Vizyonda rekor kÄ±rmasÄ± bekleniyordu giÅŸede resmen Ã§akÄ±ldÄ±

Grinin Elli Tonu serisinin bu ay vizyona giren ikinci filmi KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu giÅŸede hÃ¼srana uÄŸradÄ±.

"KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu" filmi giÅŸede resmen çakÄ±ldÄ±. Rekor kÄ±rmasÄ± beklenen filmi yalnÄ±zca 283 bin 174 kiÅŸi izledi. RakamlarÄ±n yüksek olmasÄ± beklenen filmin böylesine düÅŸük bir rakam almasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Filmin ilki daha çok izlenmiÅŸti. Ä°çerisindeki cinsel içeriklerle sÄ±k sÄ±k tartÄ±ÅŸÄ±lan "KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu" filmi Türkiye'de beklediÄŸini bulamadÄ±. GiÅŸede resmen çakÄ±lan film, John Wick filminin gerisinde kaldÄ±.