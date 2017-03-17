Ana Sayfa | KÜLTÜR-SANAT 17/03/2017 23:24

Haluk Levent İzmir Marşı ile rekora koşuyor işte o video tıkla izle

Çanakkale

18 Çanakkale Mart zaferi öncesi İzmir Marşı'nı söyleyen Haluk Levent, bu klibi Bağımsızlık mücadelemizde emperyalist kuvvetlere ‘Çanakkale geçilmez’ diyen bütün şehitlerimize armağan etti.

AVRUPA Gazete-Haluk Levent'in hazırladığı video rekor kırıyor.  Çanakkale Savaşı’ndan görüntüler de kullanıldı. İzmir Marşı’nın sonunda Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenlere selam gönderilirken koltukarda tek tek isimlerinin yazılı olması tüyleri diken diken etti. Dünyaca ünlü sanatçı Haluk Levent'ten muhteşem İzmir Marşı performansı videosunu sizler için hazırladık. 

İŞTE O PERFORMANS 

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız

Arif V 216

Gişeleri sallamaya geliyor Arif V 216 filminin fragmanı yayınlandı

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216'nın 2018'de vizyona girmesi düşünülüyor. Filmin fragmanı şimdiden izleyenleri çok güldürüyor.

yilmaz erdogan

YILMAZ ERDOĞAN, BU FİLMİN DEVAMI GELİR BENCE

İlişkilerin çeşitli aşamalarında yaşananları kadın ve erkek ekseni üzerinden eğlenceli bir dille anlatan, kendilerini olayların akışına bırakmış dört çiftin hikayesi Tatlım Tatlım”ı konuklarla birlikte izleyen oyuncu ekibi ve filmin yönetmeni Yılmaz Erdoğan film sonunda sahneye çıkıp Oyuncularımla gurur duyuyorum bu filmin devamı gelir bence. Siz ne dersiniz diyerek seyircilere sordu. Yılmaz Erdoğan, Erdoğan’ın tek kişilik anlatısı ‘Münaşaka’ Güney Londra’da Greenwich Londra O2 salonunda sahnelenecek


İstanbul Kırmızısı filminin galasına Tuba Büyüküstün damga vurdu

Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini üstlendiği birbirinden başarılı oyuncular rol aldığı İstanbul Kırmızısı filminin galası yapıldı. Galada kırmızı halıda yürüyen Tuba Büyüküstün çok beğenildi.