MÃ¼zisyenler mÃ¼ltecilere yardÄ±m konseri dÃ¼zenledi

GeÃ§tiÄŸimiz cuma gecesi Stoke Newington Old Church mÃ¼lteciler iÃ§in dÃ¼zenlenen bir yardÄ±m gecesine sahne oldu.

Yirmiye yakÄ±n müzisyenden oluÅŸan yedi farklÄ± grubun sahne aldÄ±ÄŸÄ± konserin tüm geliri Calais Mülteci KampÄ±’ndan gelenlere baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±. Besteci ve vokalist Emilia Martensson öncülüÄŸünde gerçekleÅŸen organizasyonda Mertensson’Ä±n yine mültecilerle ilgili çalÄ±ÅŸma yürüten müzisyen dostu Alice Zawadzski de yer aldÄ±. Müzisyenlerin ücret talep etmeden destek verdiÄŸi folktan caza farklÄ± türlerin buluÅŸtuÄŸu konserde Gizem AltÄ±nordu’nun vokaliyle eÅŸlik ettiÄŸi Don Kipper Anadolu ve Balkan ezgileriyle dinleyicileri büyüledi.

FotoÄŸraflar: Åžeref Özdemir