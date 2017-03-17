Ana Sayfa | KÜLTÜR-SANAT 17/03/2017 20:36

Gişeleri sallamaya geliyor Arif V 216 filminin fragmanı yayınlandı

Arif V 216

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216'nın 2018'de vizyona girmesi düşünülüyor. Filmin fragmanı şimdiden izleyenleri çok güldürüyor.

Cem Yılmaz GORA ve AROG'la yakaladığı başarıyı "Arif V 216"yla devam ettirmeye hazırlanıyor. 2018 yılında vizyona girmeye hazırlanan "Arif V 216"ı GORA'daki robot 216'nın dünyaya gelişi ve Arif'le olan macerası üzerine kurgulanıyor. Filmin tanıtım fragmanı ise dikkatleri bir anda üzerine çekmeyi başardı. Fragmanda yer alan ABD Başkanı Trump'ın Arif'i aradığı ve Arif'in telefonu Trump'ın yüzüne kapattığı sahne yüzleri güldürdü. Film daha yeni yayınlanan fragmanıyla gişe rekorları kıracağa benziyor.

İşte filmin o güldüren fragmanı: 


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