Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l giÅŸede fena tosladÄ±

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l Vezir ParmaÄŸÄ± adlÄ± filmi gÃ¶sterime gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan ilk hafta 242 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi.

Beyaz Melek, GüneÅŸi Gördüm, New York'ta BeÅŸ Minare ve Mucize gibi filmleriyle dram aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yapÄ±mlara imza atan Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül, yeni filmi Vezir ParmaÄŸÄ± ile bu kez komedi yönü de olan bir yapÄ±ma imza attÄ± ama giÅŸede hüsran yaÅŸadÄ±.Gülben Ergen'i de yÄ±llar sonra sinemaya döndüren iddialÄ± yapÄ±m Box Office Turkey verilerine göre ilk üç günde 242 bin seyirciye ulaÅŸabildi. Film haftanÄ±n en çok izlenenleri listesinde, Ata Demirer'in 'Olanlar Oldu'su ve çizgi animasyon filmi Moano'nun ardÄ±ndan ancak üçüncü olabildi.