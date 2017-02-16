Bu hafta vizyona hangi filmler girecek

TÃ¼rkiye'deki sinema salonlarÄ±nda bu hafta birbirinden gÃ¼zel 2 film vizyona giriyor

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. Ä°ÅŸte o filmler:

Ay IÅŸÄ±ÄŸÄ±

Ä°nsan iliÅŸkileri ve insanÄ±n kendini keÅŸfetmesi hakkÄ±nda zamansÄ±z bir film olan Ay IÅŸÄ±ÄŸÄ±, genç siyahi bir adamÄ±n çocukluÄŸundan yetiÅŸkinliÄŸe kadar Miami'nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaÅŸÄ±nÄ± ve büyüme hikayesini anlatÄ±yor. Chiron'un hayatÄ±nÄ±n 3 ayrÄ± dönemini anlatan film kahramanÄ±n annesi ile iliÅŸkisine, okul hayatÄ±na, romantik iliÅŸkisine, iÅŸ hayatÄ±na ve uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan Juan ile olan iliÅŸkisine deÄŸiniyor.

Onlarca ödüle ve adaylÄ±ÄŸa layÄ±k görülen filmin yönetmenliÄŸini ve senaristliÄŸini Barry Jenkins üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson Janelle Monáe ve Naomie Harris gibi isimler bulunuyor.

ParçalanmÄ±ÅŸ

BaÅŸrollerini X-Men serisinin genç Charles Xavier'Ä± James McAvoy, The Witch ile yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan Anya Taylor-Joy ve Betty Buckley'nin üstlendiÄŸi gerilim filmi Split'in yönetmen, senarist ve yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerilim filmlerinin iniÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± yönetmeni M. Night Shyamalan üstleniyor. Jason Blum da filmin yapÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Çoklu KiÅŸilik BozukluÄŸu'ndan müzdarip genç adam Kevin'Ä±n 23 ayrÄ± alter egosu vardÄ±r. Bu alter egolarÄ± arasÄ±nda en baskÄ±n olanÄ± da suça meyilli olan bir karakterdir. Market çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda 3 kÄ±z kardeÅŸi kaçÄ±ran Kevin onlarÄ± bodrumuna hapseder. FarklÄ± alter egolarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kÄ±zlarla farklÄ± iliÅŸkiler kuran adam kÄ±zlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± ile yavaÅŸ yavaÅŸ daÄŸÄ±lmaya baÅŸlar. FarklÄ± alter egolarÄ±nÄ±n çarpÄ±ÅŸmasÄ± ile iyice kafasÄ± karÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Kevin tehlikeli bir hal alÄ±r. KÄ±zlar kurtulmanÄ±n yolunu ararken hem Kevin'Ä±n tehlikeli alter egolarÄ±nÄ± tetiklemekten kaçÄ±nmaya hem de onun iyi niyetli alter egolarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kaçÄ±ÅŸ yolunu bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±rlar.