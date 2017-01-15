Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 15/01/2017 19:26

Heykel sanatÄ±yla uÄŸraÅŸan GÃ¼rkan Uygun kendi heykelini yaptÄ±


ÃœnlÃ¼ oyuncu GÃ¼rkan Uygun boÅŸ zamanlarÄ±nda heykel sanatÄ±yla da ilgileniyor. Uygun, kendi heykelini yapÄ±p sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸarak takipÃ§ilerinden tam not aldÄ±.

Bu Åžehir Arkandan Gelecek ve Hep Yek 2 ile gündemde olan oyuncu Gürkan Uygun, boÅŸ zamanlarÄ±nda heykel yapÄ±yor. Kendi heykelini paylaÅŸan ünlü sanatçÄ±, çok sayÄ±da beÄŸeni topladÄ±.Evinde küçük bir atölye kuran ünlü oyuncu Gürkan Uygun, kendi heykelini yaptÄ±. Heykelin fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸan Uygun, bu tutkusunu, "Heykel yapmak benim en büyük hobim. Kendi evimde arkadaÅŸlarÄ±ma da yapÄ±yorum. Yedi yÄ±l önce kursuna gitmiÅŸtim" sözleriyle anlattÄ±.Heykelini sosyal medyada paylaÅŸan Gürkan Uygun, eserin kendisine olan benzerliÄŸi ile takdir topladÄ±.

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VAR GÄ°T GÃœZEL VAR GÄ°T

Kekik kokulu yaylalarda gezersin GerdanÄ±na gök boncuk dizersin Bilmemki beni neden üzersin Var git guzel  zamanÄ±m deÄŸil YaylanÄ±n doruklarÄ±ndadÄ±r yerimiz Koyun keçidir  evvelden sürümüz Çok ömür geçirdi  herbirimiz Senin için koÅŸar gelir


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