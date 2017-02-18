KerkÃ¼kâ€™teki GÃ¶k KÃ¼mbet EskiÅŸehirâ€™de Sergileniyor

TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti EskiÅŸehir Sazova ParkÄ±'nda TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Åžaheserleriâ€™nin sergilendiÄŸi 32 ÅŸaheseri gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti projesi kapsamÄ±nda yapÄ±lan parka, TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ±â€™na ait ÅŸaheserlerin minyatÃ¼rleri bulunuyor.

Bir millet için 'tarihi eser' sahibi olmak, her ÅŸeyden evvel bir 'tarihe' sahip olmayÄ± gerektirir. Bu topraklardaki geçmiÅŸimiz bin yÄ±lÄ± aÅŸÄ±yor. Yani en azÄ±ndan bin yÄ±llÄ±k bir tarihten söz ediyoruz. Bin yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n geçmiÅŸin tarih olabilmesi, tarih bilincine sahip olmayÄ± ve bu süre içinde inÅŸa edilen medeniyet ve tarihi eserlere sahip çÄ±kmayÄ±, o medeniyeti ve tarihi eserleri yaÅŸatmayÄ± gerektirir.Türk DünyasÄ± Kültür BaÅŸkenti EskiÅŸehir Sazova ParkÄ±'nda Türk DünyasÄ± Åžaheserleri’nin sergilendiÄŸi 32 ÅŸaheseri görmek mümkün. Türk DünyasÄ± Kültür BaÅŸkenti projesi kapsamÄ±nda yapÄ±lan parka, Türk DünyasÄ±’na ait ÅŸaheserlerin minyatürleri bulunuyor.

Türk DünyasÄ± Åžaheserleri ParkÄ±’nda Kerkük’teki Gök Kümbet, Mimar Sinan’Ä±n Selimiye Camisi, DivriÄŸi Ulu Camii, Anadolu’nun en eski camilerinden DiyarbakÄ±r Ulu Camii, Türk sanat ve zevkinin göstergesi Ahlat Ulu Kümbet, Çifte Minareli Medrese, AÅŸÄ±k PaÅŸa Türbesi, Arnavutluk’taki Ethem Bey Camii ve Saat Kulesi, Azerbaycan’daki Mümine HanÄ±m Türbesi, 1992’de SÄ±rp ve HÄ±rvatlar tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±lan Mostar Köprüsü, Alaca Camii, dünyanÄ±n en çok ziyaret edilen tarihi yapÄ±larÄ±ndan olan Tac Mahal, Hümayun Türbesi, Ä°ran’Ä±n 33 Gözlü Köprüsü, Kazakistan’daki Hoca Ahmed-i Yesevi Külliyesi, Rabia Sultan Türbesi, KÄ±rÄ±m’dan Hansaray, Sultan Murat Türbesi, PriÅŸtine Fatih Camii, Gül Baba Türbesi, Mustafa PaÅŸa Camii, Türk dil ve edebiyat tarihi için paha biçilmez ÅŸaheserler olan MoÄŸolistan’daki Orhun Abideleri, Özbekistan’daki UluÄŸ Bey Medresesi, Bala Havuz Camii, Muhammed Emin Han Külliyesi, Çar Minare, Ä°smail Samani Türbesi, bir dönem Hac yolunu kolaylaÅŸtÄ±ran önemli duraklardan olan Åžam’daki OsmanlÄ± Tren GarÄ±, Medine’deki OsmanlÄ± Tren GarÄ±, Türkmenistan Sultan Sencer Türbesi, Sultan TekeÅŸ Kümbeti ve Selanik’teki Bey HamamÄ± minyatürleri yer alÄ±yor. EskiÅŸehir'de Kültür mirasÄ±mÄ±zÄ± yaÅŸatmaya el birliÄŸiyle devam edilmektedir.

Türkiye'den Irak’a (Kerkük), Azerbaycan’a, Özbekistan'a, Kazakistan’a, Ä°ran’a, Arnavutluk'a kadar dünyanÄ±n pek çok Türk ilindeki önemli eserleri görülmeye deÄŸer. Bu parkta Uzak doÄŸudan Balkanlara kadar 32 adet eserin minyatürleri özene bezene hazÄ±rlanarak ziyaretçilerin beÄŸenisine sunulmuÅŸ. AsÄ±llarÄ±na uygun yapÄ±lmÄ±ÅŸ minyatürlerin bir kÄ±smÄ±nÄ± gezdikçe ÅŸahit oluyorsunuz. Irak Türkleri adÄ±na parkÄ±n yapÄ±lmasÄ±nda ve Gök Kümbet maketinin yapÄ±mÄ±nda emeÄŸi geçenlere teÅŸekkür ediyoruz.

Kerkük Kalesi’nde Gök Kümbet

Türkmen ÅŸehri Kerkük’te Irak Türklerinin simgesi olan Kerkük kalesi ve bu kalenin içinde Türk tarihi eserlerden biri Gök Kümbettir. Gök Kümbet 1361 yÄ±lÄ±nda Celayirliler döneminde 820 metre kare alan ve 17 metre yüksekliÄŸinde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kale’nin içinde günümüze kadar ayakta kalabilen Türk mirasÄ±nÄ±n bir ÅŸaheseridir. Selçuklu dönemine ait Gök Kümbet'in dÄ±ÅŸ duvarlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸimizde, üstündeki yazÄ±ttan da anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi kümbet 14. yüz yÄ±lda Selçuklu hanedanÄ±na mensup BuÄŸday Hatun için yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Türk çadÄ±rÄ±ndan ilham alÄ±narak yapÄ±lan Kümbet iki katlÄ±, sekiz köÅŸelidir, kemer ve pencere süslemeleri yeÅŸil renk aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± piÅŸmiÅŸ topraktandÄ±r, bu sebepten dolayÄ± Türkmenler Gök kümbetin yanÄ±nda yeÅŸil kümbette derler. Selçuklular’a ait en önemli kümbetler Kerkük, Erzurum, Ahlat (Bitlis), GevaÅŸ (Van), Kayseri, Sivas,Tunceli, Tokat, Konya, NiÄŸde, KÄ±rÅŸehir, Amasya, AkÅŸehir, Isparta, NahçÄ±van gibi ÅŸehirler de çok güzel kümbetler bulunmaktadÄ±r. Kerkük’teki Gök Kümbet, NiÄŸde’deki Hüdavent Hatun, Tokat’taki Ali Tusi, Kayseri’deki Döner Kümbet ve SÄ±rçalÄ± Kümbet ile Ahlat’taki Ulu Kümbet en güzel örneklerdendir.

Kerkük Kalesi’ndeki 700 yÄ±llÄ±k Gök Kümbet’in sekizgen (Piramit) olan orijinal kubbesi (çatÄ±sÄ±) yÄ±kÄ±lÄ±p yerine Selçuklu Türklerinin hiçbir dönemine rastlanmayan ve aslÄ±na benzemeyen ÅŸekilsiz, çirkin bir yapÄ± oluÅŸturuldu. AyrÄ±ca ilkel çalÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda Gök Kümbetin gövdesini oluÅŸturan tuÄŸlalar ve duvarlarÄ±nÄ± süsleyen Türk çini motifleri kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve dökülmüÅŸtür. YapÄ±lan tahribatlar bugün tüm açÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla ortada durmaktadÄ±r. Türk kültürünün izini taÅŸÄ±yan eserler yok ediliyor. BazÄ± güçler ve hain eller bölgede Türkmenlerden ve Türk tarihi eserlerinden rahatsÄ±zlar ve onlarÄ± yok etmek istiyorlar. Tarihi eserlerimiz bizlere mirastÄ±r onlarÄ± korumalÄ±yÄ±z.

GeçmiÅŸ yÄ±llarda en büyük kültürel kÄ±yÄ±mÄ±na maruz kalan Kerkük Kalesi’nde tarihi eserler ve yüzlerce geleneksel Türk konutu bulunuyordu. Ancak dozerle yapÄ±lan ve uluslararasÄ± teamüle aykÄ±rÄ± biçimde yapÄ±lan tarihi eser katliamÄ±na hiçbir uluslararasÄ± kuruluÅŸ ses çÄ±karmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ne yazÄ±k ki bu tarihi eserler bugün Kerkük yerel yönetimi ve merkezi hükümet tarafÄ±ndan göz ardÄ± edilerek ihmal edilmiÅŸ durumdadÄ±r.

KürÅŸat ÇavuÅŸoÄŸlu

FotoÄŸraf: Hüseyin Ahmet