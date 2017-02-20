Recep Ä°vedik 5'e yoÄŸun ilgi bakÄ±n film 3 gÃ¼nde kaÃ§ kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenmiÅŸ

17 Åžubat vizyona giren Recep Ä°vedik 5 filmine insanlar adeta akÄ±n etti. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 3 gÃ¼nde film toplam 1 milyon 890 bin 410 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi.

Recep Ä°vedik 5, 17 Åžubat 2017 tarihinde Recep Ä°vedik serisinin beÅŸinci filmi olarak sinemaseverlerle buluÅŸtu. Filmin baÅŸrolünde aynÄ± zamanda filmin senaristi olan Åžahan Gökbakar oynuyor. Filmde Åžahan Gökbakar'a ÇaÄŸlar Salman, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eÅŸlik ediyor. Mars DaÄŸÄ±tÄ±m'Ä±n daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendiÄŸi film vizyona girdiÄŸi ilk günden bu yana yoÄŸun ilgi gösterdi. Box Office, filmin vizyona girdiÄŸi günden bu yana kaç kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendiÄŸini daÄŸÄ±tÄ±cÄ± firmadan gelen rakamlarÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klandÄ±. 'Türk Sinema Tarihinin En Çok Ä°zlenen Filmi' olan Recep Ä°vedik 4'e imza atan Åžahan Gökbakar'dan yeni rekor geldi. Recep Ä°vedik 4'te ilk haftasonunda 1 milyon 641 bin 474 açÄ±lÄ±ÅŸ rakamÄ± ile 'Türk Sinema Tarihinin En Ä°yi AçÄ±lÄ±ÅŸ' rakamÄ±nÄ± da elinde tutan Gökbakar, Recep Ä°vedik 5 ile kendi rekorunu kÄ±rdÄ±. 16 Åžubat'ta ÇamaÅŸÄ±rhane Film yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, Togan Gökbakar yönetmenliÄŸinde vizyona giren 'Recep Ä°vedik 5', ilk haftasonunda toplam 1 milyon 890 bin 410 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenerek yeni bir rekoru kucakladÄ±.