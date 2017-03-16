İlişkilerin çeşitli aşamalarında yaşananları kadın ve erkek ekseni üzerinden eğlenceli bir dille anlatan, kendilerini olayların akışına bırakmış dört çiftin hikayesi Tatlım Tatlım”ı konuklarla birlikte izleyen oyuncu ekibi ve filmin yönetmeni Yılmaz Erdoğan film sonunda sahneye çıkıp Oyuncularımla gurur duyuyorum bu filmin devamı gelir bence. Siz ne dersiniz diyerek seyircilere sordu. Yılmaz Erdoğan, Erdoğan’ın tek kişilik anlatısı ‘Münaşaka’ Güney Londra’da Greenwich Londra O2 salonunda sahnelenecek

Filmin galası önceki gün sanat camiasından ünlü simaların katılımıyla Uniq Hall’de gerçekleşti. 1200 kişilik salonun hınca hınç dolduğu galaya katılanlar arasında; Alper Kul, Barış Arduç, Metin Şentürk, Sadi Celil Cengiz ve eşi, Mahmut Tuncer, Ersin Korkut, Erdem Yener, Şükran Ovalı-Caner Erkin, Ayça Erturan, Emel Müftüoğlu, Müjde Uzman, Onur Büyüktopçu, Şahin Irmak ve eşi, Hande Doğandemir, Onur Buldu, İrem Sak, Alper Saldıran, Mehmet Erdem, Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Funda Arar, Semih Kaya ve eşi, Ali Sunal, Onur Atilla, Seda Bakan ve eşi, Paşhan Yılmazel, Ahmet Mümtaz Taylan, Mustafa Erdoğan, Deniz Erdoğan ve eşi, Mahir İpek, Gülhan Tekin-Hasan Elmas, Açelya Akkoyunlu, Ayda Aksel ve İpek Erdem de vardı.

“TATLIM TATLIM”IN GALASINDA

KAHKAHA TUFANI

DEV KADRO ŞAHANE OYUNCULUKLAR

Başrollerini, Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman ve Serkan Keskin’in paylaştığı, Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği BKM filmi “Tatlım Tatlım” 17 Mart’ta vizyona giriyor.

ÇOK TATLI BİR GALA

KONUKLAR KAHKAHALARI İLE UNIQ HALL’Ü İNLETTİ

Film boyunca her sahnesi kahkahalarla çınlayan salon, 1.200 kişinin alkışları ile de inledi. Filmin sonunda büyük bir tezahüratla sahneye çıkan oyuncular ve Yılmaz Erdoğan tüm bu alkışları babasını önceki gün kaybeden ve galaya katılamayan oyuncu Çağlar Çorumlu’ya ithaf etti.

YILMAZ ERDOĞAN: “BU FİLMİN DEVAMI GELİR BENCE”

İlişkilerin çeşitli aşamalarında yaşananları kadın ve erkek ekseni üzerinden eğlenceli bir dille anlatan, kendilerini olayların akışına bırakmış dört çiftin hikayesi “Tatlım Tatlım”ı konuklarla birlikte izleyen oyuncu ekibi ve filmin yönetmeni Yılmaz Erdoğan film sonunda sahneye çıkıp “Oyuncularımla gurur duyuyorum bu filmin devamı gelir bence. Siz ne dersiniz?” diyerek seyircilere sordu. Seyirciler bunun üzerine devamının gelmesini istediklerini doğrularcasına yine alkış tuttu. Yılmaz Erdoğan da “O zaman biz devamını yapmaya gidiyoruz” diyerek “Tatlım Tatlım 2”nin müjdesini şimdiden verdi.

NE DEDİLER

Film öncesi kırmızı halıda bir araya gelen film ekibi basına verdikleri demeçlerle heyecanlarını dile getirdiler;

Yılmaz Erdoğan “Aslında 90’lı yıllarda Aktüel dergisi için yazmaya başladığım diyaloglar önce yazı sonra kitap sonra da tiyatro oyunu oldu ve şimdi de onun film galasındayız. Yani ben bu hikayenin neresine baksam sadece bunu görüyorum. Sekiz tane yetenekli, birbiriyle yarışan çok tatlı çok iyi oyuncularla çalıştım. Onun da ayrıca keyfini yaşadım. Sen bir güldürüyorsun onlar üç güldürüyorlar. Bir de şunu söylemem lazım, aramızda bir tek Çağlar Çorumlu eksik. Kaderin bir sürpriziyle bugün babasını yitirdi. Bence bu gece ne kadar alkış olacaksa hepsi Çağlar için diye düşünüyorum. O yüzden enteresan bir hüzün de var ama gene de o buradaymışcasına arkadaşımıza selam gönderiyoruz” dedi.

Gupse Özay “Kendi adıma bu ekiple bir iş yapmış olduğum için deliriyorum. Torunlarıma anlatacağım bir başyapıt. Hiçbirimiz ilemedik o yüzden böyle sus pus olduk” diye konuştu.

Fatih Artman “Bu projenin içinde olmaktan ben de çok mutluyum. Umarım herkes beğenir” dedi.

Aylin Kontente “Bizimle bu heyecanı paylaştığınız için teşekkür ederiz” diyerek sözü filmdeki partneri Bülent Emrah Parlak’a bıraktı.

Bülent Emrah Parlak “Aylin filmimizin güzel bir yolculuğa çıkması için çok dua etti. Haybeden Gerçek Üstü Aşk şahane bir senaryo olarak karşımıza çıktı. Ben de bu filmde oynama şerefine nail oldum. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Şebnem Bozoklu “Ben çok mutluyum. Arkadaşları olmaktan meslektaşları olmaktan çok büyük mutluluk duyduğum bizim dönemin en yetenekli oyuncularıyla birlikte çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yılmaz Erdoğan metni ile çalıştık. Bu metin Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ tarafından hem de kapalı gişe olarak uzun yıllar oynanmıştı. Çok dost bir ekibiz. Çok iyi arkadaşlarız. Beraberce bir film yapmak ve bir Yılmaz Erdoğan filminde olmaktan dolayı kendimizi çok şanslı ve mutlu hissediyoruz” dedi.

Büşra Pekin “Ben bu filmde olduğum için çok mutluyum. Tekrardan Yılmaz Erdoğan ile çalıştığım için de mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü o muhteşem yazar ve yönetmen. Biz aslında tatil yaptık ve o esnada bir film çektik. Çok heyecanlıyım” dedi.

Serkan Keskin “Yılmaz abiye çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir şey oynanan bir metni başka birine oynatmak. Ben bu gece Yılmaz abiyi izleyeceğim” diye konuştu.

Tüm ekip filmin ardından Uniq Hall Tamirhane’de yapılan after parti ile filmlerini kutladılar.

Yılmaz Erdoğan Londra’da Münaşaka edecek

Avrupa Ajansı (AVA) Halil Erdoğan/Londra-Ünlü sanatçı, Yılmaz Erdoğan yaşamını ‘Münaşaka’ ile anlatıyor. Yılmaz Erdoğan, son filmi Ekşi Elmalar'dan sonra 'Münaşaka' gösterisi ile Londra’da izleyiciyle buluşuyor. Ünlü yönetmen Yılmaz Erdoğan, Köyceğiz’deki yeni yaşamını, tek kişilik gösterisi ‘Münaşaka’ ile anlatacak. Erdoğan, 12 yıllık aranın ardından yepyeni bir oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor.

Çok komik ve ”hakiki” bir yolculuk

Uzun soluklu bir aradan sonra tiyatro seyircisiyle buluşacak olan Yılmaz Erdoğan, bir yandan dijital teknoloji ve sosyal medyaya dair güçlü tespitleriyle bir yandan da kendine dair merak edilen sorulara vereceği cevaplarla seyirciyi çok komik ve ”hakiki” bir yolculuğun içine alacak.

online bilet satışı

Erdoğan’ın tek kişilik anlatısı ‘Münaşaka’ Güney Londra’da Greenwich Londra O2 salonunda sahnelenecek… Bilet satış su an sadece inrernet üzerinden online olarak şu adresten www.axs.com alınıyor