Mert Erkan Defilesi, KeÅŸke bordo ekoseli bir eteÄŸim olsaydÄ± ÅŸiirinden

Mert Erkan, Sonbahar 2017 koleksiyonunu, Mercedes Benz Fashion Week Ä°stanbul kapsamÄ±nda moda severler ile buluÅŸturdu

Sylvia Plath’ Ä±n, KeÅŸke bordo ekoseli bir eteÄŸim olsaydÄ±”ÅŸiirinden ilhamla Sonbahar /2017 koleksiyonu göz kamaÅŸtÄ±rdÄ±.GeçtiÄŸimiz sezon MERCEDES - BENZ FASHION WEEK Ä°STANBUL da “Böcekten KaçÄ±ÅŸ” temalÄ± Ä°lkbahar / Yaz 2017 koleksiyonu ile adÄ±ndan söz ettiren Mert Erkan ;Geçen sene olduÄŸu gibi bu senede ; MBFWI Official Schedule’da yer alan takvimin en genç moda tasarÄ±mcÄ±sÄ±. Sonbahar 2017 koleksiyonunu; Mercedes-Benz Fashion Week Ä°stanbul kapsamÄ±nda moda severler ile buluÅŸturdu.

23 Mart 2017 GRAND PERA’da düzenlenen ve ünlü koreograf Asil ÇaÄŸÄ±l’a ait koreografiyle podyuma çÄ±kan modeller izleyiciden tam not aldÄ±. Defilede Sema ÅžimÅŸek, TuÄŸçe SarÄ±kaya, Kosovare Halimi, Meltem Keklik, Gözde CoÅŸkun, Seda Canbolat, Açelya Kartal ,ParÄ±l Erdem, Asya Öztürk, Yasemin Yeniay , Jenya Krivenko ve NazlÄ±can Erden gibi modeller podyuma çÄ±ktÄ±.

Avant-garde couture Yirmi iki parçadan oluÅŸan Sonbahar 2017 Koleksiyonunu hazÄ±rlarken Koleksiyonun baÅŸlangÄ±ç noktasÄ± Sylvia Plath’Ä±n 1971 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± Crossing the Water& Suyu GeçiÅŸ adlÄ± ÅŸiir kitabÄ±nda yer alan “KeÅŸke bordo ekoseli bir eteÄŸim olsaydÄ±…” dizesidir. Mert Erkan, ÅŸiirde yer alan dizeleri göz önünde bulundurarak formlarÄ±, renkleri ve dokularÄ± belirlemiÅŸ. Kendi kodunu yaratan, maskülen ve feminen tavÄ±rlarÄ± ortak noktada birleÅŸtirdiÄŸi formal bir kiÅŸiliÄŸe sahip; aynÄ± zamanda avant-garde yapÄ±da güçlü kadÄ±n silüeti yarattÄ±ÄŸÄ± koleksiyona siyah dot, bordo ekose örme, poplin ve gabardin kumaÅŸlarÄ± hakim renkler ise ; siyah, beyaz ve bordodan oluÅŸan Mert Erkan koleksiyonu göz kamaÅŸtÄ±rdÄ±.