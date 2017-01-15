VAR GÄ°T GÃœZEL VAR GÄ°T

Kekik kokulu yaylalarda gezersin
GerdanÄ±na gök boncuk dizersin
Bilmemki beni neden üzersin
Var git guzel zamanÄ±m deÄŸil
YaylanÄ±n doruklarÄ±ndadÄ±r yerimiz
Koyun keçidir evvelden sürümüz
Çok ömür geçirdi herbirimiz
Senin için koÅŸar gelir birimiz
ArdÄ±ç dalÄ±nda yörük sesleri
Süt saÄŸar çiçek toplar elleri
Alaca duguk gibi ÅŸakÄ±r dilleri
Bilemedinmi senin için yanar yüreÄŸi
Var git güzel zamanÄ±m geçti
Katmer yufka yapar elleri
Baldan da tatlÄ±dÄ±r dilleri
Uzak deÄŸil yakÄ±n eder yollarÄ±
Vargit güzel zamanÄ±m geçti benim
Yörükler sever ayranÄ±
Bu gönül sensiz neyler bayramÄ±
DolaÅŸÄ±r oldum bayÄ±r ormanÄ±
Vargit güzdel zamanÄ±m geçti
KÄ±vrÄ±m kÄ±vrÄ±m uzar yaylanÄ±n yolu
Akar boz bulanÄ±k derelerin seli
Tutmaz oldu da eli beli
YaÄŸÄ±z çoban olmuÅŸ senin için deli
Vargit güzel zamanÄ±m geçti benim.
Åžimdi baharlarda olmak vardÄ± seninle
Bi kez olsun durda derdimi dinle
Hesap edemedim beÅŸyüzü binle
Vargit güzel zamanÄ±n geçti benim.
Mustafa Öz
26 mayÄ±s 20012