Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 01/03/2017 21:36

Ä°stanbul KÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±'nÄ±n galasÄ±na Ã¼nlÃ¼ler akÄ±n etti


Ferzan Ã–zpetek'in yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi ve birbirinden baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu kadrosunu barÄ±ndÄ±ran Ä°stanbul KÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±nÄ±n galasÄ± iÃ§in sanat camiasÄ±ndan pek Ã§ok kiÅŸi BeÅŸiktaÅŸ KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde buluÅŸtu.

3 Mart'ta vizyona girecek olan Ä°stanbul KÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±'nÄ±n galasÄ±na sanat dünyasÄ±ndan ünlü isimler akÄ±n etti. Ferzan Özpetek yapÄ±mÄ± Ä°stanbul KÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±'nÄ±n galasÄ± için ünlüler BeÅŸiktaÅŸ Kültür Merkezi'ne akÄ±n etti. Filmin baÅŸrol oyuncularÄ± Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejat Ä°ÅŸler kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da poz verdi. Sanat dünyasÄ±ndan, Orhan Gencebay, Emel SayÄ±n, Oya BaÅŸar, YÄ±lmaz ErdoÄŸan, Deniz ÇakÄ±r gibi bir çok isim galaya akÄ±n etti. Daha önce çeÅŸitli Roma'da gala yapan film 3 Mart'ta vizyona girecek.

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