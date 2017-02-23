Bu hafta hangi filmler vizyona girecek

TÃ¼rkiye'deki sinema salonlarÄ±nda bu hafta 1'i yerli 5 film sinemaseverlerin beÄŸenisine sunulacak

Jim Jarmusch'nin yönettiÄŸi ve Adam Driver, Golshifteh Farahani, Chasten Harmon ile Barry Shabaka Henley'in oynadÄ±ÄŸÄ± "Paterson" seyirciyle buluÅŸacak.AynÄ± adÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirde otobüs ÅŸoförlüÄŸü yapan "yarÄ± zamanlÄ±" bir ÅŸairin gündelik hayatÄ±nÄ± anlatan film özetle ÅŸöyle:

"New Jersey eyaletinin Paterson kentinde otobüs ÅŸoförlüÄŸü yaparak geçinen Paterson, eÅŸi Laura ve Bulldog köpekleriyle beraber mütevazÄ± bir hayat yaÅŸamaktadÄ±r. Hayattaki en büyük tutkusu not defterine yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirleridir. Laura'nÄ±n ise kendi dükkanÄ±nÄ± açÄ±p orada country ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± olmak gibi hayalleri vardÄ±r. Oysa Paterson, hayattan çok daha fazlasÄ±nÄ± beklemeden mutlu olmak ve her sabah 23 numaralÄ± otobüsün direksiyonuna geçerek bir ÅŸair olarak kalmayÄ± tercih etmektedir."

"Gizli SayÄ±lar"

Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons ve Mahershala Ali'nin oynadÄ±ÄŸÄ± filmin yönetmenliÄŸini Theodore Melfi üstlendi.

Üç siyahi kadÄ±nÄ±n NASA'da yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±yÄ± odaÄŸÄ±na alan film, NASA'daki siyah kadÄ±n matematikçilerden oluÅŸan bir takÄ±mÄ±n, Sovyetler BirliÄŸi'ndeki AmerikalÄ± rakiplerine karÅŸÄ± uzay yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± kazanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmalarÄ± ve aynÄ± zamanda eÅŸit haklara ve fÄ±rsatlara ilerlemeye yönelik arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n tarihini anlatÄ±yor.

"Resident Evil: Son Bölüm"

Paul W.S. Anderson'Ä±n yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± filmde Milla Jovovich, Ruby Rose, Ali Larter, Shawn Roberts ve Lain Glen oynuyor.

Dünya genelinde 1 milyar dolar hasÄ±latÄ± geçen "Resident Evil" serisinin finali niteliÄŸindeki "Resident Evil: Son Bölüm", Alice'in son büyük mücadelesini anlatÄ±yor.

ABD, Almanya, Avustralya, Kanada ve Fransa ortak yapÄ±mÄ±; bilim kurgu, aksiyon ve gerilim karÄ±ÅŸÄ±mÄ± film, "Ölümcül Deney: Ä°ntikam"Ä±n devamÄ± olarak izleyicinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

"Cereyan"

Murat Yatman, PÄ±nar Bibin ile Salih Bademci’nin oynadÄ±ÄŸÄ± haftanÄ±n yerli yapÄ±mÄ± "Cereyan", gerilim meraklÄ±larÄ±nÄ± sinema salonlarÄ±na çekmeyi amaçlÄ±yor.

Mert Dikmen'in yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi film, psikoloji öÄŸrencisi Aylin'in verdiÄŸi online terapiler sonrasÄ± geliÅŸen gerilimli hikayeyi konu ediniyor.

"Karlar Kraliçesi 3: AteÅŸ ve Buz"

Karlar Kraliçesi serisinin üçüncü halkasÄ± olan "Karlar Kraliçesi 3: AteÅŸ ve Buz", Gerda ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n sihirli güçlerle mücadelesini anlatÄ±yor.

Alexey Tsitsilin'in yönettiÄŸi ve Alexey Zamyslov ile birlikte senaryosunu yazdÄ±ÄŸÄ± Rusya yapÄ±mÄ± animasyon türündeki filmin Türkçe seslendirmelerini Erkan TaÅŸdöÄŸen, Fatih Özkul, Onur KÄ±rÄ±ÅŸ, Özgür Özdural ve Damla Özüduru Babacan yaptÄ±.