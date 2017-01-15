Heykel sanatÄ±yla uÄŸraÅŸan GÃ¼rkan Uygun kendi heykelini yaptÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu GÃ¼rkan Uygun boÅŸ zamanlarÄ±nda heykel sanatÄ±yla da ilgileniyor. Uygun, kendi heykelini yapÄ±p sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸarak takipÃ§ilerinden tam not aldÄ±.

Bu Åžehir Arkandan Gelecek ve Hep Yek 2 ile gündemde olan oyuncu Gürkan Uygun, boÅŸ zamanlarÄ±nda heykel yapÄ±yor. Kendi heykelini paylaÅŸan ünlü sanatçÄ±, çok sayÄ±da beÄŸeni topladÄ±.Evinde küçük bir atölye kuran ünlü oyuncu Gürkan Uygun, kendi heykelini yaptÄ±. Heykelin fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸan Uygun, bu tutkusunu, "Heykel yapmak benim en büyük hobim. Kendi evimde arkadaÅŸlarÄ±ma da yapÄ±yorum. Yedi yÄ±l önce kursuna gitmiÅŸtim" sözleriyle anlattÄ±.Heykelini sosyal medyada paylaÅŸan Gürkan Uygun, eserin kendisine olan benzerliÄŸi ile takdir topladÄ±.