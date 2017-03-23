Tiyatro oyunundaki kÄ±z kÄ±za Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi tepki Ã§ekecek

KadÄ±kÃ¶y'de Akla Kara Tiyatrosu'nda sahnelenen '15 DakikalÄ±k ÅžÃ¶hret Ä°Ã§in Neleri GÃ¶ze AlÄ±rsÄ±nÄ±z?' oyunun prÃ¶miyerinde kÄ±z kÄ±za Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinin tepki Ã§ekeceÄŸi iddia ediliyor.

James Johnson'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± '15 DakikalÄ±k Åžöhret Ä°çin Neleri Göze AlÄ±rsÄ±nÄ±z?' oyunun prömiyeri, önceki gece KadÄ±köy Akla Kara Tiyatrosu'nda gerçekleÅŸti.'KocamÄ±n Ailesi' dizisinden tanÄ±nan Füsun Kostak ve Pelin TurancÄ±'nÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ± oyunda, kÄ±z kÄ±za öpüÅŸme sahneleri dikkat çekti. Geceye katÄ±lanlar arasÄ±nda Buket DereoÄŸlu ve Yosi Mizrahi'nin yanÄ± sÄ±ra birçok tiyatrosever vardÄ±.

OYUNUN KONUSU

Lauren oyunculuk aÅŸkÄ±yla gittiÄŸi Audition'da Stella adlÄ± bir yönetmenle karÅŸÄ±laÅŸÄ±r. Daha önce girdiklerinin çok dÄ±ÅŸÄ±nda olan bu seçme Stella'nÄ±n akÄ±l almaz egzersizleriyle bir kaosa dönüÅŸür. Kendi hayatÄ±nda yolculuk yapmak zorunda kalan Lauren, Stella'nÄ±n alaycÄ±, buz gibi tecrübesine kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu düellonun kazananÄ±; rolü için kendinden vazgeçen Lauren mÄ±, yoksa bir kukla yaratmaya çalÄ±ÅŸan Stella mÄ± olacaktÄ±r?