Recep Ä°vedik 5 Avrupa'da da rekora imza attÄ±

ÃœnlÃ¼ komedyen Åžahan GÃ¶kbakar'Ä±n yeni filmi Recep Ä°vedik 5 yurt iÃ§inde olduÄŸu kadar yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor

16 Åžubat'ta gösterime giren film, Türkiye'de hafta sonu toplam 1 milyon 890 bin 410 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenmiÅŸ ve rekor kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Film, Hollanda'da da hafta sonu en çok izlenen yapÄ±m oldu. Hollanda'da yayÄ±mlanan gazete AD, internet sitesinde Åžahan Gökbakar'Ä±n haberine yer verdi. Filmin gösterime girdiÄŸi hafta sonunda izlenme oranÄ±nÄ±n birçok Hollywood yapÄ±mÄ±nÄ± geçtiÄŸi yazÄ±ldÄ±. Åžahan Gökbakar da haberi Instagram'dan duyurdu.