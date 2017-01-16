Recep Ä°vedik 5 filminin fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Kekik kokulu yaylalarda gezersin GerdanÄ±na gök boncuk dizersin Bilmemki beni neden üzersin Var git guzel zamanÄ±m deÄŸil YaylanÄ±n doruklarÄ±ndadÄ±r yerimiz Koyun keçidir evvelden sürümüz Çok ömür geçirdi herbirimiz Senin için koÅŸar gelir