Bu hafta vizyona hangi filmler giriyor

Bu hafta aksiyon, dram ve animasyon tÃ¼rÃ¼nde 4 film vizyona girecek.

'Ä°çeride'

Farren Blackburn'un yönettiÄŸi ve baÅŸrolünde Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt ile Charlie Heaton'un oynadÄ±ÄŸÄ± 'Ä°çeride' izleyici ile buluÅŸacak.Senaryosu Christina Hodson'a ait olan dram türündeki film özetle ÅŸöyle: 'Klinik psikolog Mary Portman (Naomi Watts) , bir trafik kazasÄ±nda eÅŸini kaybetmiÅŸtir. OÄŸlu Steven (Charlie Heaton) ise artÄ±k hiçbir ÅŸeye tepki vermemektedir. KadÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku atlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken bir yandan da oÄŸluna bakmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. AcÄ±sÄ±nÄ± unutabilmek için kendini baÅŸka çocuklara adayan Portman, bir gün kliniÄŸine gelen küçük Tom (Jacob Tremblay) ile yakÄ±n bir baÄŸ kurar hatta annesiz kalmÄ±ÅŸ çocuÄŸu evine kabul eder. Ancak fÄ±rtÄ±nalÄ± bir gece sÄ±rasÄ±nda Tom ortadan kaybolur. Tom'un o soÄŸukta hayatta kalma ihtimalinin olmadÄ±ÄŸÄ± söylenmektedir. Bu olay, Mary ve Steven için korku dolu günlerin baÅŸlangÄ±cÄ± anlamÄ±na gelecektir.'

'SatÄ±cÄ±'

Oscar ödüllü Ä°ranlÄ± yönetmen Ashgar Farhadi'nin yönetmenliÄŸini ve senaristliÄŸini üstlendiÄŸi filmin baÅŸrollerinde Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi ile Mina Sadati oynuyor.'69. Cannes Film Festivali'nde 'En Ä°yi Senaryo' ve 'En Ä°yi Erkek Oyuncu' ödüllerini kazanan film, tiyatroda sergileyecekleri yeni oyunlarÄ±nÄ±n arefesinde yeni bir eve taÅŸÄ±nmak zorunda kalan genç çiftin, taÅŸÄ±nma sonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± trajik bir olaya yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± odaÄŸÄ±na alÄ±yor.

'Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in DönüÅŸü'

Vin Diesel, Nina Dobrev, Samuel L. Jackson ile Ice Cube'un oynadÄ±ÄŸÄ± filmin yönetmen koltuÄŸunda D. J. Caruso oturuyor.Vin Diesel'in Yeni Nesil Ajan serisine geri dönüÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± film, 'Xander Cage'in sürgünden dönüÅŸünü, ölümcül alfa savaÅŸçÄ±sÄ± 'Xiang' ve ekibiyle Pandora'nÄ±n Kutusu olarak bilinen tehlikeli bir silahÄ± ele geçirme yarÄ±ÅŸÄ±ndaki çarpÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± konu alÄ±yor.Serinin üçüncü halkasÄ±nda yepyeni bir ekip oluÅŸturan 'Xander', kendisini ölümcül bir komplo aÄŸÄ±nÄ±n içine düÅŸmüÅŸ bulur. Üstelik bu komplo dünya hükümetlerinin en üst düzey bir tuzaÄŸÄ± olarak karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kar.

'Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü'

Viktor Andrenko ile Manuk Depoyan'Ä±n yönettiÄŸi filmin Türkçe seslendirmelerini Fatih Özkul, Ali HekimoÄŸlu, IÅŸÄ±l KÄ±lÄ±ç ile Mazlum Kiper yaptÄ±.Hem yetiÅŸkinlere hem de küçük sinemaseverlere hitap etmeyi hedefleyen animasyon film, maceraperest bir çocuk olan ve kahraman bir ejderha avcÄ±sÄ± olmanÄ±n hayalini kuran Nicky'nin maceralarÄ±nÄ± konu alÄ±yor.