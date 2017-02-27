Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde yÃ¶netmen Kur'an'dan ayet okudu salonda alkÄ±ÅŸ koptu

Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde "En Ä°yi Belgesel" dalÄ±nda Ã¶dÃ¼l alan "Beyaz Kasklar" Ä±n yÃ¶netmeni tÃ¶rene Kur'an'dan okuduÄŸu ayetle damga vurdu. Kur'an-Ä± Kerim'in 32. ayetini okuyan (Bir hayatÄ± kurtaran tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ± kurtarmÄ±ÅŸ olur) yÃ¶netmen salondan Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in alkÄ±ÅŸ istedi.

89'uncusu düzenlenen Oscar Ödülleri'nde 'The White Helmets' (Beyaz Kasklar) en iyi kÄ±sa belgesel dalÄ±nda ödülün sahibi oldu. Filmin Yönetmeni Orlando vin Einsiedel, kazandÄ±ÄŸÄ± ödül sonrasÄ± Kur'an'dan Maide Suresi 32. ayeti okudu. 'Bir hayatÄ± kurtaran tüm insanlÄ±ÄŸÄ± kurtarmÄ±ÅŸ olur' dedikten sonra ödül törenindeki ünlüleri ayaÄŸa kaldÄ±rarak Suriye savaÅŸÄ±nÄ±n bitmesi için alkÄ±ÅŸ istedi ve salonda alkÄ±ÅŸ tufanÄ± koptu.