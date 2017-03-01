Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 01/03/2017 22:19

Oscar'da bir La La Land hatasÄ± daha


89. Oscar Ã–dÃ¼l tÃ¶reninde "En Ä°yi Film" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan Moonlight olmasÄ±na raÄŸmen yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸlÄ±k sonucu La La Land filmine verilmesinin ardÄ±ndan bir skandal hatanÄ±n daha olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da 'The Rio' adlÄ± sinema salona giden izleyiciler ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±. 'Moonlight' filmine giden sinemaseverler film baÅŸlangÄ±cÄ±nda 20 saniye boyunca 'La La Land'Ä± izledi. Seyirci bunun bir ÅŸaka olduÄŸunu sansa da aslÄ±nda ortada bir hata vardÄ±. 89. Oscar Ödül Töreni'nde Faye Dunaway ve Warren Beatty, en iyi film ödülünü La La Land'Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Jordan Horowitz, duruma müdahale ederek ödülün gerçek sahibinin Moonlight olduÄŸu duyurmuÅŸtu. Ödül töreninde en çok dalda aday gösterilen yönetmen Damien Chazelle'in 'La La Land' filmi altÄ± ödül aldÄ±.

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Ä°stanbul KÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±'nÄ±n galasÄ±na Ã¼nlÃ¼ler akÄ±n etti

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Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼

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