Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 20/02/2017 19:10

Recep Ä°vedik 5'e yoÄŸun ilgi bakÄ±n film 3 gÃ¼nde kaÃ§ kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenmiÅŸ


17 Åžubat vizyona giren Recep Ä°vedik 5 filmine insanlar adeta akÄ±n etti. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 3 gÃ¼nde film toplam 1 milyon 890 bin 410 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi.

Recep Ä°vedik 5, 17 Åžubat 2017 tarihinde Recep Ä°vedik serisinin beÅŸinci filmi olarak sinemaseverlerle buluÅŸtu. Filmin baÅŸrolünde aynÄ± zamanda filmin senaristi olan Åžahan Gökbakar oynuyor. Filmde Åžahan Gökbakar'a ÇaÄŸlar Salman, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eÅŸlik ediyor. Mars DaÄŸÄ±tÄ±m'Ä±n daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendiÄŸi film vizyona girdiÄŸi ilk günden bu yana yoÄŸun ilgi gösterdi. Box Office, filmin vizyona girdiÄŸi günden bu yana kaç kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendiÄŸini daÄŸÄ±tÄ±cÄ± firmadan gelen rakamlarÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klandÄ±. 'Türk Sinema Tarihinin En Çok Ä°zlenen Filmi' olan Recep Ä°vedik 4'e imza atan Åžahan Gökbakar'dan yeni rekor geldi. Recep Ä°vedik 4'te ilk haftasonunda 1 milyon 641 bin 474 açÄ±lÄ±ÅŸ rakamÄ± ile 'Türk Sinema Tarihinin En Ä°yi AçÄ±lÄ±ÅŸ' rakamÄ±nÄ± da elinde tutan Gökbakar, Recep Ä°vedik 5 ile kendi rekorunu kÄ±rdÄ±. 16 Åžubat'ta ÇamaÅŸÄ±rhane Film yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, Togan Gökbakar yönetmenliÄŸinde vizyona giren 'Recep Ä°vedik 5', ilk haftasonunda toplam 1 milyon 890 bin 410 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenerek yeni bir rekoru kucakladÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Vizyonda rekor kÄ±rmasÄ± bekleniyordu giÅŸede resmen Ã§akÄ±ldÄ±

Grinin Elli Tonu serisinin bu ay vizyona giren ikinci filmi KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu giÅŸede hÃ¼srana uÄŸradÄ±.

Recep Ä°vedik 5

Recep Ä°vedik 5 ilk dÃ¶rt gÃ¼nde rekor kÄ±rdÄ±

Åžahan GÃ¶kbakar'Ä±n yeni sinema filmi Recep Ä°vedik 5 yeni bir rekora imza attÄ±

Kerkuk Gok Kumbet Eskisehir

KerkÃ¼kâ€™teki GÃ¶k KÃ¼mbet EskiÅŸehirâ€™de Sergileniyor

TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti EskiÅŸehir Sazova ParkÄ±'nda TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Åžaheserleriâ€™nin sergilendiÄŸi 32 ÅŸaheseri gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti projesi kapsamÄ±nda yapÄ±lan parka, TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ±â€™na ait ÅŸaheserlerin minyatÃ¼rleri bulunuyor.