GÃ¼ney Erdal Mustafa KÄ±lÃ§Ä±k ve Canan SaÄŸar Londra konseri

Erdal GÃ¼ney and Forantasi 19-20 ÅŸubat Pazar ve Pazartesi. Yorumcu, besteci ve akademisyen Erdal GÃ¼ney, bu kez sevenleri ile Londraâ€™da sahne alÄ±yor

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-Erdal Güney and Forantasi 19-20 ÅŸubat Pazar ve Pazartesi. Yorumcu, besteci ve akademisyen Erdal Güney, bu kez sevenleri ile Londra’da sahne alÄ±yor . 19-20 ÅŸubat Pazar ve Pazartesi günleri saat 19:30 baÅŸlayacak olan konserde Güney, “Güney Türküleri”, “YakÄ±mlar”, “Köprüler”, “AÅŸKiya”, “Unutulmayanlar”, “Yemin”, “HatÄ±rla Sevgili”, “Elveda Rumeli”, “Asi Ruh”, “Bir KÄ±yÄ±dan” ve “Perihel” adlÄ± albümlerinden, film ve dizi filmler için yaptÄ±ÄŸÄ± bestelerinden ve popüler ÅŸarkÄ±larÄ±ndan bir seçki sunacak. 19-20 ÅŸubat Güney Erdal (Erdal Güney ) Mustafa KÄ±lçÄ±k ve Canan Sagar konseri için biletlerinizi aÅŸaÄŸÄ±daki satÄ±ÅŸ merkezlerinden temin edebilirsiniz . Bilet için telefon: 0750 08 70 38 Konser yeri: Millfield Arts Centre, Silver Street, Edmonton N18 1PJ 19-ÅŸubat Güney Erdal (Erdal Güney ) Mustafa KÄ±lçÄ±k 19.30 -22.30 arasÄ± 20 ÅŸubat Güney Erdal (Erdal Güney ve Canan Sagar 19.30 -22.30 arasÄ±

Mustafa KÄ±lçÄ±k

MüziÄŸe olan ilgisi ta çocukluÄŸundan baÅŸlayan Mustafa KILÇIK'Ä±n baÄŸlama çalma hevesi onu, zamanÄ±mÄ±zda karÅŸÄ±mÄ±za Vefai mahlasÄ± ile ÅŸiirler yazÄ±p besteler yapan bir aÅŸÄ±k olarak çÄ±karÄ±r. KahramanmaraÅŸ'Ä±n Nurhak ilçesinde doÄŸan Vefai, Anadolunun birçok ilini gezerek alevi bektaÅŸi müziÄŸi ve felsefesi hakkÄ±nda ciddi araÅŸtÄ±rmalar yapmÄ±ÅŸ ve önemli çalÄ±ÅŸmalarÄ± olmuÅŸtur.ÇeÅŸitli aÅŸÄ±klarÄ±n ÅŸiirlerinden derlemeler yapmÄ±ÅŸ, sözü ve müziÄŸi kendisine ait olan birçok türküsü SABAHAT AKKÄ°RAZ, EMRE SALTIK, Ä°ZZET YILDIZHAN,CEMÄ°LE SÖNMEZ, GRUP MAWRA ve daha birçok farklÄ± sanatçÄ± tarafÄ±ndan okunmuÅŸtur. Birçok albümün yönetmenliÄŸini üstlenmiÅŸ ve baÄŸlamasÄ± ile eÅŸlik etmiÅŸtir.

Türkiye'nin ve dünyanÄ±n birçok yerinde baÅŸta DERTLÄ° DÄ°VANÄ° ve HASBÄ°HAL TOPLUÄžU ile olan konserlerin yanÄ±sÄ±ra, solo konserlere ve seminerlere katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.2001 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da kendisine ait olan GÜLÜÅž MÜZÄ°K MERKEZÄ° adÄ±nda bir müzik okulu ve STÜDYO GÜLÜÅž adÄ±nda bir müzik merkezi açtÄ±. 2013 yÄ±lÄ±na kadar ders verdiÄŸi GülüÅŸ Müzik Merkezindeki eÄŸitimin devamÄ±nÄ± Ä°ngiltere'ye taÅŸÄ±mak için, 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru Londra'ya yerleÅŸti. BaÅŸta Nurhak Kültür Evi olmak üzere Ä°ngiltere Alevi Federasyonuna baÄŸlÄ±, farklÄ± CEM evlerinde "yol muhabbetleri, dinler tarihi ve baÄŸlama dersleri" vermektedir.

Geleneksel alevi bektaÅŸi nefeslerini , kendine has bir tarz ile yorumlayan Ozan Vefai , ilk solo albümünü 2011 yÄ±lÄ±nda Firak ismiyle çÄ±kartmÄ±ÅŸ, bugünlerde ikinci solo albümünü 'Bab-Ä± AÅŸk' ismi ile dinleyicilerine sunmaya hazÄ±rlanmaktadÄ±r.

Canan SaÄŸar

1980 yÄ±lÄ±nda istanbul'da doÄŸdu. Yedi yaÅŸÄ±ndan itibaren ailesiyle birlikte Ä°ngiltere'de yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Bestelerinde birçok müzik tarzÄ±na göz kÄ±rpsa da genel olarak soft rock ÅŸarkÄ±lar yazdÄ±, yorumladÄ±.Aslen SivaslÄ± olan sanatçÄ±nÄ±n müziÄŸe olan ilgisi, babasÄ±nÄ±n ona 13 yaÅŸÄ±ndayken aldÄ±ÄŸÄ± baÄŸlama ile birlikte baÅŸladÄ±. SonralarÄ± gitara ilgi duydu, müzik dersleri aldÄ±. Gitar, armoni, melodi, söz yazarlÄ±ÄŸÄ± gibi konularÄ± içeren derslerin verdiÄŸi birikimle uzun yÄ±llar sahne müziÄŸi yaptÄ±. Sahne repertuvarÄ±nda özgün, türkü, nostaljik pop ve soft rock karakterinde eserler yer aldÄ±. Londra Birbeck Üniversitesi'nde bir yÄ±l bestecilik üzerine eÄŸitim aldÄ± ve Open University "BeÅŸeri Bilimler ve Müzik" okudu.

Bir tek notanÄ±n bile doÄŸru kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda insanÄ±n kalbine çok derinden iÅŸleyebileceÄŸini keÅŸfeden sanatçÄ±, kendini ÅŸarkÄ± yazmaya verdi, çocukluÄŸundan beri içinde yer eden hisleri bu dille anlatmaya baÅŸladÄ±. Kendi ÅŸarkÄ±larÄ±ndan oluÅŸan ilk albümü "13" Anadolu Müzik YapÄ±m etiketiyle 2015 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Toplamda 11 ÅŸarkÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bu albümü çocuk gelinlere, cinsel istismara uÄŸramÄ±ÅŸ kadÄ±nlara ithaf etti.

Ä°lk solo albümü ‘13’ün ardÄ±ndan, 2016’da, Alp Murat Alper ile yaptÄ±ÄŸÄ± düet ‘Yan Koca Dünya’ teklisini Fono Müzik Etiketiyle dinleyici ile buluÅŸturdu. ArdÄ±ndan, ‘Dost YarasÄ±’ teklisini ve Genco Özkan ile seslendirdiÄŸi düet ‘KayÄ±p’Ä± da yayÄ±nladÄ±.YaÅŸamÄ±nÄ± Ä°ngiltere'de sürdüren sanatçÄ±, halen aktif olarak farklÄ± ülke ve ÅŸehirlerde sahne almaktadÄ±r.

19-20 ÅŸubat Güney Erdal (Erdal Güney ) Mustafa KÄ±lçÄ±k ve Canan Sagar konseri için biletlerinizi aÅŸaÄŸÄ±daki satÄ±ÅŸ merkezlerinden temin edebilirsiniz .

Bilet için telefon: 0750 08 70 386

Konser yeri: Millfield Arts Centre, Silver Street, Edmonton N18 1PJ

19-ÅŸubat Güney Erdal (Erdal Güney ) Mustafa KÄ±lçÄ±k 19.30 -22.30 arasÄ±

20 ÅŸubat Güney Erdal (Erdal Güney ve Canan Sagar 19.30 -22.30 arasÄ±

Bilet satÄ±ÅŸ noktalarÄ±

Britanya Alevi federasyonu

89 Ridley road E8 2 NH

Taksim Cafe Bistro & Restuarant

423 Green Lanes, Harringay, London N4 1EY

Sisa Beauty Clinic

30 Stoke Newington High St, London N16 7PL

Nurhak Kültür Evi

Unit 2 275 alma road , enfield , en3 7bb

Gazan Restuarant

170-172 High St, Enfield EN3 4EU

Su Restuarant

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KöÅŸk Restuarant

269 Hertford Rd, London N9 7ES