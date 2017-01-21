Recep Ä°vedik 5 filmi iÃ§in Åžahan GÃ¶kbakar'a bakanlÄ±ktan bir ÅŸok daha

Recep Ä°vedik 5 filminde geÃ§en boks sahnesi nedeniyle Ã§ok fazla tepki toplayan Åžahan GÃ¶kbakar'Ä±n Ã§ekimlerini nerede yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸan GenÃ§lik ve Spor Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli bilgilere ulaÅŸtÄ±.

Tepkiler üzerine AzerbaycanlÄ± boksörün Recep Ä°vedik'ten yumruk yediÄŸi sahneyi filmden çÄ±karmak zorunda kalan Gökbakar, bir ÅŸokla daha karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.. .Stadyum pistinde ve boks salonunda çekilen görüntüler üzerine düÄŸmeye basan Gençlik ve Spor Genel MüdürlüÄŸü, il ve ilçe müdürlüklerine birer yazÄ± gönderdi. Görüntülerin nerede kaydedildiÄŸini tespit etmek için kollarÄ± sÄ±vayan GSGM, il ve ilçe müdürlüklerinden, boks salonlarÄ±nÄ±n ve stadyumlarÄ±nÄ±n filmdeki aynÄ± açÄ±dan fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n çekilerek gönderilmesini talep etti. GSGM'nin izin almadan çekim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle böyle bir yönteme baÅŸvurduÄŸu öÄŸrenildi.