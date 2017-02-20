Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 20/02/2017 19:44

Vizyonda rekor kÄ±rmasÄ± bekleniyordu giÅŸede resmen Ã§akÄ±ldÄ±


Grinin Elli Tonu serisinin bu ay vizyona giren ikinci filmi KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu giÅŸede hÃ¼srana uÄŸradÄ±.

"KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu" filmi giÅŸede resmen çakÄ±ldÄ±. Rekor kÄ±rmasÄ± beklenen filmi yalnÄ±zca 283 bin 174 kiÅŸi izledi. RakamlarÄ±n yüksek olmasÄ± beklenen filmin böylesine düÅŸük bir rakam almasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Filmin ilki daha çok izlenmiÅŸti. Ä°çerisindeki cinsel içeriklerle sÄ±k sÄ±k tartÄ±ÅŸÄ±lan "KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu" filmi Türkiye'de beklediÄŸini bulamadÄ±. GiÅŸede resmen çakÄ±lan film, John Wick filminin gerisinde kaldÄ±. 

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Recep Ä°vedik 5'e yoÄŸun ilgi bakÄ±n film 3 gÃ¼nde kaÃ§ kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenmiÅŸ

17 Åžubat vizyona giren Recep Ä°vedik 5 filmine insanlar adeta akÄ±n etti. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 3 gÃ¼nde film toplam 1 milyon 890 bin 410 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi.

Recep Ä°vedik 5

Recep Ä°vedik 5 ilk dÃ¶rt gÃ¼nde rekor kÄ±rdÄ±

Åžahan GÃ¶kbakar'Ä±n yeni sinema filmi Recep Ä°vedik 5 yeni bir rekora imza attÄ±

Kerkuk Gok Kumbet Eskisehir

KerkÃ¼kâ€™teki GÃ¶k KÃ¼mbet EskiÅŸehirâ€™de Sergileniyor

TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti EskiÅŸehir Sazova ParkÄ±'nda TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Åžaheserleriâ€™nin sergilendiÄŸi 32 ÅŸaheseri gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti projesi kapsamÄ±nda yapÄ±lan parka, TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ±â€™na ait ÅŸaheserlerin minyatÃ¼rleri bulunuyor.