Yılmaz Erdoğan'ın en son yönettiği film

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Demet Akbağ ile senelerce kapalı gişe oynadıkları Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan filmde aynı partide tanışan 4 ayrı çift üzerinden bir ilişkinin başlangıcından sonuna kadarki süreçler komik bir dille ele alınıyor.

Tatlım Talım filmini Yılmaz Erdoğan yazdı ve yönetti. Filmde Gupse Özay, Büşra Pekin, Aylin Kontente,Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin ve Fatih Artman boy gösteriyor. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı romantik komedinin senaryosu da yine Erdoğan'a ait.Vizyon tarihi 17 Mart 2017. Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise... İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?

Yönetmen Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Gupse Özay, Büşra Pekin, Şebnem Bozoklu devamı

Tür Komedi, Romantik

Ülke Türkiye

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