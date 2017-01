Salih Gaygusuz Justin Timberlake'i canlandırdı o video Bafta Ödülü'ne koşuyor

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake’in “Cant Stop the Feeling” şarkısının aynısını St.Albans şehri esnafıyla çeken Mehmet Salih Gaygusuz, bu yılki Bafta yani Britanya Film Endüstrisi Ödüllerinde Belgesel dalında kısa listeye kalarak ödül almaya doğru ilerliyor.

Avrupa Ajansı (AVA) Halil Erdoğan/ Londra-ÖZEL HABER-İngiltere’de Türk nüfusunun neredeyse hiç olmadığı St.Albans şehrinde tamamen İngilizlerin oyuyla seçilen müslüman Türk Belediye eski başkanı Mehmet Salih Gaygusuz yine bir ilke imza atmak üzere. İngiltere anayasasının yazıldığı tarihi şehir olan St.Albans’tan belediye başkanı seçilerek tüm İngiltere’de Türkleri gururlandıran Mehmet Salih Gaygusuz başkanlığı süresince yardım faaliyetleriyle öne çıkmıştı. Yeni hedefi BAFTA ödülü.

Timberlake’in “Cant Stop the Feeling” şarkısını canlandıran Türk Belediye Başkanı Salih Gaygusuz İngiltere'nin oscar'ı sayılan BAFTA'da kısa listeye kaldı ve ödül bekliyor.

Geçen yıl sona eren belediye başkanlığı sürecince sayısız yardım etkinlikerinde bulunan Gaygusuz, en son Timberlake dansı belgeselini çekerek St.Albans şehri ekonomisine ve iş insanlarına yardımcı olmuştu. Ünlü şarkıcı Justin Timberlake’in “Cant Stop the Feeling” şarkısının aynısını St.Albans şehri esnafıyla çeken Mehmet Salih Gaygusuz, bu yılki Bafta yani Britanya Film Endüstrisi Ödüllerinde Belgesel dalında kısa listeye kalarak ödül almaya doğru ilerliyor.

Mehmet Salih Gaygusuz ünlü sanatçı Justin Timberlake'i canlandırdı

Belgesel video klibinde ünlü sanatçı JustinTimberlake canlandıran Belediye Başkanı Salih Gaygusuz kazanırsa Mart ayında kırmzı halıdan geçerek ödül törenine katılacak. British Academy of Film and Television Arts’in Türkçesi İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisidir. Kısaca İngiltere Oscar ödülleri diyebiliriz.

Mehmet Salih Gaygusuz şunları söyledi:

“45 yıldır yaşamış olduğum bu muhteşem şehirde her ne kadar hali vakti yerinde olanlar yaşamış olsada son yıllarda yardıma muhtaç olanlarda okadar çoğalmaktadır, hepimizin şahit olduğu bir gerçek var..ingiliz halkı çok yardım sever bir halktır ve bunların isbatını caddelerdeki Charity shop sayıları ile görebiliyoruz. Halk arasında yardımlaşma sadece Charıty shoplarla sınırlanmıyor, halk arasında guruplaşıp kendi imkanları ile yardıma muhtaçlara yardım etmeye çalışan yüzlerce insan var, sadece yaşadığım şehirde 100’ü aşkın küçük büyük kuruluşlar mevcuttur, benim bu video çekimimde bu küçük kuruluşların yardım toplama maksadı ile yola çıkıp yerel işveren ve halkın desteği ile videoda reklam veren şirket sahiplerinin katklarıyla yardım toplama macerası başlamıştır.”

Mehmet Salih Gaygusuz sözlerine şöyle devam etti:

“İlk telefonla arandığımda biraz şaşırdım çünki Justın Tımberlake a benzeyen hiçbir tarafım yok ve bu düşüncemi telefondaki kişiyle paylaştım, Telefondaki kişi benzerliğin önemi olmadığını sadece Şehirde tanınan popüler bir karakter aradıklarını söylemesine rağmen ben yine ısrarla önce bir görüşelim dedim ve bu macera görüştükten sonra başlamış oldu. Daha sonra Çekimler başladı lokal şirketlerin büyük desteği ile iyide yardım topladık derken Videomuz bayağı bir ses getirdi, bu başarının ardından vıdeo ülke geneline yaylınca BEST CHARITY VİDEO selection kısmınıda aşarak short listeye girebildik, ümid ediyorumki bu bölümüde aşıp Picadılly de yer alan BAFTA ödül gününde sahneye çıkıp WINNERS ödülünü alıp HOME START yardım kuruluşumuza epeyce bir yardım toplamış olacağız..”

St.Albans Home Start yardımı

Timberlake dansı belgeseliyle, St.Albans şehrinde Home Start yardımı için on binlerce sterlin toplayan Mehmet Salih Gaygusuz’un da bizzat rol aldığı bu video, Belgesel bölümüde yardım kuruluşları kategorisinde kısa listede ödül almayı bekliyor.

Sue Wybrow

6 dakikalık belgesel video kilibi 13 bin izlenmeye ulaştı. Gurubun lideri Su Wybrow, St.Albans’tan belediye eski başkanı Mehmet Salih Gaygusuz’un bu belgesel video’da oynaması bizi çok mutlu etti. St.Albans şehri ekonomisi ve esnafları iş insanları adına mükemmel bir çalışma oldu. Biz bu BAFTA ödülünü alırsak çok mutlu olacağız.” dedi.

Suzy Moody

Home Start müdürü Suzy Moody ise “Bu video yardım için birlikte neler yapılacağını gösterdi. İnsanların ekonomiyi canlandırmak için yaptıkları küçük katkılarla neler yapılabilirdi. Sonuçta bu çalışmamız BAFTA ödülüne kadar geldi”

BAFTA

Bafta Ödülleri 15 Mart 2017 tarihinde dünyanın en prejli caddesi olan Picadily’de sahiplerini bulacak. BAFTA-British Academy of Film and Television Arts; İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisidir. Oscar'ın Birleşik Krallık'taki dengi olan bu akademi her yıl film, televizyon, çocuk film ve televizyon eserleri ile iletişim ödülleri verir. 1947'de İngiliz Film Akademisi olarak, David Lean, Alexander Korda, Carol Reed, Charles Laughton, Roger Manvell gibi isimler tarafından kurulmuştur. 1958'de Televizyon Yapımcıları ve Yönetmenleri Loncası ile birleşerek Film ve Televizyon Kulübü olmuştur. 1976'da ise şimdiki adını almıştır. BAFTA'nın ana ofisi Piccadilly, Londra'dadır ama İngiltere'nin kuzeyinde, İskoçya'da, Galler'de, New York'ta ve Los Angeles, Kaliforniya'da da ofisleri bulunmaktadır. Akademi'nin ödülü Amerikalı heykeltıraş Mitzi Cunliffe tarafından tasarlanmış tiyatro maskesi şeklindedir ve 1955 yılında Televizyon Yapımcıları Loncası tarafından ısmarlanmıştır.

Video izlemek için aşağıdaki linki tıklayınız

http://webtv.avrupagazete.com/web-tv-haberler/3123-justin-timberlake’in-şarkısı-salih-gaygusuz-a-ödül-getirecek.html

Türkiye aşığı olan Karadeniz Gümüşhane kökenli Salih Gaygusuz Başkanı olduğu St.Albans şehrine dünyaca ünlü Türk piyanist Gülsin Onay'ı getirerek, İngilizlere klasik müzik dinletmişti.