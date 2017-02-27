Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 27/02/2017 11:18

Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde yÃ¶netmen Kur'an'dan ayet okudu salonda alkÄ±ÅŸ koptu


Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde "En Ä°yi Belgesel" dalÄ±nda Ã¶dÃ¼l alan "Beyaz Kasklar" Ä±n yÃ¶netmeni tÃ¶rene Kur'an'dan okuduÄŸu ayetle damga vurdu. Kur'an-Ä± Kerim'in 32. ayetini okuyan (Bir hayatÄ± kurtaran tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ± kurtarmÄ±ÅŸ olur) yÃ¶netmen salondan Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in alkÄ±ÅŸ istedi.

89'uncusu düzenlenen Oscar Ödülleri'nde 'The White Helmets' (Beyaz Kasklar) en iyi kÄ±sa belgesel dalÄ±nda ödülün sahibi oldu. Filmin Yönetmeni Orlando vin Einsiedel, kazandÄ±ÄŸÄ± ödül sonrasÄ± Kur'an'dan Maide Suresi 32. ayeti okudu. 'Bir hayatÄ± kurtaran tüm insanlÄ±ÄŸÄ± kurtarmÄ±ÅŸ olur' dedikten sonra ödül törenindeki ünlüleri ayaÄŸa kaldÄ±rarak Suriye savaÅŸÄ±nÄ±n bitmesi için alkÄ±ÅŸ istedi ve salonda alkÄ±ÅŸ tufanÄ± koptu. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°ÅŸte 2017 Oscar'Ä±n kazanan oyuncularÄ± ve filmleri

89. Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde kazananlar aÃ§Ä±klandÄ±.


Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan ilk MÃ¼slÃ¼man olarak tarihe geÃ§ti

Ä°lkler ve skandallarla dolu 89. Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde "En iyi yardÄ±mcÄ± erkek oyuncu" dalÄ±nÄ± ilk kez bir MÃ¼slÃ¼man oyuncu kazandÄ±.


Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±

89. Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde bu yÄ±l da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± devam etti. Birbirinden gÃ¼zel oyuncular, yÃ¶netmenler, senaristler kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da elbiseleriyle hayranlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.