Oscar Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine damga vuran Trump tepkisi

89. Oscar Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklayan baÅŸkanlÄ±k kararnamesi ve gÃ¶Ã§menler hakkÄ±ndaki sÃ¶zlerine yÃ¶nelik tepkiler dikkati Ã§ekti

"YabancÄ± Dilde En Ä°yi Film Ödülü"nü kazanan Ä°ranlÄ± yönetmen Asghar Farhadi, Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k kararnamesini protesto etmek için törene katÄ±lmadÄ±. "The Salesman" adlÄ± filmi ile ödül kazanan Farhadi, uzaya çÄ±kan ilk Ä°ranlÄ± kadÄ±n Anousheh Ansari vasÄ±tasÄ±yla törene katÄ±lanlara mesaj gönderdi.

Ä°kinci kez ödül almaktan duyduÄŸu onuru ifade eden Farhadi, "Bu akÅŸam sizinle orada olmadÄ±ÄŸÄ±m için üzgünüm. Orada bulunmamamÄ±n nedeni, göçmenlerin ABD'ye giriÅŸini yasaklayan insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± yasalarla saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan ülkemin halkÄ±na ve diÄŸer 6 ülke halkÄ±na duyduÄŸum saygÄ±dan dolayÄ±dÄ±r." mesajÄ±nÄ± yolladÄ±.

Farhadi, dünyayÄ± "biz ve düÅŸmanlarÄ±mÄ±z" kategorilerine ayÄ±rmanÄ±n korku duygusunu körükleyeceÄŸini kaydederek "Bunlar saldÄ±rganlÄ±k ve savaÅŸ için yanÄ±ltÄ±cÄ± gerekçelerdir. Bu savaÅŸlar zaten saldÄ±rÄ±ya maruz kalan ülkelerde demokrasi ve insan haklarÄ±na engel teÅŸkil eder." ifadesini kullandÄ±.

Ä°ranlÄ± yönetmen Farhadi'nin yanÄ± sÄ±ra "YabancÄ± Dilde En Ä°yi Film Ödülü"ne aday gösterilen tüm sinemacÄ±lar ortak bir mesaj paylaÅŸtÄ±. Mesajda, "Bugün ABD'de ve birçok ülkede halk arasÄ±nda ve özellikle siyasetçiler arasÄ±nda gördüÄŸümüz fanatik ve milliyetçi havadan rahatsÄ±z olduÄŸumuzu belirtiyoruz." sözlerine yer verildi.

Oscar adaylarÄ± mavi kurdele taktÄ±

Törene katÄ±lan birçok oyuncu da Trump yönetiminin son dönemdeki söylemlerini ve kararlarÄ±nÄ± protesto için mavi kurdeleler taktÄ±.Kurdeleyi takanlar arasÄ±nda "En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu Ödülü" adayÄ± Ruth Negga ve "En Ä°yi Film Ödülü"nü alan "Moonlight" filminin yönetmeni Barry Jenkins de yer aldÄ±.Amerikan Sivil Halklar BirliÄŸini (ACLU) desteklemek ve Trump'Ä±n seyahat yasaÄŸÄ±nÄ± eleÅŸtirmek için takÄ±lan kurdeleler, ACLU'nun "ACLU ile birlikte dur" kampanyasÄ±nÄ±n sembolü olarak biliniyor. Trump'Ä±n 7 ülkeye uyguladÄ±ÄŸÄ± seyahat yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± ilk yasal mücadeleyi ACLU baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Kimmel'Ä±n mesajÄ± sosyal medyada

Ödül törenini sunan televizyon programcÄ±sÄ± Jimmy Kimmel'Ä±n Trump ile ilgili sosyal medya mesajÄ± da Oscar törenlerinden akÄ±lda kalanlar arasÄ±ndaydÄ±.

"Tören baÅŸlayalÄ± iki saat oldu ve Donald Trump hala bizimle ilgili tweet atmadÄ±. EndiÅŸelenmeye baÅŸlÄ±yorum." diyen Kimmel, cep telefonundan Twitter'a girerek Trump'a mesaj yazdÄ±.

Kimmel'Ä±n "Selam, uyanÄ±k mÄ±sÄ±n?" mesajÄ± 15 dakika içerisinde 164 bin kez paylaÅŸÄ±larak, ünlü komedyenin en çok paylaÅŸÄ±lan mesajÄ± oldu.

Sosyal medya mesajÄ± birkaç saat içinde kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan 235 bin kez paylaÅŸÄ±ldÄ± ve 429 bin beÄŸeni aldÄ±.

Trump karÅŸÄ±tlarÄ± töreni protesto etti

Oscar törenine katÄ±lan ünlülerin Trump karÅŸÄ±tÄ± gösterilerinin yanÄ± sÄ±ra Trump destekçileri de Los Angeles'ta "Oscar karÅŸÄ±tÄ±" protesto düzenledi.

"Amerika'yÄ± Tekrar Büyük Yap" sloganÄ± yazan pankartlar taÅŸÄ±yan göstericiler Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± "kibirli ve ikiyüzlü" olmakla suçladÄ±. Trump destekçileri, Hollywood'a karÅŸÄ± boykot çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ünlü oyuncularÄ±n protestolarÄ±

1929'dan beri düzenlenen, her yÄ±l televizyonlardan milyonlarca kiÅŸinin izlediÄŸi ve sinema endüstrisinin en prestijli ödüllerinin verildiÄŸi Oscar törenleri daha önceki yÄ±llarda da birçok kez protestolara sahne olmuÅŸtu.

Geçen yÄ±l "En Ä°yi Yönetmen" ödülünü "The Revenant" filmi ile kazanan MeksikalÄ± yönetmen Alejandro G. Inarritu, o dönem ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Trump'Ä± MeksikalÄ±lar hakkÄ±ndaki "tecavüzcüler ve katiller" sözlerinden dolayÄ± eleÅŸtirmiÅŸti.

Inarritu, ödül töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Trump'Ä± kastederek "Bu kadar zengin olmak ve bu kadar kötü olmak... Sahip olduÄŸu tek ÅŸey para olan fakir adam bu ve iÅŸte hepimizin almasÄ± gereken ders de bu." demiÅŸti.

Ä°rlanda asÄ±llÄ± AmerikalÄ± aktör ve film yapÄ±mcÄ±sÄ± Micheal Moore, 2003'te "Bowling for Columbine" isimli yapÄ±mÄ± ile "En Ä°yi Belgesel Film" ödülünü aldÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada dönemin ABD BaÅŸkanÄ± George Bush'u eleÅŸtirmiÅŸti.

Möore, Bush'u ve ABD'nin Irak iÅŸgalini kastederek "Uyduruk zamanlarda yaÅŸÄ±yoruz. Biz uyduruk seçim sonuçlarÄ±nÄ±n uyduruk bir baÅŸkanÄ± seçtiÄŸi yerde yaÅŸÄ±yoruz. Biz, bir adamÄ±n bizi sebepleri uyduruk olan bir savaÅŸa gönderdiÄŸi bir zamanda yaÅŸÄ±yoruz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Hollywood'un ünlü isimlerinden Tim Robbins ve Susan Sarandon da 1993 Oscar töreni sÄ±rasÄ±nda sunucu olarak ortak konuÅŸma yapmÄ±ÅŸlardÄ±.

Robbins ve Sarandon, HIV taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± olan 226 Haitilinin Guantanamo hapishanesinde tutulmasÄ±nÄ± protesto etmiÅŸ ve ABD yönetimine HIV taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± olmanÄ±n bir suç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmesi yönünde çaÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.

1978'de yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± "Filistinli" belgeseliyle tanÄ±nan Vanessa Redgrave, "Julia" filmindeki rolüyle "En Ä°yi YardÄ±mcÄ± KadÄ±n Oyuncu" ödülünü kazandÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Filistin hakkÄ±ndaki belgeseline tepki gösteren Yahudileri hedef almÄ±ÅŸtÄ±.

Redgrave, kendisine tepki gösterenleri "bir avuç siyonist kabadayÄ±" ÅŸeklinde nitelendirmiÅŸti.

Oyuncu Bert Schneider ise 1974'teki Oscar töreninde "En Ä°yi Belgesel Film" ödülünü kazandÄ±ktan sonra Vietnam savaÅŸÄ± hakkÄ±nda bir konuÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Schneider, konuÅŸmasÄ±nda Vietnam hükümetinin Paris'teki barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerine gönderdiÄŸi delegasyonun baÅŸkanÄ± Dinh Ba Thi'nin mektubunu okuyarak barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Marlon Brando da 1973 yÄ±lÄ±nda "Baba" filmindeki rolüyle "En Ä°yi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandÄ±ÄŸÄ±nda Oscar törenlerini boykot ederek yerine Amerikan yerlisi olan aktivist Sacheen Littlefeather'i göndermiÅŸti.

Littlefeather, Brando'nun yerine ödülü reddederek Amerikan yerlilerinin filmlerde ve televizyonda olumsuz yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak ABD yönetiminin Amerikan yerlileri ile yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalarÄ± yerine getirmediÄŸi için eleÅŸtirmiÅŸti.