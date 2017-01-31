Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 31/01/2017 14:19

AÄŸÄ±r Roman Londraâ€™da sanatseverler ile buluÅŸtu


AÄŸÄ±r Roman, bir kaÃ§ yÄ±l Ã¶nce hayata veda eden yazar Metin KaÃ§an'Ä±n en Ã§ok satan ve en Ã§ok ses getiren romanÄ±dÄ±r. Eser ismini sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aksine 'aÄŸÄ±r bir Roman havasÄ± oyunundan' almÄ±ÅŸ olup Ä°stanbul'un acÄ±masÄ±z yeraltÄ± dÃ¼nyasÄ±nda geÃ§en dramatik bir hikayesi vardÄ±r.

AVRUPA AJANSI (AVA) ILKGÜL KARACA/LONDRA-Beyazperdede AÄŸÄ±r Roman. 1996 yÄ±lÄ±nda aynÄ± isimle sinemaya uyarlanan filmi Mustafa AltÄ±oklar yönetmiÅŸ ve o dönemin adÄ±ndan en çok söz edilen ve izlenen filmlerden biri olmuÅŸtur. AyrÄ±ca film AltÄ±n Portakal film yarÄ±ÅŸmasÄ±nda 'en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n' ve 'en iyi yardÄ±mcÄ± erkek' ödüllerini kazanmÄ±ÅŸtÄ±r.  Eser, Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi tarafÄ±ndan dans tiyatrosuna çevrilmiÅŸ ve 2006 yÄ±lÄ±nda 'DoÄŸu YakasÄ±nÄ±n Öyküsü' adÄ±yla Holywood'da sahnelenmiÅŸtir. AyrÄ±ca eser tiyatro oyunu olarak da sergilenmiÅŸtir.

 

AÄŸÄ±r Roman Londra’da

Bu ünlü eser geçen haftada Arcola Tiyatrosunda LondralÄ± sanatseverler ile buluÅŸtu. 

 

 

Ä°sviçreli Türk yönetmen Aylin Bozok, beÄŸenilen prodüksiyonlari, Mahmud ile Yezida, Pélleas et Mélisande ve Werther’in ardÄ±ndan, AÄŸÄ±r Roman'Ä± yönetmek için Arcola Tiyatrosuna geri döndü. 

 Ä°ngiltere’nin önde gelen Türkçe tiyatro topluluÄŸu Ala-Turka oyuncularÄ± tarafÄ±ndan sergilenen oyun, izleyenleri Ä°stanbul'un TarlabaÅŸÄ± semtine, Kolera sokaÄŸÄ±na kadar götürüp; oyunun kahramanÄ± Salih'in baÅŸÄ±na gelen olaylarÄ±, sorunlarÄ±nÄ± ve tutkulu aÅŸkÄ±nÄ± Arcola Tiyatrosunun minik, seyirci ile içiçe sÄ±cak sahnesinde sergilediler.

 

 

 

 

2 perdeden oluÅŸan oyun, üç gün boyunca salonu dolduran LondralÄ± seyirciler tarafÄ±ndan büyük bir ilgi ile izlendi.  Oyunun ilk gecesinde izleyicilerin arasÄ±nda yönetmen Aylin Bozok'da vardÄ±. 

Ä°ngilizce altyazÄ±lÄ± sergilenen oyun Türkçe konuÅŸan LondralÄ±lar haricinde yabancÄ± seyircilerine de kapÄ±larÄ±nÄ± açmÄ±ÅŸ oldu.

 
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