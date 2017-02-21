Ã–dÃ¼llere doymayan La La Land filmi hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± iddia film Ã§alÄ±ntÄ± mÄ±

Oscar ve AltÄ±n KÃ¼re Ã¶dÃ¼llÃ¼ mÃ¼zikal film La La Land'Ä±n mÃ¼ziklerinin Yunan sanatÃ§Ä±dan Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.

26 Åžubat'ta gerçekleÅŸecek Oscar ödül töreni yaklaÅŸÄ±rken, yÄ±lÄ±n en dikkat çeken yapÄ±mÄ± 'La La Land' (AÅŸÄ±klar Åžehri) hakkÄ±nda çarpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.Ä°ddiaya göre filmin müzikleri Yunan ÅŸarkÄ±cÄ± Dimitra Galani'den alÄ±nmÄ±ÅŸ. ÅžarkÄ±nÄ±n nakarat kÄ±sÄ±mlarÄ±nda benzerlikler dikkat çekiyor. Üstelik sadece tek bir ÅŸarkÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Birçok ÅŸarkÄ±nÄ±n içinde Yunan ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n esintileri olduÄŸu düÅŸünülüyor. 13 dalda 14 Oscar adaylÄ±ÄŸÄ± bulunan La La Land, müzik dalÄ±nda 'En Ä°yi Film MüziÄŸi' ve 'En Ä°yi Orjinal ÅžarkÄ±' adaylarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.