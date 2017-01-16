Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 16/01/2017 12:04

Recep Ä°vedik 5 filminin fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±


Sevilerek izlenen Recep Ä°vedik serisinin beÅŸinci filminin fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.

Recep Ä°vedik serisinin beÅŸincisi olan Recep Ä°vedik 5 filmi, 17 Åžubat'ta vizyona girmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Filmin yÄ±ldÄ±zÄ± Åžahan Gökbakar'Ä±n çekimlerin bittiÄŸini sosyal medya üzerinden duyurmasÄ± üzerine, sevenleri yeni filmi merakla beklemeye baÅŸladÄ±. Åžahan Gökbakar'Ä±n Türk izleyicisi tarafÄ±ndan rekor izleme sayÄ±sÄ±na ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸü filmin ait olduÄŸu serinin diÄŸer filmleri de yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± dönemlerde en çok izlenen film olmuÅŸtu

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


VAR GÄ°T GÃœZEL VAR GÄ°T

Kekik kokulu yaylalarda gezersin GerdanÄ±na gök boncuk dizersin Bilmemki beni neden üzersin Var git guzel  zamanÄ±m deÄŸil YaylanÄ±n doruklarÄ±ndadÄ±r yerimiz Koyun keçidir  evvelden sürümüz Çok ömür geçirdi  herbirimiz Senin için koÅŸar gelir


YÄ±lmaz ErdoÄŸan sinemayÄ± bÄ±rakÄ±yor mu

ÃœnlÃ¼ oyuncu YÄ±lmaz ErdoÄŸan radikal bir karar alarak sinemayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bundan sonra tiyatroya aÄŸÄ±rlÄ±k vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Heykel sanatÄ±yla uÄŸraÅŸan GÃ¼rkan Uygun kendi heykelini yaptÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu GÃ¼rkan Uygun boÅŸ zamanlarÄ±nda heykel sanatÄ±yla da ilgileniyor. Uygun, kendi heykelini yapÄ±p sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸarak takipÃ§ilerinden tam not aldÄ±.