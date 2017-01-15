Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 15/01/2017 20:53

VAR GÄ°T GÃœZEL VAR GÄ°T


Kekik kokulu yaylalarda gezersin

GerdanÄ±na gök boncuk dizersin

Bilmemki beni neden üzersin

Var git guzel  zamanÄ±m deÄŸil

YaylanÄ±n doruklarÄ±ndadÄ±r yerimiz

Koyun keçidir  evvelden sürümüz

Çok ömür geçirdi  herbirimiz

Senin için koÅŸar gelir birimiz

ArdÄ±ç dalÄ±nda yörük sesleri

Süt saÄŸar çiçek toplar elleri

Alaca duguk gibi ÅŸakÄ±r dilleri

Bilemedinmi senin için yanar yüreÄŸi

 Var git güzel zamanÄ±m geçti

Katmer yufka yapar elleri

 Baldan da tatlÄ±dÄ±r dilleri

Uzak deÄŸil yakÄ±n eder yollarÄ±

Vargit güzel zamanÄ±m geçti benim

Yörükler sever ayranÄ±

Bu gönül sensiz neyler bayramÄ±

DolaÅŸÄ±r oldum bayÄ±r ormanÄ±

Vargit güzdel zamanÄ±m geçti

KÄ±vrÄ±m kÄ±vrÄ±m  uzar yaylanÄ±n yolu

Akar boz bulanÄ±k derelerin seli

Tutmaz oldu da eli beli

YaÄŸÄ±z çoban olmuÅŸ senin için deli

Vargit güzel zamanÄ±m geçti benim.

Åžimdi baharlarda olmak vardÄ± seninle

Bi kez olsun durda derdimi dinle

Hesap edemedim beÅŸyüzü binle

Vargit güzel zamanÄ±n geçti benim.

                 Mustafa Öz 

         26 mayÄ±s 20012

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