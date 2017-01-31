Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 31/01/2017 11:49

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l giÅŸede fena tosladÄ±


Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l Vezir ParmaÄŸÄ± adlÄ± filmi gÃ¶sterime gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan ilk hafta 242 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi.

Beyaz Melek, GüneÅŸi Gördüm, New York'ta BeÅŸ Minare ve Mucize gibi filmleriyle dram aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yapÄ±mlara imza atan Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül, yeni filmi Vezir ParmaÄŸÄ± ile bu kez komedi yönü de olan bir yapÄ±ma imza attÄ± ama giÅŸede hüsran yaÅŸadÄ±.Gülben Ergen'i de yÄ±llar sonra sinemaya döndüren iddialÄ± yapÄ±m Box Office Turkey verilerine göre ilk üç günde 242 bin seyirciye ulaÅŸabildi. Film haftanÄ±n en çok izlenenleri listesinde, Ata Demirer'in 'Olanlar Oldu'su ve çizgi animasyon filmi Moano'nun ardÄ±ndan ancak üçüncü olabildi.

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Ã‡aÄŸdaÅŸ sanatÄ±n pazarla, politikayla iliÅŸkileri yeni bir olgu deÄŸil. Pazar iliÅŸkileri ve politik eÄŸilimleri sanatÄ±n konularÄ± arasÄ±nda gÃ¶rmeye alÄ±ÅŸtÄ±k. PolitikanÄ±n da sanat terminolojisiyle kendini aÃ§Ä±klamasÄ±na, siyaset bilimini estetize etme Ã§abalarÄ±na rastlÄ±yoruz. METÄ°N ÅžENERGÃœÃ‡ YAZDI.


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