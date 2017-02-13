Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 13/02/2017 13:06

BAFTA Ã–dÃ¼lleri'ne de La La Land filmi imzasÄ±nÄ± attÄ±


AltÄ±n KÃ¼re Ã–dÃ¼llerinin yÄ±ldÄ±zÄ± olan La La Land adlÄ± mÃ¼zikal film, Ä°ngiliz Film ve Televizyon SanatlarÄ± Akademisi'nde de 5 Ã¶dÃ¼l topladÄ±.

Ä°ngiltere'nin en prestijli sinema ödülleri sayÄ±lan BAFTA'ya Oscar Ödülleri ve AltÄ±n Küre'de olduÄŸu gibi La La Land filmi damgasÄ±nÄ± vurdu. AltÄ±n Küre'nin yÄ±ldÄ±zÄ± olan film BAFTA'dan da beÅŸ dalda ödül aldÄ±. ABD yapÄ±mÄ± romantik müzikal "La La Land (AÅŸÄ±klar Åžehri)" en iyi film ödülünü kazandÄ±. Filmin baÅŸrol oyuncusu Emma Stone ise en iyi kadÄ±n oyuncu ödülüne layÄ±k görüldü. Müzikal film, en iyi yönetmen, en orijinal müzik ve en iyi sinematografi dallarÄ±nda da ödülleri topladÄ±.

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