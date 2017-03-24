Mozartâ€™Ä±n Idomeneo oyunu Ä°stanbullu opera severler ile buluÅŸuyor

MÃ¼zik dehasÄ± Mozartâ€™Ä±n savaÅŸ sonrasÄ± Girit AdasÄ±â€™nda geÃ§en bir aÅŸk hikÃ¢yesi etrafÄ±nda kurguladÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ eseri â€˜Idomeneoâ€™ Ä°stanbullu opera severler ile buluÅŸuyor.

Mozart’Ä±n savaÅŸ sonrasÄ± Girit AdasÄ±’nda geçen bir aÅŸk hikâyesi etrafÄ±nda kurguladÄ±ÄŸÄ± ünlü eseri ‘Idomeneo’ Ä°stanbullu opera severler ile buluÅŸuyor. New York Metropolitan Opera tarafÄ±ndan sahneye konan eser, canlÄ± yayÄ±n gösterimiyle 25 Mart Cumartesi günü 19.55’te Akmerkez CinemaPink salonlarÄ±nda izleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. DünyanÄ±n en ünlü sanatçÄ±larÄ±nÄ± sahnesinde aÄŸÄ±rlayan Met Opera, 25 Mart Cumartesi günü ‘Idomeneo’yu seyirciyle buluÅŸturuyor. Wolfgang Amadeus Mozart’Ä±n Münih SarayÄ±’nda sahnelenmek üzere aldÄ±ÄŸÄ± sipariÅŸ ile bestelediÄŸi üç perdelik ünlü eser Türkiye saati ile 19.55’te Akmerkez CinemaPink’te canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Ä°lk kez 1781 yÄ±lÄ±nda sergilenen opera Girit AdasÄ±’nda geçiyor. Truva SavaÅŸÄ± sonrasÄ± maÄŸlup olan Truva KralÄ± Priam’Ä±n kÄ±zÄ± Ilia ile birlikte köle olarak Girit’e getiriliÅŸini ve burada kral olan Idemenou’nun oÄŸlu Idamente ile Ilia’nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± konu alan eser, Mozart’Ä±n olgunluk eseri olarak niteleniyor. SanatçÄ±nÄ±n büyük bir tutku ve çalÄ±ÅŸmayla ortaya çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± opera, lirik eserlerde ÅŸimdiye kadar görülmeyen dramatik bir güce dayanÄ±yor.

Libertosunu Abbate Giambattista Varesco’nun yazdÄ±ÄŸÄ± eserde Ilia’ya Nadinne Sierra, Idamente’ye ise Alice Coote ses veriyor.