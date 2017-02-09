Bu hafta 6 film sinemaseverlerle buluÅŸacak

TÃ¼rkiye'deki sinema salonlarÄ±nda bu hafta 1 tanesi yerli olmak Ã¼zere toplamda 6 film sinemaseverlerle buluÅŸacak

John Wick 2, KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu, ÇakÄ± Gibi, Enkaz, Ä°sra ve Sihirli Kitap, Lego Batman Filmi bu hafta izleyiciyle buluÅŸacak. EleÅŸtirmenlerce, 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± aksiyon filmlerinden biri olarak gösterilen John Wick'in devam filmi, emeklilik günlerinden geri dönmek zorunda kalan John Wick'in zorlu görevine odaklanÄ±yor. Ä°lk filmde intikam hÄ±rsÄ±yla yanÄ±p tutuÅŸan John Wick, emekli olmuÅŸ ve tetikçilikten uzak bir hayat kurmuÅŸtur. Fakat karanlÄ±klar arkasÄ±nda iÅŸlerini yürüten suikastçÄ± birliÄŸinin tehdidi nedeniyle Wick iÅŸine geri dönmek zorunda kalÄ±r ve bir anda dünyanÄ±n sayÄ±lÄ± tetikçilerini karÅŸÄ±sÄ±nda bulur.

"KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu"

Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Bella Heathcote, Tyler Hoechlin, Kim Basinger ve Jennifer Ehle'nin oynadÄ±ÄŸÄ± filmin yönetmen koltuÄŸunda James Foley var. E. L. James'in çok satan roman serisinin sinemaya uyarlanan ikinci filmi "KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu", Christian ve Ana'nÄ±n tutku ve tehlike arasÄ±nda gidip gelen iliÅŸkisini anlatÄ±yor.

"ÇakÄ± Gibi"

Dan Kwan ve Daniel Scheinert'in yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± filmin baÅŸrollerinde Paul Dano, Daniel Radcliffe, Mary Elizabeth Winstead, Richard Gross ve Marika Casteel gibi isimler yer alÄ±yor.

ABD yapÄ±mÄ± dram ve komedi karÄ±ÅŸÄ±mÄ± film, Ä±ssÄ±z bir adada intihar etmek üzereyken bulduÄŸu bir ceset ile yeniden hayata tutunan Hank adÄ±ndaki bir gencin hikayesini konu ediniyor.

"Enkaz"

Alpgiray M. UÄŸurlu'nun senaryosunu yazÄ±p yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi "Enkaz", bir deprem sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± anlatÄ±yor. Akasya AsÄ±ltürkmen ile Berke Üzrek'in baÅŸrolünde yer aldÄ±ÄŸÄ± film özetle ÅŸöyle:

"Ä°stanbul'un büyük kÄ±smÄ±nÄ± yÄ±kÄ±ntÄ±lar altÄ±nda bÄ±rakan bir depremde betonlarÄ±n altÄ±nda kalan Nisa, enkazdan kendi çabasÄ±yla kurtulmaya çalÄ±ÅŸÄ±r. Tek baÅŸÄ±na doÄŸaya adapte olmaya çalÄ±ÅŸan BarÄ±ÅŸ ise her gün kameraya bakarak yaptÄ±klarÄ±nÄ± video günlüklerine anlatÄ±r. Enkaz altÄ±nda kalan da enkaz altÄ±ndan çÄ±kan da telafisi giderilemeyecek hasarlara sahiptir"

"Ä°sra ve Sihirli Kitap"

R. Kan Albay'Ä±n yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± filmde Isra Dela, R. Kan Albay, Sven Van der Linden, Valerie Deridder ve Tamer KaradaÄŸlÄ± rol aldÄ±. Valerie Deridder'in senaryosuna imza attÄ±ÄŸÄ± Belçika yapÄ±mÄ± fantastik-macera filmi, okul gezisi ile bir kütüphaneye ziyarete giden ve orada kütüphanenin gizemli bir bölümüne ulaÅŸan 9 yaÅŸÄ±ndaki bir çocuÄŸun burada ÅŸahit olduÄŸu gizemli olaylarÄ± konu alÄ±yor.

"Lego Batman Filmi"

Chris McKay'in yönettiÄŸi animasyon türündeki filmin seslendirmelerini Rosario Dawson, Will Arnett, Ralph Fiennes ile Michael Cera yaptÄ±. Çok bencil bir karaktere sahip olan ve yÄ±llardÄ±r yalnÄ±z yaÅŸayan Batman, bu Lego filminde yanÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Robin ile kendini yeniden keÅŸfetme yolculuÄŸuna çÄ±kacak ve Gotham'Ä± Joker'in elinden kurtarabilmek için takÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ne kadar önemli olduÄŸunu öÄŸrenecek.