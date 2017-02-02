Bu hafta hangi filmler vizyona girecek

TÃ¼rkiye'deki sinema salonlarÄ±nda bu hafta 8 film izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. Ä°ÅŸte o filmler:

AltÄ±n

AltÄ±n, babasÄ± gibi daÄŸlara çÄ±kÄ±p servetini topraktan arayan, madencilik iÅŸinde tecrübeli Kenny Wells'i anlatÄ±yor. ÅžanssÄ±z adam olan Kenny Wells bir jeolog olan Michael Acosta ile ekip olup Endonezya'nÄ±n keÅŸfedilmemiÅŸ ormanlarÄ±nda altÄ±n aramaya koyulur. AltÄ±n bulmak zordur fakat altÄ±nÄ± Wall Street'in en güçlü kurumlarÄ± arasÄ±nda elinde tutmak daha da zor olacaktÄ±r. Madencilik iÅŸi büyük zenginler yarattÄ±ÄŸÄ± gibi büyük hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± da yaratabilir fakat bu yoldan Kenny'i sadece ölüm ayÄ±rabilir.

BaÅŸrollerini Matthew McConaughey, Édgar Ramírez ve Bryce Dallas Howard'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± filmin yönetmenliÄŸini ise Stephen Gaghan üstleniyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenen filmin senaryosunu Patrick Massett ve John Zinman kaleme aldÄ±.

FÄ±rÄ±ldak Ailesi

Bir tarafta ise halay çeken, okeye dördüncü arayan FÄ±rÄ±ldak Ailesi, diÄŸer tarafta ise büyülü ormanlar, tÄ±lsÄ±mlar ve ejderhalar! Macera bir gece ansÄ±zÄ±n köydeki tüm kadÄ±nlarÄ±n kaçÄ±rÄ±lmasÄ±yla baÅŸlar. Bu olay Sabri FÄ±rÄ±ldak ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± pek çok korkunç yaratÄ±kla dolu büyülü ormana sürükler. KahramanlarÄ±mÄ±zÄ±n kadÄ±nlarÄ± geri almak için kötülerin kötüsü Tarumar ile büyük bir savaÅŸa girmeleri gerekecektir...

FÄ±rÄ±ldak Ailesi, daha önce televizyon ekranlarÄ±na gelen eÄŸlenceli FÄ±rÄ±ldak Ailesi'nin maceralarÄ±nÄ± bu sefer beyazperdede. Animasyon türündeki aile filminin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise BKM üstleniyor.

Seslendirenler arasÄ±nda ise Murat Boz, YÄ±lmaz Vural, Eser Yenenler, Ä°brahim Büyükak ve OÄŸuzhan Koç gibi ünlü isimler yer alÄ±yor.

Gecenin Kanunu

1920'lilerin suç gezen Boston kentinde Joe Coughlin adÄ±nda bir adam nam salmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°çki yasaÄŸÄ± halen devam etmekte ama illegal yollardan kÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Dürüst ve namuslu bir hayatÄ± geride bÄ±rakan Joe kendisine kötü ÅŸöhreti gangster yaÅŸamÄ±nÄ± seçer. Küçük yaÅŸtaki hÄ±rsÄ±zlÄ±k kariyerini geride bÄ±rakan adam artÄ±k ÅŸehrin en korkutucu gangsterlerine hizmet etmektedir. Joe gangster olmanÄ±n ününü ve ganimetlerini sevmektedir fakat 'karanlÄ±k taraftaki' hayatÄ±n da ödenmesi gereken bir bedeli vardÄ±r. Üstelik Joe'nun babasÄ± ÅŸehir polisidir...

Dennis Lehan aynÄ± adlÄ± suç romanÄ±ndan Ben Affleck tarafÄ±ndan senaryolaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p beyazperdeye uyarlanÄ±yor. Filmin yapÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda ise Jennifer Davisson Killoran ve Affleck ile birlikte Leonardo DiCaprio da yer alÄ±yor.

Halka 3

SÄ±radan bir lise öÄŸrencisi olan Julia ve üniversiteye giden erkek arkadaÅŸÄ± Holt birbirlerinden giderek uzaklaÅŸmaktadÄ±r. AyrÄ±lacaklarÄ±ndan korkan genç kadÄ±n sevgilisini ziyarete gider ve Holt'un okuldaki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n 7 günün sonunda insanlarÄ± öldüren bir videoyu Holt'a izlettiklerini öÄŸrenir. Holt'un videoyu izlemesinin üstünden 6 buçuk gün geçmiÅŸtir ve günün sonunda hayatÄ±nÄ± kaybedecektir. Lanet sayesinde yeniden yakÄ±nlaÅŸan ikili için artÄ±k hayatlarÄ± adÄ±na verecekleri zamana karÅŸÄ± bir mücadele baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r...

YönetmenliÄŸini "3 días" filmi ile tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z F. Javier Gutiérrez'in üstlendiÄŸi Halka 3'ün senaryosunu Akiva Goldsman ve Jacob Aaron Estes kaleme aldÄ±. Halka 3'ün baÅŸrollerinde Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki ve Aimee Teegarden yer alÄ±yor. BaÅŸarÄ±lÄ± korku filmi Halka'nÄ±n devam filmi olacak Halka 3'te serinin ilk iki filminin baÅŸrolü Naomi Watts yer almayacak.

Lion

5 yaÅŸÄ±ndaki Hintli bir çocuk aÄŸabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalÄ±r. O uyurken trenin yola çÄ±kmasÄ± sonucu küçük çocuk uyandÄ±ÄŸÄ±nda kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. ArtÄ±k kayÄ±ptÄ±r ve eve nasÄ±l döneceÄŸine dair bir fikri yoktur. Kendini Calcutta'da bulan küçük çocuk büyük mücadelelerden sonra AvustralyalÄ± bir çift tarafÄ±ndan evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteÄŸi giderek bir saplantÄ±ya dönüÅŸür. Elinde hiçbir ÅŸey olmadan ilerlemeye çalÄ±ÅŸan genç adamÄ±n içindeki çaresizlik zamanla hayatÄ±nÄ± da etkilemeye baÅŸlar...

Filmi baÅŸrollerinde Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ve David Wenham gibi güçlü isimler yer alÄ±rken, filmin yönetmenliÄŸini ise Garth Davis üstleniyor.

Toni Erdmann

Bir baba habersizce yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ± ziyarete gider. KÄ±zÄ±nÄ±n neÅŸesini kaybettiÄŸine inanÄ±r ve ona sürekli sürprizler ve ÅŸakalarla yaklaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±r. Maren Ade'nin yazÄ±p yönettiÄŸi filmin baÅŸrollerini Peter Simonischek ve Sandra Hüller gibi Avusturya sinemasÄ±nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimler paylaÅŸÄ±yor.

Tüylü Kaçak

Ozzy isimli çok sevimli bir ev köpeÄŸinin maceralarÄ±nÄ± konu alan filmde, aile Japonya tatiline çÄ±kÄ±nca geride kalan Ozzy'nin baÅŸÄ±na hiç beklenmedik olaylar gelecektir. Zira Ozzy'yi emanet ettikleri oldukça lüks gibi görünen barÄ±nak aslÄ±nda hayvanlarÄ± sahipleri yokken acÄ±masÄ±zca satan bir çeteye aittir...

YönetmenliÄŸini Alberto Rodriguez 'in üstlendiÄŸi senaryosunda ise Juan Ramón Ruiz de Somavía'nÄ±n imzasÄ± olan Ä°spanya yapÄ±mÄ± film tam bir komedi-aile animasyonu.

YaÅŸamÄ±n KÄ±yÄ±sÄ±nda

Lee Chandler, sÄ±hhi tesisat, elektrik, kapÄ±cÄ±lÄ±k gibi sÄ±radan iÅŸler yaparak, tek göz bir evde yalnÄ±z baÅŸÄ±na yaÅŸayan bir adamdÄ±r. DoÄŸup büyüdüÄŸü ama uzun zamandÄ±r uÄŸramadÄ±ÄŸÄ± kentten bir gün acil bir telefon alÄ±r. Kalp hastasÄ± abisi hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ve durum ciddidir. Lee kafasÄ±nda endiÅŸeler ve soru iÅŸaretleri ile yola koyulur. Hastanede alacaÄŸÄ± haberle de birlikte hayatÄ± deÄŸiÅŸecektir.

Filmin yönetmenliÄŸini ve senaryosunu New York Çeteleri filminin de senaristi olan Kenneth Lonergan üstlenirken oyuncu kadrosunda baÅŸrolü Casey Affleck sÄ±rtlÄ±yor. Kadroda kendisine Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol ve Lucas Hedges gibi önemli isimler eÅŸlik ediyor.