l 74'üncüsü düzenlenen ödül töreninin sunuculuÄŸunu dünyaca ünlü komedyen Jimmy Fallon yaptÄ±. Sinema ve televizyon dünyasÄ±nÄ±n en prestijli ödülleri arasÄ±nda gösterilen AltÄ±n Küre'de, 14'ü sinema, 11'i ise televizyon olmak üzere 25 kategoride ödüller daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Moonlight, drama dalÄ±nda "En Ä°yi Film" ödülünü alÄ±rken, komedi/müzikal dalÄ±nda ise La La Land "En Ä°yi Film" ödülüne layÄ±k görüldü. Drama dalÄ±nda Casey Affleck "En Ä°yi Erkek Oyuncu", Isabelle Huppert "En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu" ödülünü kazandÄ±. Onur ödülü olan AltÄ±n Küre Cecil B. DeMille Ödülü'ne Hollywood'un ünlü oyuncusu Meryl Streep layÄ±k görüldü.

'LA LA LAND' 7 DALDA ÖDÜL ALDI

Gecenin en dikkat çekici performansÄ± hiç ÅŸüphesiz La La Land filmiydi. Komedi/müzikal kategorisinde filmin oyuncularÄ±ndan Ryan Gosling "En Ä°yi Erkek Oyuncu", Emma Stone ise"En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu" ödülünü aldÄ±. "En Ä°yi Yönetmen" ve 'En Ä°yi Senaryo' ödülleri de dahil film toplamda 7 ödül aldÄ±.

74. AltÄ±n Küre Ödülleri'ni kazananlar ÅŸöyle:

En Ä°yi Film (Drama): Moonlight

En Ä°yi Film (Müzikal ve Komedi): La La Land

En Ä°yi Erkek Oyuncu (Drama): Casey Affleck (Manchester By The Sea)

En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu (Drama): Isabelle Huppert (Elle)

En Ä°yi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Ryan Gosling (La La Land)

En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu (Müzikal/Komedi): Emma Stone (La La Land)

En Ä°yi YardÄ±mcÄ± Erkek Oyuncu (Drama/Müzikal/Komedi): Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals)

En Ä°yi YardÄ±mcÄ± KadÄ±n Oyuncu (Drama/Müzikal/Komedi): Viola Davis (Fences)

En Ä°yi Yönetmen: Damien Chazelle (La La Land)

En Ä°yi Senaryo: Damien Chazelle (La La Land)

En Ä°yi Animasyon Filmi: Zootopia

En Ä°yi Müzik: Justin Hurwitz (La La Land)

En Ä°yi ÅžarkÄ±: City of Stars - Justin Hurwitz, Pasek & Paul (La La Land)

En Ä°yi YabancÄ± Film: Elle (Fransa)

En Ä°yi TV Dizisi (Drama): The Crown

En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu (TV Dizisi-Drama): Claire Foy (The Crown)

En Ä°yi Erkek Oyuncu (TV Dizisi-Drama): Billy Bob Thornton (Goliath)

En Ä°yi Tv Dizisi (Müzikal/Komedi): Atlanta

En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu (TV Dizisi-Müzikal/Komedi): Tracee Ellis Ross (Black-ish)

En Ä°yi Erkek Oyuncu (TV Dizisi-Müzikal/Komedi): Donald Glover (Atlanta)

En Ä°yi TV Filmi/Mini-Dizi: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu (TV Filmi/Mini-Dizi): Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story)

En Ä°yi Erkek Oyuncu (TV Filmi/Mini-Dizi): Tom Hiddleston (The Night Manager)

En Ä°yi YardÄ±mcÄ± KadÄ±n Oyuncu (TV Filmi/Mini-Dizi): Olivia Colman (The Night Manager)

En Ä°yi YardÄ±mcÄ± Erkek Oyuncu (TV Filmi/Mini-Dizi): Hugh Laurie (The Night Manager) - Ä°stanbul