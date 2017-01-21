Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 21/01/2017 19:54

Recep Ä°vedik 5 filmi iÃ§in Åžahan GÃ¶kbakar'a bakanlÄ±ktan bir ÅŸok daha


Recep Ä°vedik 5 filminde geÃ§en boks sahnesi nedeniyle Ã§ok fazla tepki toplayan Åžahan GÃ¶kbakar'Ä±n Ã§ekimlerini nerede yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸan GenÃ§lik ve Spor Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli bilgilere ulaÅŸtÄ±.

Tepkiler üzerine AzerbaycanlÄ± boksörün Recep Ä°vedik'ten yumruk yediÄŸi sahneyi filmden çÄ±karmak zorunda kalan Gökbakar, bir ÅŸokla daha karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.. .Stadyum pistinde ve boks salonunda çekilen görüntüler üzerine düÄŸmeye basan Gençlik ve Spor Genel MüdürlüÄŸü, il ve ilçe müdürlüklerine birer yazÄ± gönderdi. Görüntülerin nerede kaydedildiÄŸini tespit etmek için kollarÄ± sÄ±vayan GSGM, il ve ilçe müdürlüklerinden, boks salonlarÄ±nÄ±n ve stadyumlarÄ±nÄ±n filmdeki aynÄ± açÄ±dan fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n çekilerek gönderilmesini talep etti. GSGM'nin izin almadan çekim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle böyle bir yönteme baÅŸvurduÄŸu öÄŸrenildi.

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Devlet BahÃ§eli'yi anlatan o kitaba toplatÄ±lma kararÄ±

AydÄ±nlÄ±k Gazetesi yazarÄ± Sabahattin Ã–nkibar'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼n piyasaya Ã§Ä±karÄ±lan "Devlet BahÃ§eli ve ÃœlkÃ¼cÃ¼ler" kitabÄ± hakkÄ±nda toplatÄ±lma kararÄ± verildi.


Recep Ä°vedik 5 filminin fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Sevilerek izlenen Recep Ä°vedik serisinin beÅŸinci filminin fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.


VAR GÄ°T GÃœZEL VAR GÄ°T

Kekik kokulu yaylalarda gezersin GerdanÄ±na gök boncuk dizersin Bilmemki beni neden üzersin Var git guzel  zamanÄ±m deÄŸil YaylanÄ±n doruklarÄ±ndadÄ±r yerimiz Koyun keçidir  evvelden sürümüz Çok ömür geçirdi  herbirimiz Senin için koÅŸar gelir