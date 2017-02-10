5.Sihirli Mikrofon Radyo Ã–dÃ¼lleri sahiplerine ulaÅŸtÄ±

Ä°stanbul'da Fatih Belediyesi tarafÄ±ndan organize edilen 5'inci Sihirli Mikrofon Radyo Ã–dÃ¼lleri, Zorlu Center Performans Sanat Merkezi'nde birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ ismin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle sahiplerini buldu

5'inci ‘Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin katÄ±lÄ±ÄŸÄ± gecede radyoseverlerden en çok oyu alan radyolar ve programcÄ±lar ödüllerine kavuÅŸtu.

Geceye Ümit Besen, Linet, Murat DalkÄ±lÄ±ç, Muazzez Ersoy, Gökhan Türkmen, Saba Tümer, YÄ±lmaz Vural, Cem Belevi gibi birçok ünlü isim katÄ±ldÄ±. Görsel ve sahne ÅŸovlarÄ±yla gecede sahne alan GülÅŸen, sahne performansÄ±yla salondakilere eÄŸlenceli anlar yaÅŸattÄ±. SonrasÄ±nda ise Murat DalkÄ±lÄ±ç, Demet AkalÄ±n, Serkan Kaya gibi ünlü isimler de sahneye çÄ±karak performanslarÄ±yla izleyenlerden büyük alkÄ±ÅŸ topladÄ±. Gecenin sonunda ise Pamela ile Ümit Besen'in birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± düet kulaklarÄ±n pasÄ±nÄ± sildi. Gecede radyoseverlerden en çok oyu alan radyolar ve programcÄ±lar, ödüllerine kavuÅŸtu.

"SESLERÄ°NE AÅžINA OLDUÄžUMUZ RADYOCULARIMIZI GÖRÜNÜR KILMAYI HEDEFLÄ°YORUZ"

Ödül töreninde açÄ±klamalarda bulunan Fatih Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Demir, "Ä°lk radyo bundan 90 yÄ±l önce Fatih sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde olan Sirkeci'nin bodrum katÄ±nda yayÄ±na baÅŸladÄ±. Ülkemizde 90, dünyada da 100 yaÅŸÄ±nda olan radyonun hala büyük bir etkinlikle kitle iletiÅŸim aracÄ± olmasÄ± açÄ±sÄ±ndan, kültürel etkinliklerin aracÄ±sÄ± olmasÄ± açÄ±sÄ±ndan hala önemini koruyor. Biz bildiÄŸimiz ve seslerine aÅŸina olduÄŸumuz radyocularÄ±mÄ±zÄ± iÅŸte bu tür etkinliklerle görünür kÄ±lmayÄ± arzu ediyoruz, radyolarÄ±mÄ±zÄ±n yeniden hatÄ±rlanmasÄ±nÄ± arzu ediyoruz. RadyocularÄ±, sanatçÄ±larÄ± ve kültür sanat adamlarÄ±nÄ± bir araya getirerek onlara bir katkÄ±da bulunmayÄ± hedefliyoruz. Görünen o ki her yÄ±l artarak devam eden bu ilginin bizim düÅŸündüÄŸümüz ve hedeflediÄŸimiz noktaya geldiÄŸi için mutluyuz" dedi.

"HAYATINI RADYOCULARLA YAÅžAYAN BÄ°R SANATÇI OLARAK ONLAR ADINA ÇOK MUTLUYUM"

5'inci Sihirli Mikrofon Ödülleri töreninde sahne alan ünlü popçu Murat DalkÄ±lÄ±ç, "Bu tarz organizasyonlar Türkiye'de yeni yeni oturmaya baÅŸladÄ±. Türkiye'de böyle düzenin oturmasÄ± geç olduÄŸu için yavaÅŸ yavaÅŸ öÄŸreniyoruz. Teknoloji Türkiye'de yavaÅŸ yavaÅŸ iyi algÄ±lanmaya baÅŸladÄ±. Televizyon ve medya gerçekten güzel seviyelere geldi. Unutulmak gibi demek istemiyorum ama her ÅŸeyin sÄ±rasÄ± artÄ±k yavaÅŸ yavaÅŸ oturuyor. ArtÄ±k sÄ±ra radyoculara geldi. Ben hayatÄ±nÄ± radyocularla ortak yaÅŸayan bir sanatçÄ± olarak onlar adÄ±na mutluyuz" diye konuÅŸtu.

"BÄ°ZLERÄ°N ESERLERÄ°NÄ° SEVENLERÄ°MÄ°ZE ULAÅžTIRAN RADYOCULARIN SESLERÄ°NÄ°N DUYULMASI GEREKÄ°YOR"

BaÅŸarÄ±lÄ± olan radyo kanalÄ±na ödül vermek için törene katÄ±lan ünlü sanatçÄ± Muazzez Ersoy, "Organizasyon çok güzel, sürekli olarak bizlerin sesleri duyulacak deÄŸil. Bizlerin seslerini, yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sevenlerimize ulaÅŸtÄ±ran kardeÅŸlerimizin, dostlarÄ±mÄ±zÄ±n, radyocu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n seslerinin duyulmasÄ± gerekiyor. Bende bu güzel gecede onlarÄ±n heyecanÄ±na ortak olmak, onlarÄ±n mutluluklarÄ±nÄ± paylaÅŸmak, hatta içlerinden birine ödül vermekte benim için çok keyifli olacak" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

5'inci Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri töreninde ödül alan isimler ÅŸöyle:

"Sihirli Mikrofon Radyo Özel Ödülü: Erhan Konuk, Romina Özipekçi, Muzaffer Güsar

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Halk MüziÄŸi Radyosu: Radyo Ekin

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Tematik Radyosu: Radyo Trafik

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Yerel Radyo ProgramÄ±: Baba Radyo

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Yerel Radyosu: Yozgat FM

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Slow Radyosu: Joy Türk

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Arabesk Radyosu: AÅŸk FM

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Radyo Haber ProgramÄ±: Best FM, Ufuk KarcÄ±

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Haber Radyosu: CNN Türk Radyo

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Üniversite Radyosu: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Radyosu

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Spor Radyosu: Lig Radyo

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Åžiir Edebiyat ProgramÄ±: Gölge ProgramÄ±

YÄ±lÄ±n En Ä°yi YabancÄ± Müzik Radyosu: Number One FM

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Radyo Konuk ProgramÄ±: Radyo 7 -Erkan Koç

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Radyo Show ProgramÄ±: Gazoz AÄŸacÄ±-Cem Arslan

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Talk (KonuÅŸan) Radyosu: TRT FM

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Pop Müzik Radyosu: Kral Pop Radyo

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Radyo ProgramÄ±: Zeki Kayhan CoÅŸkun-Show Radyo

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Dijital Radyo PortalÄ±: karnaval.com

YÄ±lÄ±n En Ä°yi Ulusal Radyosu: Power Türk"