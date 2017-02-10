Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 10/02/2017 07:09

67. Berlin Film Festivali Django'nun gÃ¶sterimiyle baÅŸladÄ±

67. Berlin Film Festivali

18 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã¶dÃ¼llerin sahiplerine ulaÅŸacaÄŸÄ± 67. Berlin Film Festivali baÅŸladÄ±

67. Berlin Film Festivali (Berlinale), FransÄ±z yönetmen Etienne Comar'Ä±n "Django" filminin gösterimiyle baÅŸladÄ±.Potsdamer Platz meydanÄ±ndaki Berlinale Palast'ta yapÄ±lan festivalin açÄ±lÄ±ÅŸ galasÄ± öncesinde Comar ve filmin oyuncularÄ±, yönetmen Paul Verhoeven baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki jüri üyeleri ile çok sayÄ±da davetli kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yürüdü. Festivalin davetlileri arasÄ±nda Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takÄ±mlarÄ±ndan Bayern Münih’te forma giyen Alman milli takÄ±mÄ± oyuncusu Jerome Boateng, manken Toni Garn, yönetmen Wim Wenders ve Federal Meclis BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Claudia Roth gibi isimler yer aldÄ±.

Toplam 18 filmin "AltÄ±n AyÄ±" ve "GümüÅŸ AyÄ±" ödülleri için yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± festival boyunca 72 ülkeden 399 film gösterilecek.

"KaygÄ±" en iyi film kategorisinde yarÄ±ÅŸacak

Türkiye’den ise Ceylan Özgün Özçelik'in yönettiÄŸi "KaygÄ±" filmi panorama bölümünde gösterilecek ve en iyi ilk film kategorisinde yarÄ±ÅŸacak.Ödüller 18 Åžubat'ta sahiplerini bulacak.

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