Haluk Levent İzmir Marşı ile rekora koşuyor işte o video tıkla izle

İlişkilerin çeşitli aşamalarında yaşananları kadın ve erkek ekseni üzerinden eğlenceli bir dille anlatan, kendilerini olayların akışına bırakmış dört çiftin hikayesi Tatlım Tatlım”ı konuklarla birlikte izleyen oyuncu ekibi ve filmin yönetmeni Yılmaz Erdoğan film sonunda sahneye çıkıp Oyuncularımla gurur duyuyorum bu filmin devamı gelir bence. Siz ne dersiniz diyerek seyircilere sordu. Yılmaz Erdoğan, Erdoğan’ın tek kişilik anlatısı ‘Münaşaka’ Güney Londra’da Greenwich Londra O2 salonunda sahnelenecek