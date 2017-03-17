Haluk Levent İzmir Marşı ile rekora koşuyor işte o video tıkla izle

18 Çanakkale Mart zaferi öncesi İzmir Marşı'nı söyleyen Haluk Levent, bu klibi Bağımsızlık mücadelemizde emperyalist kuvvetlere ‘Çanakkale geçilmez’ diyen bütün şehitlerimize armağan etti.
AVRUPA Gazete-Haluk Levent'in hazırladığı video rekor kırıyor. Çanakkale Savaşı’ndan görüntüler de kullanıldı. İzmir Marşı’nın sonunda Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenlere selam gönderilirken koltukarda tek tek isimlerinin yazılı olması tüyleri diken diken etti. Dünyaca ünlü sanatçı Haluk Levent'ten muhteşem İzmir Marşı performansı videosunu sizler için hazırladık.
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