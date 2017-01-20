Devlet BahÃ§eli'yi anlatan o kitaba toplatÄ±lma kararÄ±

AydÄ±nlÄ±k Gazetesi yazarÄ± Sabahattin Ã–nkibar'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼n piyasaya Ã§Ä±karÄ±lan "Devlet BahÃ§eli ve ÃœlkÃ¼cÃ¼ler" kitabÄ± hakkÄ±nda toplatÄ±lma kararÄ± verildi.

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin baÅŸvurusuyla Sabahattin Önkibar'Ä±n bugün piyasaya çÄ±kan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler" kitabÄ± hakkÄ±nda toplatma kararÄ± verdi.AydÄ±nlÄ±k yazarÄ± Sabahattin Önkibar'Ä±n "Devlet Bahçeli ve Derin Ülkücüler" kitabÄ± bugün KÄ±rmÄ±zÄ± Kedi YayÄ±nlarÄ±'ndan piyasaya çÄ±ktÄ±.Dün, henüz kitap piyasaya çÄ±kmadan, Devlet Bahçeli, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne baÅŸvurarak kitabÄ±n tedbiren daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ±, daÄŸÄ±tÄ±lanlarÄ±n ise toplatÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.Odatv'de yer alan habere göre; mahkeme bugün baÅŸvuru hakkÄ±nda karar verdi. KitabÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±, daÄŸÄ±tÄ±lanlarÄ±n ise toplatÄ±lmasÄ± kararÄ±na varÄ±lÄ±rken, kararÄ±n itiraza açÄ±k olduÄŸu söylendi.