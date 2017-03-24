Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 24/03/2017 13:21

Mert Erkan Defilesi, KeÅŸke bordo ekoseli bir eteÄŸim olsaydÄ± ÅŸiirinden

Mert Erkan defile 2017 Fashion Week Ä°stanbul

Mert Erkan, Sonbahar 2017 koleksiyonunu, Mercedes Benz Fashion Week Ä°stanbul kapsamÄ±nda moda severler ile buluÅŸturdu

Sylvia Plath’ Ä±n, KeÅŸke bordo ekoseli bir eteÄŸim olsaydÄ±”ÅŸiirinden ilhamla  Sonbahar /2017  koleksiyonu  göz kamaÅŸtÄ±rdÄ±.GeçtiÄŸimiz sezon MERCEDES - BENZ  FASHION WEEK Ä°STANBUL da  “Böcekten KaçÄ±ÅŸ” temalÄ± Ä°lkbahar / Yaz 2017 koleksiyonu ile adÄ±ndan söz ettiren Mert Erkan ;Geçen sene olduÄŸu gibi bu senede ; MBFWI Official Schedule’da yer alan takvimin en genç moda tasarÄ±mcÄ±sÄ±. Sonbahar 2017 koleksiyonunu; Mercedes-Benz Fashion Week Ä°stanbul kapsamÄ±nda moda severler ile buluÅŸturdu.

 

 

23 Mart 2017   GRAND PERA’da düzenlenen  ve ünlü koreograf  Asil ÇaÄŸÄ±l’a  ait koreografiyle podyuma çÄ±kan modeller izleyiciden tam not aldÄ±.  Defilede  Sema ÅžimÅŸek, TuÄŸçe SarÄ±kaya, Kosovare Halimi, Meltem Keklik, Gözde CoÅŸkun, Seda Canbolat, Açelya Kartal ,ParÄ±l Erdem, Asya Öztürk, Yasemin Yeniay , Jenya Krivenko  ve NazlÄ±can Erden gibi modeller podyuma çÄ±ktÄ±.

 

 

Avant-garde couture  Yirmi iki parçadan oluÅŸan Sonbahar 2017 Koleksiyonunu  hazÄ±rlarken Koleksiyonun baÅŸlangÄ±ç noktasÄ± Sylvia Plath’Ä±n 1971 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± Crossing the Water& Suyu GeçiÅŸ adlÄ± ÅŸiir  kitabÄ±nda yer alan “KeÅŸke bordo ekoseli bir eteÄŸim olsaydÄ±…” dizesidir. Mert Erkan, ÅŸiirde yer alan dizeleri göz önünde bulundurarak formlarÄ±, renkleri ve dokularÄ± belirlemiÅŸ.  Kendi kodunu  yaratan,  maskülen ve feminen tavÄ±rlarÄ± ortak noktada birleÅŸtirdiÄŸi  formal bir kiÅŸiliÄŸe sahip; aynÄ± zamanda avant-garde yapÄ±da  güçlü  kadÄ±n silüeti yarattÄ±ÄŸÄ± koleksiyona siyah dot, bordo ekose örme, poplin ve gabardin kumaÅŸlarÄ± hakim renkler ise ; siyah, beyaz ve bordodan oluÅŸan Mert Erkan koleksiyonu  göz kamaÅŸtÄ±rdÄ±.

 

 
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