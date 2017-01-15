Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 15/01/2017 20:44

YÄ±lmaz ErdoÄŸan sinemayÄ± bÄ±rakÄ±yor mu


ÃœnlÃ¼ oyuncu YÄ±lmaz ErdoÄŸan radikal bir karar alarak sinemayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bundan sonra tiyatroya aÄŸÄ±rlÄ±k vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

"KelebeÄŸin RüyasÄ±" ve "Son Umut" gibi filmlerle beyazperde de adÄ±ndan bahsettiren YÄ±lmaz ErdoÄŸan, radikal bir karara vardÄ±. Bugünlerde "MünaÅŸaka" ile sahnelerde yer alan ErdoÄŸan, ilerleyen zamanlarda tiyatroya yöneleceÄŸini söyledi. Bir davette ortaya çÄ±kan ErdoÄŸan, "YÄ±llardÄ±r sinema filmi yapÄ±yorum, ÅŸimdi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± tiyatroya vereceÄŸim. Amerika ve Avusturya baÅŸta olmak üzere, yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± turnesine çÄ±kacaÄŸÄ±m" diye konuÅŸtu. Belçim Bilgin ile evli olan ve boÅŸanacaklarÄ± konuÅŸulan ErdoÄŸan, eÅŸinin "EkÅŸi Elmalar" filmini izlemediÄŸi haberlerine ise tepki göstererek "Belçim tabii ki filmi izledi" diye konuÅŸtu.

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VAR GÄ°T GÃœZEL VAR GÄ°T

Kekik kokulu yaylalarda gezersin GerdanÄ±na gök boncuk dizersin Bilmemki beni neden üzersin Var git guzel  zamanÄ±m deÄŸil YaylanÄ±n doruklarÄ±ndadÄ±r yerimiz Koyun keçidir  evvelden sürümüz Çok ömür geçirdi  herbirimiz Senin için koÅŸar gelir


Heykel sanatÄ±yla uÄŸraÅŸan GÃ¼rkan Uygun kendi heykelini yaptÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu GÃ¼rkan Uygun boÅŸ zamanlarÄ±nda heykel sanatÄ±yla da ilgileniyor. Uygun, kendi heykelini yapÄ±p sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸarak takipÃ§ilerinden tam not aldÄ±.


O film 74'Ã¼ncÃ¼ AltÄ±n KÃ¼re'de Ã¶dÃ¼llere doymadÄ±

ABD'de dÃ¼zenlenen sinema ve televizyon dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en prestijli yarÄ±ÅŸmasÄ± AltÄ±n KÃ¼re'nin 74.'sÃ¼ dÃ¼zenlendi. YarÄ±ÅŸmada La La Land filmine 7 dalda Ã¶dÃ¼l verildi.