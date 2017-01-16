Recep Ä°vedik 5 filminin fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Sevilerek izlenen Recep Ä°vedik serisinin beÅŸinci filminin fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.
Recep Ä°vedik serisinin beÅŸincisi olan Recep Ä°vedik 5 filmi, 17 Åžubat'ta vizyona girmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Filmin yÄ±ldÄ±zÄ± Åžahan Gökbakar'Ä±n çekimlerin bittiÄŸini sosyal medya üzerinden duyurmasÄ± üzerine, sevenleri yeni filmi merakla beklemeye baÅŸladÄ±. Åžahan Gökbakar'Ä±n Türk izleyicisi tarafÄ±ndan rekor izleme sayÄ±sÄ±na ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸü filmin ait olduÄŸu serinin diÄŸer filmleri de yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± dönemlerde en çok izlenen film olmuÅŸtu