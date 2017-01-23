Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 23/01/2017 20:49

Londra'nÄ±n modern sanat galerisinde o selfie de sergilenecek


Londra'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ modern sanat galerilerinden biri olan Saatchi 31 Mart'tan itibaren son dÃ¶nemlerde hayatÄ±mÄ±zla oldukÃ§a bÃ¼tÃ¼nleÅŸen "selfie"lere yer verecek.

Londra'nÄ±n en bilinen modern sanat galerilerinden Saatchi, bir sanat dalÄ± olarak selfie'nin önemini inceleyeceÄŸi yeni sergisini hazÄ±rlÄ±yor.Sergide Vincent Van Gogh ve Rembrandt gibi isimlerin otoportreleri yanÄ±nda, günümüzde Kim Kardashian gibi ünlülerin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± selfie'ler de yer alacak.Sanatseverler de sergiye selfie'lerini gönderdikleri takdirde "From Selfie to Self-Expression" (Selfie'den Kendini Ä°fade Etmeye) sergisinde yer alma ÅŸansÄ± yakalayabilecek.

2013'TE 'YILIN KELÄ°MESÄ°' OLDU

AkÄ±llÄ± telefonlarÄ±n icadÄ±ndan bu yana selfie'nin popülaritesi gittikçe arttÄ±. 2013'te Oxford Sözlükleri "selfie"yi yÄ±lÄ±n kelimesi seçti.Saatchi Gallery'nin yönetim kurulu baÅŸkanÄ± Nigel Hurst, akÄ±llÄ± telefonlarÄ±n toplumun teknolojiyi kendini ifade etmek için kullandÄ±ÄŸÄ±na bir örnek olduÄŸunu belirtti."Cep telefonu teknolojisi fotoÄŸraf makinelerini yakaladÄ±ÄŸÄ±ndan beri, selfie birçok yönden günümüzün dijitalleÅŸmiÅŸ ve teknolojik olarak geliÅŸmiÅŸ kültürüne geçiÅŸimizin bir örneÄŸi" diyor.Galeri ayrÄ±ca dünyanÄ±n her yerinden sergiye katÄ±lmak isteyen kiÅŸilerin ilginç selfie'lerini #SaatchiSelfie adÄ± altÄ±nda baÅŸlatacaÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmaya göndermelerini istiyor."From Selfie to Self-Expression" adlÄ± sergi 31 Mart'ta baÅŸlayacak.

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