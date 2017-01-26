AttilÃ¢ Ä°lhan Edebiyat Ã–dÃ¼lleri Sahiplerini Buldu

2008 yÄ±lÄ±nda Ä°lhan ailesi tarafÄ±ndan kurulan AttilÃ¢ Ä°lhan Bilim Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ±â€™nca bu yÄ±l ilki dÃ¼zenlenen ve TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ BankasÄ± KÃ¼ltÃ¼r YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan desteklenen AttilÃ¢ Ä°lhan Edebiyat Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reni, edebiyat dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen isimlerinin ve edebiyat severlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ Akatlar KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde gerÃ§ekleÅŸti.

Attilâ Ä°lhan Bilim, Sanat ve Kültür VakfÄ±’nÄ±n, Türkiye Ä°ÅŸ BankasÄ± Kültür YayÄ±nlarÄ±’nÄ±n desteÄŸi ile düzenlediÄŸi Attila Ä°lhan Edebiyat Ödülleri, BeÅŸiktaÅŸ Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Roman ve ÅŸiir olmak üzere iki dalda verilen Attilâ Ä°lhan Edebiyat Ödülleri’nde, roman ödülünü “TavanarasÄ±” adlÄ± eseriyle Ali Gür, ÅŸiir ödülünü ise “Gelecek Günlerin ÅžarabÄ±” adlÄ± kitabÄ±yla TuÄŸrul Tanyol kazandÄ±. AyrÄ±ca “Bir Sabah UyandÄ±ÄŸÄ±mda Yoktum” adlÄ± ilk romanÄ±yla IÅŸÄ±l KocaoÄŸlan ve “Gamdan Kale” adlÄ± ilk ÅŸiir kitabÄ±yla Onur Åžahin VakÄ±f Özel TeÅŸvik Ödülü’nü kazandÄ±lar.

2008 yÄ±lÄ±nda Ä°lhan ailesi tarafÄ±ndan kurulan Attilâ Ä°lhan Bilim Sanat ve Kültür VakfÄ±’nca bu yÄ±l ilki düzenlenen ve Türkiye Ä°ÅŸ BankasÄ± Kültür YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan desteklenen Attilâ Ä°lhan Edebiyat Ödülleri töreni, edebiyat dünyasÄ±nÄ±n önde gelen isimlerinin ve edebiyat severlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleÅŸti.

Roman Ödülü’ne “TavanarasÄ±” adlÄ± eseriyle layÄ±k görülen Ali Gür, ödülünü Roman Ödülü Seçici Kurul BaÅŸkanÄ± yazar Mehmet EroÄŸlu’nun elinden alÄ±rken; VakÄ±f Özel TeÅŸvik Ödülü’ne “Bir Sabah UyandÄ±ÄŸÄ±mda Yoktum” adlÄ± ilk romanÄ±yla deÄŸer görülen IÅŸÄ±l KocaoÄŸlan’a ise ödülünü Attilâ Ä°lhan Bilim Sanat Kültür VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Solmaz Ä°lhan takdim etti.

“Gelecek Günlerin ÅžarabÄ±” adlÄ± eseriyle Åžiir Ödülünün sahibi olan TuÄŸrul Tanyol adÄ±na Baki Asiltürk’e ödülünü Åžiir Ödülü Seçici Kurul Üyesi Hüseyin YurttaÅŸ’Ä±n verdiÄŸi törende; VakÄ±f Özel TeÅŸvik Ödülü’ne “Gamdan Kale” isimli eseriyle layÄ±k görülen Onur Åžahin’e ise ödülünü Attila Ä°lhan Bilim Sanat Kültür VakfÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Kerem AlÄ±ÅŸÄ±k verdi.

Attilâ Ä°lhan’Ä±n fikir dünyasÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± barkovizyon gösterimi ile devam eden tören, ödül kazananlarÄ±n ve jüri üyelerinin çektirdiÄŸi toplu fotoÄŸrafÄ±n ardÄ±ndan sade bir kokteyl ile sona erdi.

ATTÄ°LÂ Ä°LHAN ROMAN ÖDÜLLERÄ°

Attilâ Ä°lhan Roman Ödülü Seçici Kurulu, Ali Gür’ün “TavanarasÄ±’” adlÄ± romanÄ±nÄ± oy çokluÄŸuyla ödüle layÄ±k bulurken, karar gerekçesini de ÅŸu ÅŸekilde açÄ±kladÄ±:

“Seçici Kurul, Ali Gür’ün “TavanarasÄ±” adlÄ± romanÄ±nÄ±, ülkemizin yarÄ±m asÄ±rlÄ±k tarihini kapsayan geniÅŸ bir çerçevede, kendilerine biçilen rollerle mutabÄ±k olmayan birbirleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± farklÄ± kuÅŸaklarÄ±n resmedilmesiyle, gerek bireysel, gerek toplumsal baÄŸlamda en büyük ihtiyaçlarÄ± olan hafÄ±zaya vurgu yapmasÄ±yla; iÅŸ hayatlarÄ±yla karakterleri çatÄ±ÅŸtÄ±ran yabancÄ±laÅŸmaya, sistemin dönüÅŸtürme gücüne direnen kahramanlarÄ±nÄ± veya Attilâ Ä°lhan’Ä±n ifadesiyle ‘seçkin ama mutsuz’ aydÄ±nlarÄ±nÄ±, tüm bir yaÅŸamÄ±, belleÄŸi simgeleyen ‘tavanarasÄ±’ndaki mektuplarda ustaca buluÅŸturmasÄ±yla Attilâ Ä°lhan 2016 Roman Ödülü’ne oy çoÄŸunluÄŸuyla deÄŸer bulmuÅŸtur.”

Roman dalÄ±nda VakÄ±f Özel TeÅŸvik Ödülü’ne “Bir Sabah UyandÄ±ÄŸÄ±mda Yoktum” adlÄ± ilk romanÄ±yla deÄŸer bulunan IÅŸÄ±l KocaoÄŸlan için ise seçici kurul karar gerekçesini ÅŸu ÅŸekilde açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±:

“Seçici Kurul, “Attilâ Ä°lhan VakfÄ± Özel TeÅŸvik Ödülü”ne IÅŸÄ±l KocaoÄŸlan’Ä±n “Bir Sabah UyandÄ±ÄŸÄ±mda Yoktun” adlÄ± ilk romanÄ±nÄ±, anlatÄ±mÄ±n anlatÄ±lanÄ± ezmediÄŸi sade diliyle, bedeni yok sayan bir soyutlamayla, geriye kalan ‘hisler öbeÄŸi’ ve “havada asÄ±lÄ± bilinçle” hayal gücünü, ÅŸehirde, iÅŸ dünyasÄ±nÄ±n soluksuz temposunda, aile iliÅŸkilerinde, yazma serüveninde dolaÅŸtÄ±rÄ±rken, baÅŸkalarÄ±nÄ±n hayatÄ± üzerinden dünyayÄ± algÄ±lama çabasÄ±ndaki özgün sorularÄ±yla ödüle deÄŸer bulmuÅŸtur.”

ATTÄ°LÂ Ä°LHAN ÅžÄ°Ä°R ÖDÜLLERÄ°

Attilâ Ä°lhan Roman Ödülü Seçici Kurulu TuÄŸrul Tanyol’un “Gelecek Günlerin ÅžarabÄ±” adlÄ± ÅŸiir kitabÄ±nÄ± oy çokluÄŸuyla ödüle layÄ±k bulurken, karar gerekçesini de ÅŸu ÅŸekilde açÄ±kladÄ±:

Seçici Kurul karar gerekçesinde, “TuÄŸrul Tanyol, “Gelecek Günlerin ÅžarabÄ±” kitabÄ±yla, 50 yÄ±llÄ±k ÅŸiir birikiminin büyük verimini derliyor. MüziÄŸiyle, ritmiyle, tartÄ±mÄ±yla Türk ÅŸiirinin özgün seslerinden TuÄŸrul Tanyol, kitabÄ±nda kiÅŸisel ve toplumsal olanÄ± incelikle buluÅŸturuyor. “Gelecek Günlerin ÅžarabÄ±”, kederden gelecek günlerin umuduna uzanÄ±rken, Tanyol ÅŸiirinin Türk ÅŸiirindeki yerini derinleÅŸtirmesi nedeniyle oy çokluÄŸu ile ödüle deÄŸer bulunmuÅŸtur.” denildi.

VakÄ±f, ilk kitaplara verdiÄŸi Özel TeÅŸvik Ödülü’ne de “Gamdan Kale” adlÄ± kitabÄ±yla Onur Åžahin’i uygun görürken, Seçici Kurul’un karar gerekçesinde “Onur Åžahin, kendine özgü bir ÅŸiir dili geliÅŸtirmiÅŸ, kendi ÅŸiirini oluÅŸturabilmiÅŸ bir ÅŸair. DünyanÄ±n bütün hallerinden haberli bir ÅŸairin, engin bakÄ±ÅŸÄ± var. ÇapraÅŸÄ±k gibi gözüken kimi imgelerle, okuyanÄ± farklÄ± boyutlarda düÅŸünmeye zorlamasÄ±, deyim yerindeyse, ‘aynanÄ±n arka yüzünü’ de göstermeye çalÄ±ÅŸmasÄ±, hiçbir biçimde ÅŸiirini hafifletmeyen, tersine onu kapsamlÄ± ve ergin kÄ±lmasÄ± ile ödüle deÄŸer bulunmuÅŸtur.” ifadelerine yer verildi.

Attilâ Ä°lhan Bilim, Sanat ve Kültür VakfÄ±, düzenlediÄŸi Edebiyat Ödülleri ile rahmetli Attilâ Ä°lhan’Ä±n her eserinde yansÄ±malarÄ± bulunan ‘ulusal kültür bileÅŸimini gerçekleÅŸtirme’ misyonuna layÄ±k olacak eserlerin desteklenmesini hedefliyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra Attilâ Ä°lhan Bilim Sanat ve Kültür VakfÄ± bu ödüller ile, rahmetli Attilâ Ä°lhan’Ä±n hayattayken yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, ilk kitaplarÄ±yla genç ve kadÄ±n yazarlarÄ± teÅŸvik etmeyi amaçlÄ±yor.

ATTÄ°LÂ Ä°LHAN EDEBÄ°YAT ÖDÜLLERÄ° SAHÄ°PLERÄ° / BÄ°YOGRAFÄ° ÖZETLERÄ°

ALÄ° GÜR: (‘TavanarasÄ±’ adlÄ± romanÄ±yla, 2016 ATTÄ°LÂ Ä°LHAN ROMAN ÖDÜLÜ sahibi)

1959 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da doÄŸdu. BoÄŸaziçi Üniversitesi Makine MühendisliÄŸi Bölümü’nü bitirdi. Cam, enerji ve gÄ±da sektörlerinde 25 yÄ±l mühendislik ve yöneticilik yaptÄ±. Avrupa, OrtadoÄŸu, Afrika ve BatÄ± Asya’da çok sayÄ±da ülkeden sorumlu direktör ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevlerinde bulundu. Ä°ÅŸ dünyasÄ± ile iliÅŸkisini kestiÄŸi 2008 yÄ±lÄ±ndan sonra yazdÄ±ÄŸÄ± TavanarasÄ± ilk romanÄ±dÄ±r. ‘TavanarasÄ±’, DoÄŸan Egmont YayÄ±ncÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yayÄ±nlandÄ±. (2015)

TUÄžRUL TANYOL: (‘Gelecek Günlerin ÅžarabÄ±’ adlÄ± ÅŸiir kitabÄ±yla, 2016 ATTÄ°LÂ Ä°LHAN ÅžÄ°Ä°R ÖDÜLÜ Sahibi)

1953’te Ä°stanbul’da doÄŸdu. Saint-Joseph ve KabataÅŸ Erkek Lisesi’nde okudu. BoÄŸaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. (1977) Ä°stanbul Üniversitesi’nde doktorasÄ±nÄ± tamamladÄ±. Marmara Üniversitesi’nde öÄŸretim üyesi. Ä°lk ÅŸiiri Yeni Ä°nsan dergisinde yayÄ±nlandÄ±. (1970) Dergilerdeki ÅŸiirlerinin yanÄ± sÄ±ra, ÅŸiirin ana sorunlarÄ± ve Türk ÅŸiiri üzerine yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±larÄ±yla dikkati çekti. Üç Çiçek ve Poetika adlÄ± ÅŸiir dergilerinin kurucularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±. AÄŸustos Dehlizleri ile 1985 Behçet Necatigil Åžiir Ödülü’nü kazandÄ±.

Åžiir kitaplarÄ±: Elinden Tutun Günü (1970), AÄŸustos Dehlizleri (1985), Sudaki Anka (1990), Oda MüziÄŸi (1992), Ä°hanet Perisinin SoÄŸuk SarayÄ± (1995), Toplu Åžiirler (1971-1997), Büyü Bitti (2000), Her Åžey Bir Mevsim (2006), Öncesi ve SonrasÄ± (2012).

‘Gelecek Günlerin ÅžarabÄ±’ adlÄ± eseri YapÄ± Kredi YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan basÄ±ldÄ±. (2015)

IÅžIL KOCAOÄžLAN (‘Bir Sabah UyandÄ±ÄŸÄ±mda Yoktum’ adlÄ± ilk kitabÄ±yla, 2016 ATTÄ°LÂ Ä°LHAN BÄ°LÄ°M; SANAT, KÜLTÜR VAKFI ÖZEL TEÅžVÄ°K ÖDÜLÜ sahibi)

1984 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da doÄŸdu. Üniversite eÄŸitimi için Antalya’da bulundu. 2005 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’a dönerek çeÅŸitli kuruluÅŸlarda editör ve metin yazarÄ± olarak görev aldÄ±. 2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana yayÄ±nevleri için serbest zamanlÄ± düzeltmen olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor. ‘Bir Sabah UyandÄ±ÄŸÄ±mda Yoktum’, Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlandÄ±. (2015)

ONUR ÅžAHÄ°N: (‘Gamdan Kale’ adlÄ± ÅŸiir kitabÄ±yla 2016 ATTÄ°LÂ Ä°LHAN BÄ°LÄ°M, SANAT, KÜLTÜR VAKFI ÖZEL TEÅžVÄ°K ÖDÜLÜ SAHÄ°BÄ°)

1986 yÄ±lÄ±nda Bayburt’ta doÄŸdu. Ä°lk ve orta öÄŸrenimini Ä°stanbul Pendik’te tamamladÄ±. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve EdebiyatÄ± mezunu, Türk Dili ve EdebiyatÄ± öÄŸretmenliÄŸi yapÄ±yor.

Åžiirleri; VarlÄ±k, Yasak Meyve, Mühür, Åžiirden, Akatalpa, Lacivert, Sincan Ä°stasyonu, Akköy, Tun, KurÅŸun, Kalem, Amanos, Åžair DaÄŸÄ±n DoruÄŸunda, Üvercinka, Tmolos adlÄ± dergi, fanzin ve antolojilerde yer aldÄ±.

“Gamdan Kale”, ÅŸairin ilk kitabÄ±. “Gamdan Kale” adlÄ± eseri Mühür KitaplÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan basÄ±ldÄ±. (2015)