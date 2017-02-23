Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 23/02/2017 08:40

Recep Ä°vedik 5 Avrupa'da da rekora imza attÄ±

Recep Ä°vedik 5

ÃœnlÃ¼ komedyen Åžahan GÃ¶kbakar'Ä±n yeni filmi Recep Ä°vedik 5 yurt iÃ§inde olduÄŸu kadar yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor

16 Åžubat'ta gösterime giren film, Türkiye'de hafta sonu toplam 1 milyon 890 bin 410 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenmiÅŸ ve rekor kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Film, Hollanda'da da hafta sonu en çok izlenen yapÄ±m oldu. Hollanda'da yayÄ±mlanan gazete AD, internet sitesinde Åžahan Gökbakar'Ä±n haberine yer verdi. Filmin gösterime girdiÄŸi hafta sonunda izlenme oranÄ±nÄ±n birçok Hollywood yapÄ±mÄ±nÄ± geçtiÄŸi yazÄ±ldÄ±. Åžahan Gökbakar da haberi Instagram'dan duyurdu.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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vizyonda bu hafta

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