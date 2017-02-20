Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 20/02/2017 16:08

Recep Ä°vedik 5 ilk dÃ¶rt gÃ¼nde rekor kÄ±rdÄ±

Recep Ä°vedik 5

Åžahan GÃ¶kbakar'Ä±n yeni sinema filmi Recep Ä°vedik 5 yeni bir rekora imza attÄ±

'Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi' olan 'Recep Ä°vedik 4'e imza atan Åžahan Gökbakar'dan yeni bir rekor geldi. Bugün açÄ±klanan verilere göre 'Recep Ä°vedik 5'i dört günde 1 milyon 890 bin 410 kiÅŸi izledi.

Bu rakam aynÄ± zamanda Türk filmleri arasÄ±nda ilk hafta izlenme rekoru oldu.16 Åžubat'ta vizyona giren 'Recep Ä°vedik 5', ilk haftasonunda toplam 1 milyon 890 bin 410 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenerek yeni bir rekoru kucakladÄ±.

 
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