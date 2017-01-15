YÄ±lmaz ErdoÄŸan sinemayÄ± bÄ±rakÄ±yor mu

ÃœnlÃ¼ oyuncu YÄ±lmaz ErdoÄŸan radikal bir karar alarak sinemayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bundan sonra tiyatroya aÄŸÄ±rlÄ±k vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

"KelebeÄŸin RüyasÄ±" ve "Son Umut" gibi filmlerle beyazperde de adÄ±ndan bahsettiren YÄ±lmaz ErdoÄŸan, radikal bir karara vardÄ±. Bugünlerde "MünaÅŸaka" ile sahnelerde yer alan ErdoÄŸan, ilerleyen zamanlarda tiyatroya yöneleceÄŸini söyledi. Bir davette ortaya çÄ±kan ErdoÄŸan, "YÄ±llardÄ±r sinema filmi yapÄ±yorum, ÅŸimdi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± tiyatroya vereceÄŸim. Amerika ve Avusturya baÅŸta olmak üzere, yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± turnesine çÄ±kacaÄŸÄ±m" diye konuÅŸtu. Belçim Bilgin ile evli olan ve boÅŸanacaklarÄ± konuÅŸulan ErdoÄŸan, eÅŸinin "EkÅŸi Elmalar" filmini izlemediÄŸi haberlerine ise tepki göstererek "Belçim tabii ki filmi izledi" diye konuÅŸtu.