Metin ÅženergÃ¼Ã§ yazdÄ±, yeni estetik parametreler ve Postmodernizmin sonu

Ã‡aÄŸdaÅŸ sanatÄ±n pazarla, politikayla iliÅŸkileri yeni bir olgu deÄŸil. Pazar iliÅŸkileri ve politik eÄŸilimleri sanatÄ±n konularÄ± arasÄ±nda gÃ¶rmeye alÄ±ÅŸtÄ±k. PolitikanÄ±n da sanat terminolojisiyle kendini aÃ§Ä±klamasÄ±na, siyaset bilimini estetize etme Ã§abalarÄ±na rastlÄ±yoruz. METÄ°N ÅžENERGÃœÃ‡ YAZDI.

Ekonomik krizler, insanÄ±n cebini ÅŸöyle bir yoklamasÄ±yla farkedebileceÄŸi kadar günlük yaÅŸam deneyimine yakÄ±n olgulardÄ±r. Toplumsal veya siyasi yapÄ±lardaki deÄŸiÅŸimler de; ekonomik dalgalanmalar kadar olmasa da, yaÅŸamÄ±n sÄ±radanlÄ±ÄŸÄ±nda ayÄ±rdÄ±na varÄ±labilecek, gözle görülebilecek geliÅŸmelerdir. Ancak, kültürel dönüÅŸümler, aynÄ± basitlikle tanÄ±mlanamayacaÄŸÄ± gibi, günlük temel ihtiyaçlarÄ±n ivediliÄŸi kadar hayati de deÄŸildir. Bu nedenle, dikkat çekmesi daha uzun zaman alan insani iliÅŸkilerdir. Tüm bu deÄŸiÅŸimlerin sanat pratiÄŸine nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± sorusu ise, daha da uzaktÄ±r insan yaÅŸamÄ±na.

Avrupa Gazete Sunar - YazÄ± Dizisi

Postmodernizmin sonu ve yeni estetik parametreler

HAZIRLAYAN: METÄ°N ÅžENERGÜÇ

ÇaÄŸdaÅŸ sanatÄ±n pazarla, politikayla iliÅŸkileri yeni bir olgu deÄŸil. Pazar iliÅŸkileri ve politik eÄŸilimleri sanatÄ±n konularÄ± arasÄ±nda görmeye alÄ±ÅŸtÄ±k. PolitikanÄ±n da sanat terminolojisiyle kendini açÄ±klamasÄ±na, siyaset bilimini estetize etme çabalarÄ±na rastlÄ±yoruz.

FarklÄ± dönemlerde olsa da, Andy Warhol ve Donald Trump'Ä±n sanat ve ticarete yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± özetledikleri sözler arasÄ±ndaki paralellik, sanat ve sermaye/pazar arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi özetliyor. Warhol, "para kazanmak sanat yapmaktÄ±r; çalÄ±ÅŸmak sanattÄ±r ve iyi bir iÅŸ en iyi sanattÄ±r" derken, Trump; "..(ticareti) para için yapmÄ±yorum, ihtiyacÄ±mdan çok daha fazlasÄ±na zaten sahibim. ÇalÄ±ÅŸmak benim için bir sanat biçimi. BaÅŸkalarÄ±, tuval üzerine güzel resimler boyar ya da güzel ÅŸiirler yazar, ben ticaret yapmayÄ± seviyorum, özellikle büyük ticaretleri. Beni uyaran bu." diyordu.

Sanat ve pazar arasÄ±ndaki bu iliÅŸki, sadece, kuramsal bir alanda yer almaz. Ekonomik dalgalanmalarla birlikte sanatÄ±n pazardaki deÄŸeri de gerçek anlamda deÄŸiÅŸim gösterir. ÖrneÄŸin, geçtiÄŸimiz yÄ±l, sanatÄ±n genel pazar deÄŸerinde yüzde 30'luk bir düÅŸüÅŸ saptandÄ±ÄŸÄ±, müzayede salonlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸlarÄ±nda, sanat fuarlarÄ±na katÄ±lÄ±mlarda ciddi azalmalar görüldüÄŸü haberlerini okuduk. Küresel ÅŸirketlerin sanat eseri almayÄ± durdurmasÄ± bir yana, kaynak yaratma amacÄ±yla koleksiyonlarÄ±nÄ± elden çÄ±karmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da gözlemleniyor.

Burada bizi daha çok ilgilendiren soru, ekonomik krizin sanat pratiÄŸini, sanat dilini nasÄ±l etkilediÄŸi. ÖrneÄŸin, büyük oranda küresel ÅŸirketlerin sponsorluÄŸunda gerçekleÅŸen bienallerin bu krizle birlikte sönmeye baÅŸlamasÄ±, bienallerde görmeye alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sanat tarzÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirecek sorularÄ±..

KÜLTÜREL DÖNÜÅžÜMLER 'EVRÄ°MSEL' BÄ°R SÜREÇTÄ°R

Rönesans'tan sonra yerleÅŸen 'güzellik' nosyonuyla birlikte sanat üretiminde giderek artan bir özerkliÄŸe doÄŸru yöneliÅŸin izlerini görebiliriz. Özellikle, 18. yüzyÄ±ldan sonra sanat, baÄŸÄ±msÄ±z edimler içinde geliÅŸme olanaklarÄ± buldu. Hatta, 19. yüzyÄ±lÄ±n ortalarÄ±nda "sanat, sanat için" bilinci zemininde estetist bir pratik bile ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Estetik alanlarÄ±n özerkliÄŸi sanat projeleri arasÄ±na girmiÅŸti. SanatçÄ±, kendine özgü ifadesi ve yeteneÄŸiyle, günlük yaÅŸamÄ±n, politik gündemin dÄ±ÅŸÄ±nda kendi öznelliÄŸinde çözümlediÄŸi deneyimlerini yapÄ±tlarÄ±na aktarmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. ArtÄ±k, renk, çizgi ve seslerin 'temsil' amacÄ±na hizmet etmesi gerekmiyordu. Lyotard-vari bir ifadeyle, sanat, 'bütün' ile, 'üst anlatÄ±'larla iliÅŸkisini kesebilirdi artÄ±k.

SanatÄ±n bu görece 'baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± Adorno, "artÄ±k kesin gözle bakÄ±lan bir ÅŸey varsa, o da sanatÄ± ilgilendiren hiç bir ÅŸeye kesin gözüyle bakÄ±lamayacaÄŸÄ±dÄ±r." cümlesiyle karÅŸÄ±lÄ±yordu. Ne ki, Adorno bu tanÄ±mlamasÄ±yla, tespitini bize tersinden okuma 'izni' de vermiÅŸ oluyordu; ÅŸöyle de diyebilirdik o takdirde: ArtÄ±k, her ÅŸey sanatÄ±n konusu olabilir. Gerçekten de öyle oldu...

Modernist sanat kuramÄ±, toplumsal düzenle estetik düzen arasÄ±nda dolaysÄ±z bir baÄŸ olduÄŸunu öngörüyordu. DeÄŸiÅŸen üretim iliÅŸkileri ve teknolojik sÄ±çramalarla sanat pratiÄŸi arasÄ±nda kopmaz bir baÄŸ olduÄŸu konusuna bugün artÄ±k daha ihtiyatlÄ± yaklaÅŸÄ±yoruz. DiÄŸer kutupta, karÅŸÄ±tlar arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rlarÄ±n ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan, hiç bir ÅŸeyin bilinemeyeceÄŸini, herÅŸeyin göreceli ve geçici olduÄŸunu, bu nedenle her yolun mübah olduÄŸunu ileri süren, sanat ve yaÅŸamÄ± birbiri içinde eritmeye çalÄ±ÅŸan postmodernizm de yaÅŸamÄ±n sert tokatÄ±nÄ± yedi.

SanatÄ±n, kendine ait özerk bir uzam yaratma arzusuyla, hakim görüÅŸ ve iktidarlarÄ±n bir aracÄ±na dönüÅŸme arasÄ±nda gidip gelmeleri her dönem karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±. Sanat tarihine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, her tarihsel dönemde, hakim ideolojinin bilgilendirdiÄŸi felsefik düÅŸünceler ve iktidarlarÄ±n sunduÄŸu olanaklarla, ana-akÄ±m görüÅŸ zemininde ortaya çÄ±kan sanat ürünleri olduÄŸunu görebiliyoruz.

ÖrneÄŸin, fotoraf makinesinin bulunmasÄ±, evet baÅŸta sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi resmin "ölmesi"ni getirmemiÅŸ tersine, yeni alanlar açmÄ±ÅŸtÄ± ona. DiÄŸer yandan, politik alanda, kolonyal dönemin zirvede olduÄŸu o günlerde hakim ideolojinin önemli araçlarÄ±ndan biri haline gelmiÅŸti fotoÄŸraf makinesi. Sömürgeci yayÄ±lma döneminde ihtiyaç olan kimlikler fotoÄŸrafla saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, sürekli iÅŸgal edilen ülkelerin zenginlikleriyle ilgili bilgiler, binlerce kilometre uzaktaki elitlere fotoÄŸrafik belgelerle ulaÅŸÄ±lmasÄ±na yardÄ±m etmiÅŸ, etnik ve kültürel farklÄ±lÄ±klar belgelenerek, antropolojinin önemli bir aracÄ± olmuÅŸtu.

AynÄ± ÅŸekilde dijital teknoloji de, kapitalizmin küreselleÅŸmesinin önünü açmÄ±ÅŸ ve bilgiyi nasÄ±l aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konusunda alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kökten deÄŸiÅŸtirirken; internetin insanlarÄ± birbirine yaklaÅŸtÄ±rmasÄ± ( Ya da tersi argümanla, uzaklaÅŸtÄ±rmasÄ±.) dokunmatik ekranlar, video oyunlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ±-eylemi (interactive) olanaklÄ± kÄ±lmasÄ± da sanatÄ±n önüne yeni olanaklar açmÄ±ÅŸtÄ±.

Deneyimler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bugün, sanatÄ±, kendi yasalarÄ±nÄ±n itkisiyle ortaya çÄ±kan, özerk bir alanda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan idealist yaklaÅŸÄ±mla; her toplumsal deÄŸiÅŸim veya teknolojik devrimin düÅŸünce ve sanat alanÄ±nda da deÄŸiÅŸiklikler getireceÄŸine inanan mekanik kavranÄ±ÅŸlar arasÄ±nda yer alan bir kerteriz noktasÄ±ndan deÄŸerlendirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ne ki, gözlerimizin önünde vuku bulan, ekonomik sistemin çökmesi ve toplumlarÄ±n parçalanmasÄ±na paralel bir sanatsal dönüÅŸümü farketmemek de olasÄ± deÄŸil. KaldÄ± ki, toplumsal çalkalanmalarÄ±n çok daha durgun dönemlerin de bile, maddi yaÅŸamÄ±n sanat üzerindeki etkilerini gözlemlemek mümkün olmuÅŸtu. ÖrneÄŸin, II. Dünya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± yükselen endüstriyel teknolojinin, çelik, alüminyum, galvanize demir, mika vb. ürünlerinin sanat pratiÄŸine girmesi; o dönemin devasa fabrika, depo gibi binalarÄ±na göndermede bulunan Minimalizm'in ortaya çÄ±kmasÄ±; daha sonra, seri üretim ve onun sosyal izdüÅŸümü olarak ortaya çÄ±kan tüketim toplumunun ikonografisini yaratan Pop-Sanat; hizmet ekonomisinin belirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda ortaya çÄ±kan kavramsal sanat, toplumsal geliÅŸmelerin sanatsal dÄ±ÅŸa vurumlarÄ±na örnekler olarak sayÄ±labilir. O zaman, postmodernizmin nasÄ±l bir tarihsel dönem içinde yaÅŸam bulduÄŸu sorulabilir.

BÄ°R GERÄ°CÄ°LÄ°K PROJESÄ°; POSTMODERNÄ°ZM

Postmodernizm, düÅŸünceler tarihinde en eklektik, karmaÅŸÄ±k (kompleks deÄŸil) ve hakkÄ±nda en çok yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir kavram olmasÄ±na raÄŸmen hiç bir zaman, kÄ±sa ve öz bir tanÄ±mlamasÄ± yapÄ±lamayan bir 'sistem' olarak kaldÄ±. Belki bir 'öz' aramak zaten boÅŸunaydÄ±, çünkü daha baÅŸta, militan bir "anti-özcü" (anti-essentialist) olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Postmodernizm, uzun bir süre, "moda", sanatsal bir tarz, estetik bir üslup gibi algÄ±landÄ±, Bir hayat tarzÄ±, hayata bakÄ±ÅŸ olarak da yaklaÅŸÄ±ldÄ± ona. (ki bu, Türkiye'de politik arenada son yÄ±llara kadar böyleydi!) "Post" öneki nedeniyle, bir yandan Modernizmi içinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na, ama diÄŸer yandan da, onu henüz aÅŸamadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediliyordu. Bu anlamda, Modernizmin hatalarÄ±na karÅŸÄ± politik bir baÅŸkaldÄ±rÄ±, aykÄ±rÄ± bir kültür olarak da algÄ±landÄ±. Bu yanÄ±yla, soldan saÄŸa, toplumun her kesiminden yandaÅŸ bulabilen kapitalist sistemin epistemolojik 'çimentosu' görevini gördü.

Åžüphesiz sayÄ±lan tüm bu sÄ±fatlarÄ±n postmodernizm içinde yaÅŸam bulduÄŸu ileri sürülebilir; ancak, bu yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n gözden kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, postmodernizmin ideolojik karakteriydi. Fredric Jameson'Ä±n ileri sürdüÄŸü gibi, postmodernizm, askeri ve iktisadi Amerikan hakimiyeti akÄ±mÄ±nÄ±n üst-yapÄ±sal ifadesi; diÄŸer yanÄ±yla, Avrupa merkezciliÄŸinin sonuydu. BaÅŸka bir deyiÅŸle, tek kutuplu dünyada, ulus ötesi/küresel ÅŸirketlerin doÄŸuÅŸunun ve ABD'deki aÅŸÄ±rÄ± mali birikimin kültürel ifadesiydi.

Merkezinde humanizm olan bir evrenselliÄŸi savunan Modernizmin tersine, küresel kapitalizm, piyasayÄ±, sermayeyi merkezine almÄ±ÅŸtÄ±. Bu ideolojik perspektiften, postmodernizm, aydÄ±nlanmanÄ±n tüm izlerini silmeye uÄŸraÅŸtÄ±, insanlÄ±ÄŸÄ±n tarihsel birikimini yok saydÄ±. Bireyi tarihin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±p atomize ederek, piyasanÄ±n basit bir öÄŸesine dönüÅŸtürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Modernizmin, Lyotard'Ä±n "büyük anlatÄ±lar" olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, aklÄ±n, anlamÄ±n, olgular arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ±n, nedenlerin, nesnelliÄŸin gerçek üzerindeki etkilerini yok saydÄ±. HerÅŸeyin göreceli olduÄŸu, bilimsel akÄ±lcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± "her ÅŸey olur" ("anything goes") nosyonu üzerine bir epistemeloji inÅŸa etti. Bireysel özgürlükleri savunan, demokratik paylaÅŸÄ±m, iÅŸbirliÄŸi görüntüsü arkasÄ±nda gerçekte, "ilkesizlik, ilkemizdir" yaklaÅŸÄ±mÄ± üzerinde, patalojik bir makyavelizm yerleÅŸtirdi. Böyle bir felsefik düÅŸünce sistemi üzerinde konumlanan siyaset, toplumda sÄ±nÄ±flarÄ±n ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. ("Tarihin Sonu!" -Fukuyama) Özünde maddi bir varlÄ±k olan insanÄ±n, o zamana kadar geliÅŸtirdiÄŸi deÄŸerlerin, ait olduÄŸu sÄ±nÄ±flarÄ±n ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilan edilmesinin politik bir boÅŸluk yaratmasÄ± doÄŸaldÄ±. Postmodernizm o boÅŸluÄŸa, kültürün öÄŸeleri olan, etnik kökenler, din, cinsiyetler, cinsel tercihler vb. kabileleÅŸmeler üzerinden kurguladÄ±ÄŸÄ± kimlik siyasetlerini yerleÅŸtirdi. Bu politik zeminde, herkesin kendine göre doÄŸru bir yorumu olduÄŸunu ilan etti ve daha önemlisi, bunlarÄ±n hepsi aynÄ± ölçüde deÄŸerli ve geçerliydi!

Oysa sokaktaki gerçek, hiç de yazÄ±lÄ±p çizilenlere uymuyordu: Bütünsellikten nefret eden, dogmalarÄ± yerden yere vuran postmodernizm, tüm alt ve üst yapÄ± alanlarÄ±nda kendi görüÅŸleri temelinde hegemonik ve baskÄ±cÄ± bir sistem yaratmÄ±ÅŸtÄ±. Özellikle 11 Eylül'de Ä°kiz Kuleler saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra agresif bir "üst-anlatÄ±lar" geliÅŸtirdi. Toplumu, bireyin önüne koyan Modernizmi eleÅŸtirirken, kendi dogmalarÄ±nÄ± yerleÅŸtirdi, kapitalizm tarihinde görülmemiÅŸ bir tektipleÅŸmenin önünü açtÄ±.

"Gazino kapitalizmi" olarak da adlandÄ±rÄ±lan bu dönemin ekonomik tepe noktasÄ± 90'lÄ± yÄ±llarÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ydÄ±. Ä°nternet olanaklarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± ulaÅŸÄ±m ve iletiÅŸim aÄŸÄ±yla, bir dizüstü bilgisayarla hiçbir ÅŸey üretmeden çok kÄ±sa sürede milyoner olanlarÄ±n hikayeleri bir ÅŸehir efsanesi deÄŸildi. "Dot-com" milyonerleri olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni bir elit çÄ±ktÄ± ortaya. (BunlarÄ±n çoÄŸunun zengin olduklarÄ± kadar kÄ±sa sürede ya batÄ±p kaybolmalarÄ±nÄ± ya da küresel ÅŸirketlere yem olmalarÄ±nÄ± söylemek gerekiyor) Ä°ÅŸlerin sadece bir bilgisayar ekranÄ±ndan yürütülebileceÄŸini farkeden kapitalizm, fabrikalarÄ±nÄ± birer birer kapatÄ±p, üretimi ucuz iÅŸgücünün olduÄŸu uzak doÄŸuya kaydÄ±rÄ±rken, buradan elde ettiÄŸi sermayeyi finans spekülasyonlarÄ±na yatÄ±rdÄ±. Üretim, neredeyse, bilgisayar ekranÄ± önünde çalÄ±ÅŸanlarla, hizmet sektöründe çalÄ±ÅŸanlar olarak iki ana grupta toplandÄ±. Bu politik atmosferin sanatÄ± etkilememesi imkansÄ±zdÄ± elbette.

POSTMODERNÄ°ZM VE SANAT

Terry Eagleton, solun militan ve özgüvene sahip olduÄŸu, dünyanÄ±n neredeyse her kÄ±tasÄ±nda düÅŸüncelerinin ezilen halklara esin kaynaÄŸÄ± olduÄŸu 1960 ve 70'li yÄ±llarÄ±n sönmesiyle, daha doÄŸrusu solun, toplumsal dinamiÄŸin belirleyici bir öÄŸesi olmaktan çÄ±kÄ±p, marjinalleÅŸmesiyle birlikte sanatÄ±n da, radikal özünü yitirdiÄŸini ileri sürüyor. Bir avuç elitin çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda, piyasanÄ±n ihtiyaçlarÄ±na göre düzenlenmiÅŸ ideoloji ve felsefik sistemin yarattÄ±ÄŸÄ± çürüme, siyaset ve toplumdan sonra sanata da yansÄ±dÄ±. Gerçekten yirminci yüzyÄ±lÄ±n sanatsal geliÅŸmeleriyle kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, 1980 sonrasÄ±nda (1979'da Ä°ngiltere'de Thatcher'Ä±n, 1980'de ABD'de Regan'Ä±n iktidara gelmesiyle kendini hissettiren neoliberalizm) sanata, estetik düÅŸmanÄ± bir format atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kendi fikirleri doÄŸrultusunda sosyal iliÅŸkiler üreten faydacÄ±, iÅŸlevsel bir düzleme yerleÅŸtirildiÄŸi, usu stimüle etmeyen, bir kaç dakika izlemekle bitirilen ve sürekli kendini yeniden üreten banal bir karaktere büründüÄŸünü görüyoruz.

Yine bu dönemde, maddi üretimin doÄŸuya kaydÄ±rÄ±lmasÄ±yla birlikte, üretim odaklÄ± sanat pratiÄŸinin yerini, tüketim odaklÄ± yapÄ±ya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözlemliyoruz. Üretim-tüketim, yaratÄ±-kopya, hazÄ±r nesne-orijinal arasÄ±ndaki farklarÄ±n irdelendiÄŸi, eklektik, melez kültürel ürünlerin ve yapÄ±ÅŸtÄ±rma-kolaj üzerine kurulmuÅŸ görsellerin çoÄŸalmasÄ±nÄ±n da bu döneme denk gelmesi tesadüf deÄŸildi. SanatÄ±n, sosyal alanlara müdahale ettiÄŸi, toplumsal projelere el attÄ±ÄŸÄ± -ya da sanatÄ±n bu alanlarda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±- bir döneme girmiÅŸtik. (Åžüphesiz, tüm kültürel üretim postmodern deÄŸildi, ama baÅŸat öÄŸe olarak yeni ortaya çÄ±kan -özelliklle sanat okullarÄ±ndaki eÄŸitimde- ya da varolan tüm ürünlere sÄ±zan bir güç alanÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±.)

"Sanat, içinde üretildiÄŸi baÄŸlamÄ± yansÄ±tÄ±r" önermesi düzleminde, bu dönem sanat yapÄ±tlarÄ±nÄ± 'masum' yansÄ±malar olarak deÄŸerlendirmek mümkün; bu baÄŸlamda, pratik yapan sanatçÄ± ve küratörleri de 'maÄŸdur' ilan edebilir, "mesajÄ± gönderene bak, ulaÄŸÄ± vurma!" diyebiliriz. Åžüphesiz, çoÄŸu da öyledir. Ancak, tarih, bizim bu kadar naif olamayacaÄŸÄ±mÄ±z kadar derslerle dolu. BunlarÄ±n en yaygÄ±n ve çarpÄ±cÄ± örneklerinden biri Nicolas Bourriaud'nÄ±n kavramsallaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± "Ä°liÅŸkisel Estetik" projesiydi.

'POLÄ°TÄ°K' BÄ°R PROJE; "Ä°LÄ°ÅžKÄ°SEL ESTETÄ°K"

Nicolas Bourriaud, kültürel etkinliklerin küresel ÅŸirketlerin kontrolü altÄ±na girdiÄŸi, adeta "sanayileÅŸtiÄŸi" 1990'larÄ±n sonunda, neoliberalizmin insan iliÅŸkilerini metalaÅŸtÄ±ran, insan hayatÄ±nÄ± "tüccar-müÅŸteri" dikotomisine indirgeyen deÄŸerlerini haklÄ± olarak eleÅŸtiriyor ve politik alternatiflerin olmamasÄ±ndan ÅŸikayet ediyordu. "Ä°liÅŸkisel estetik" adÄ±yla kuramsallaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sanat tarzÄ± da bu dönemde, insan iliÅŸkilerinde görülmeye baÅŸlanan çürümeye karÅŸÄ± sanatsal bir tepki olarak ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Gerçekte, insan iliÅŸkilerinin sanatÄ±n konusu olmasÄ± yeni deÄŸildi; 60'lÄ± yÄ±llardan beri, özellikle Fluxus gibi akÄ±mlar, sanatÄ±n geleneksel konularÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda izleyicilerin de sergilere aktif olarak katÄ±ldÄ±klarÄ± 'iliÅŸkisel' eserler üretmiÅŸti. Ancak Bourriaud, bunlarÄ±n bir devamÄ± olmaktan çok yeni bir damara iÅŸaret ediyordu. Ä°deolojinin baskÄ±larÄ±ndan kurtulmaya çalÄ±ÅŸan, insanlar arasÄ± deneyimler üreten, alternatif sosyalleÅŸme biçimleri yaratan toplumsal bir projeydi Bourriaud'nun öngördüÄŸü. Sanatsal uzamÄ±n ötesinde sosyal bir proje; politik sanat deÄŸil, sanat alanÄ±nda biçimlendirilmiÅŸ politik projeler öneriyordu.

Bourriaud'nÄ±n projesini, politik açÄ±dan bir naiflik taÅŸÄ±sa da, gerçekten samimi bir ÅŸekilde, toplumsal ve ahlaksal çürümeye karÅŸÄ±, sanatÄ±n/sanatçÄ±nÄ±n sorumluluÄŸu temelinde bir çözüm önerdiÄŸi ileri sürülebilir. Ancak, 2009 yÄ±lÄ±nda, kapitalizmin tarihinin en derin krizlerinden birine girmesinden sonra bir yÄ±l geçmeden Tate Modern'de (Küresel ÅŸirketlerin sponsorluÄŸunda) düzenlediÄŸi ve "Altermodern" (*) olarak kavramsallaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yeni bir projeyle ortaya çÄ±kmasÄ±, küreselleÅŸen dünyanÄ±n "yeni" kültürel ürünlerinin ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± müjdesini vermesi karÅŸÄ±sÄ±nda, onun "proje"lerinin arkasÄ±ndaki güçler konusunda tekrar bir düÅŸünme ihtiyacÄ± hissetmiÅŸ, bu etkinlikleri sanat uzamÄ±nda kalarak irdelemenin imkansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸtÄ±k. (Ki, bu sergide yer verdiÄŸi sanatçÄ±lar, hatta bazÄ± iÅŸler bile aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± on yÄ±ldÄ±r birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sanatçÄ±lardÄ±.)

Altermodern sergisi, küresel kapitalizmin kültürel ürünlerini pazarlama çabasÄ±nÄ±n zirve noktasÄ±ydÄ±. Ulus devlet düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± (Ulus devletleri savunduÄŸumdan deÄŸil, ulus devletlerin alternatifi olarak sunulan ulus-ötesi ÅŸirketlerin ÅŸekillendirdiÄŸi dünyaya karÅŸÄ± olduÄŸumdan) temelindeki politik konuÅŸlanmanÄ±n sanatsal bir ifadesi olarak, kültürler ötesi, belli bir kültürün izlerini taÅŸÄ±mayan "melez" bir tarzÄ±n müjdesini veriyordu. Ancak çok kÄ±sa sürdü bu dönem; hatta gerçek anlamda ürünlerini bile verdiÄŸi söylenemez. Daha çok bir hipotez, arzu, bazÄ± küratörlerin küresel ÅŸirketlere hoÅŸ görünmelerinin tezahürleri olarak kaldÄ±. Tate Modern'deki sergi dÄ±ÅŸÄ±nda bir ses getirmedi, krizin daha da derinleÅŸmesiyle de unutuldu.

Bu örneklere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gerçekte sanatÄ±n sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan çok daha fazla içinde üretildiÄŸi ortamÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Bu kaçÄ±nÄ±lmaz veya doÄŸaldÄ±r denebilir; doÄŸrudur da; ancak, bu 'doÄŸallÄ±ÄŸÄ±', sanatsal ifade özgürlüÄŸü koÅŸullarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±yla iliÅŸikli bir düzlemde irdelediÄŸimizde, basit bir estetik sorun ötesine geçtiÄŸimizi farkediyoruz. Ä°ÅŸte bizi asÄ±l ilgilendiren o alan.

Ä°KTÄ°DARLAR VE KÜLTÜREL HEGEMONYA

Kapitalizmin yükseliÅŸ döneminde bujuvazi, sadece üretici güçlerin geliÅŸmesine deÄŸil, bilim ve kültürün geliÅŸmesine de yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±larla ilerici bir rol oynamÄ±ÅŸtÄ±. Ne ki, bugün artÄ±k, Fredric Jameson'Ä±n, "geç-kapitalizm" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± dönemde, toplumsal ilerlemenin önüne bir engel olarak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Peki, iktidarlarÄ±n (ideolojilerin) er ya da geç bu noktaya gelmeleri kaçÄ±nÄ±lmaz mÄ±dÄ±r?

KatÄ± bir benzetme olacak belki ama, ideolojiler; baÅŸlangÄ±ç aperatif ve çorbalarÄ±, ana yemek, tatlÄ± ve içkisiyle önceden belirlenmiÅŸ "fix-menü" gibidir. Belki çorbalar veya etli yemekle sebze arasÄ±nda zevke göre belli deÄŸiÅŸiklikler yapabilirsiniz, ama ben çorbayÄ± almayÄ±m, ana yemek bana yeter; ayrÄ±ca içecek de istemiyorum diyemezsiniz; ya da diabetik olduÄŸunuz gerekçesiyle tatlÄ±yÄ± reddedemezsiniz. Ä°deolojilerin, felsefeden ekonomiye, günlük politikadan mimariye, üretim iliÅŸkilerinden sanata kadar her alana az çok damga vurmuÅŸ bir düÅŸünce sisteminin belli bir düzen oluÅŸturmasÄ± ve bu anlamÄ±yla 'bütünsel' bir proje olmasÄ± gerekir. Aksi halde iktidarlarÄ± elde tutmak zordur. Ne yazÄ±k ki, farklÄ± düÅŸünce sistemlerinden insana en uygun bölümleri alan, herkese göre ayarlanmÄ±ÅŸ bir düÅŸünce sistemi henüz yoktur. Olabilir mi, bu da baÅŸka bir konudur...

Özünde her iktidar, çoÄŸunluÄŸun 'diktasÄ±' olma potansiyeli taÅŸÄ±r. Sanat bu formülün dÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸildir. Hatta önemli bir unsurudur. Ä°ktidarlar, kendi düÅŸüncelerine yakÄ±n kültürel ürünleri destekleme ve yayma eÄŸilimindedir. Ä°ktidarlarÄ±nÄ± kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rmanÄ±n baÅŸka yolu da yoktur. Bir iktidar, ancak, içselleÅŸtirildiÄŸi sürece, yani insanlarÄ±n sezgilerine, davranÄ±ÅŸlarÄ±na, günlük kararlarÄ±na girdiÄŸi sürece kalÄ±cÄ±laÅŸÄ±r; bu da kültürle olur.

BasitleÅŸtirerek ve kalÄ±n çizgilerle ifade ettiÄŸim iktidar ve kültür arasÄ±ndaki bu iliÅŸki temelinde, neoliberalizmin ekonomik ve politik iflasÄ± ardÄ±ndan, postmodernizmin de sönmesi kaçÄ±nÄ±lmaz sonucuna varabilir miyiz? Evet, henüz varolan yÄ±kÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gibi, yerine yeni bir sistem kurulmuÅŸ da deÄŸil, hatta olasÄ± yeni bir sistemin henüz emareleri bile yok. Yine de, bir fetret döneminde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve bir süredir, buna uygun davranÄ±ÅŸ bütünlükleri ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± rahatlÄ±kla ileri sürebiliriz.

GeçiÅŸ dönemlerinin öne çÄ±kan eÄŸilimi belirsizliklerdir; bu dönemlerin ruh halini de, endiÅŸe karakterize eder. Ä°nsanlar içine kapanÄ±r, fikirsel çatÄ±ÅŸmalardan ve aykÄ±rÄ±lÄ±klardan kaçÄ±nmak ister. Bilinenlere yönelir, bildikleriyle vakit geçirir. Riske girmez, görüÅŸlerini alenen açÄ±klayÄ±p ne iktidar ne de bir sonraki olasÄ± hakim görüÅŸle çatÄ±ÅŸmak istemez, genellikle sahte bir hoÅŸgörüyle gizlenmiÅŸ bir çaresizlik içinde susar. SuskunluÄŸunun bilgeliÄŸe yorumlanmasÄ± umuduyla, iliÅŸkilerine mesafe koyar, köÅŸesine çekilir. Çürümenin bulaÅŸÄ±cÄ± olduÄŸu ve bir arafta varoluÅŸtur, fetret dönemleri.

SanatÄ±n böyle bir atmosferde nasÄ±l bir ÅŸekil alacaÄŸÄ±nÄ± sorguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bir dizi soru akla geliyor: Solda yeni alternatiflerin üretilememesi, insanlarÄ±n politikadan soÄŸumasÄ±, saÄŸ popülizmin ortaya çÄ±kan boÅŸluÄŸu hÄ±zla doldurmasÄ±yla artan gericileÅŸme rüzgarÄ±nÄ±n etkisi altÄ±nda sanat, hangi sulara doÄŸru yelken açabilir?

Önümüzdeki dönemin sadece Türkiye'de deÄŸil, tüm dünyada politik alanlarÄ±n sÄ±cak çatÄ±ÅŸmalara tanÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± öngörmek zor deÄŸil. Sanat da bu yönde, sokaÄŸa yönelip, miting ve protestolarÄ±n görsellerine dönüÅŸebilir mi?

Alt yapÄ±yla iliÅŸkisi düzleminde, sanatÄ±n, ekonomik-politik dönüÅŸümler öncesi toplumda oynayacaÄŸÄ± 'roller' var mÄ±dÄ±r? SanatÄ±n, sanatçÄ±nÄ±n toplumsal 'sorumluluÄŸu' var mÄ±dÄ±r; varsa nedir bunlar?

Sanat ve gerçek arasÄ±ndaki kompleks iliÅŸki ve bu iki olgunun, bir türlü üzerine parmak basarak yeri tam olarak gösterilemeyen bir noktada birleÅŸmesi -ya da ayrÄ±lmasÄ±- sanat pratiÄŸini nasÄ±l etkiliyor; özellikle içinde bulunduÄŸumuz gibi ciddi kriz dönemlerinde?





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YukarÄ±da irdelemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m, iktidarla iliÅŸkisinden yola çÄ±karak, kültürün bir parçasÄ± olarak sanatÄ±n, varolan sistemin eleÅŸtirilmesi, yeni ütopyalarÄ± tahayyül etmenin bir biçimi ve toplumsal deÄŸerleri içselleÅŸtirmenin bir aracÄ± olma arasÄ±nda gidip gelen ikili bir yapÄ±sÄ± vardÄ±r diyebiliriz. Sanattan, ister kendi özerk alanÄ±nda, isterse yaÅŸamÄ±n 'bütünü'yle ilgili mutluluk vaadleri beklentisi, süreç içinde, sanatÄ±n bir 'proje'ye dönüÅŸmesinin koÅŸullarÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±na dair örnekler çoktur. PratiÄŸini 'soylu' amaçlar uÄŸruna adamÄ±ÅŸ bile olsa, bir proje olarak sanatÄ±n ilk kurbanÄ± genellikle estetik oluyor. Çünkü politik 'proje'ler üzerine geliÅŸtirilen sanat etkinliklerinin belli amaç ve hedefleri, bunlara yönelik plan ve programlarÄ± izlemesi gerekiyor. SanatçÄ±nÄ±n bu çerçevenin dikte ettiÄŸi alan dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ± giderek zorlaÅŸÄ±yor ya da daha da kötüsü, bunu kabul etmesinin önünü açÄ±yor. Üretimini giderek, ufkunu sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± alana hapsetmeye baÅŸlÄ±yor. Oysa, insanÄ±n daha iyiye doÄŸru yolculuÄŸunda itici bir güç olarak kalabilmesi, uzlaÅŸmaz doÄŸasÄ±nÄ± koruyabilmesi için, sanatÄ±n, gerçekten aykÄ±rÄ± uyumsuz karakterini korumasÄ± gerekiyor. Bu nedenle, önümüzdeki fetret döneminde, belki de, sanatÄ±n, sanat olarak varolma hakkÄ±nÄ± savunmasÄ± kadar basit-temel bir stratejiye yönelmesine tanÄ±k olacaÄŸÄ±z.

Ä°çinde bulunduÄŸumuz, insan iliÅŸkilerinin bile metalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, "geç-kapitalist" dönemde, en temel insani deÄŸerler tehlike altÄ±nda. Belki de tam da bu nedenle, iÅŸlevsel bir yapÄ±sÄ±, pragmatik hedefleri olmayan, kaynaÄŸÄ±nÄ± en temel insani sezgilerden alan, bireyin öznelliÄŸini, insan sezgilerini öne çÄ±karan sanatÄ±n yaÅŸamasÄ±, humanizmin yaÅŸamasÄ± için de hayati bir unsur. Ä°nsanÄ±n en temel güdüleriyle olan baÄŸÄ±nÄ±n kopmamasÄ±, daha adil bir toplumsal sisteme dönebilmek için sanata ihtiyacÄ± var toplumlarÄ±n.

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(*) https://www.acikgazete.com/postmodernizmin-sonu-altermodernizm/

Avrupa Gazete Sunar - YazÄ± Dizisi

Postmodernizmin sonu ve yeni estetik parametreler

HAZIRLAYAN: METÄ°N ÅžENERGÜÇ