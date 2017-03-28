Serinin son filminin fragmanÄ± yayÄ±nda Ã–rÃ¼mcek Adam eve dÃ¶nÃ¼yor

Ã‡izgi romandan uyarlanan Ã–rÃ¼mcek Adam serisinin son filmi "Eve DÃ¶nÃ¼ÅŸ"Ã¼n fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Film 7 Temmuz'da sinemalarda olacak

Örümcek Adam serisinin son filmi "Örümcek Adam: Eve DönüÅŸ"te "Örümcek Adam" (Peter Parker) karakterini, geçen yÄ±l vizyona giren "Kaptan Amerika: KahramanlarÄ±n SavaÅŸÄ±" filminde kendini gösteren Tom Holland canlandÄ±rÄ±yor. Yönetmen koltuÄŸunda Jon Watts'Ä±n oturduÄŸu filmin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise Kevin Feige ve Amy Pascal üstleniyor. Stan Lee ve Steve Ditko'nun yazdÄ±ÄŸÄ± Marvel çizgi romanÄ±ndan uyarlanan filmin senaryosunu ise Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts, Christopher Ford, Chris McKenna ve Erik Sommers kaleme aldÄ±.

ROBERT DOWNEY JR. DA OYNAYACAK

Filmde Holland'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Robert Downey Jr., Michael Keaton, Zendaya, Jon Favreau, Donald Glover, Tyne Daly ve Marisa Tomei rol alÄ±yor. "Örümcek Adam: Eve DönüÅŸ"ün konusu özetle ÅŸöyle: "Peter Parker yeni bulduÄŸu kimliÄŸi ve aÄŸ atma yeteneÄŸiyle, süper kahraman olarak yaÅŸamaya baÅŸlar. 'Yenilmezler'le yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± müthiÅŸ deneyimden oldukça mutluluk duyan Peter, yeni akÄ±l hocasÄ± Tony Stark'Ä±n (Robert Downey, Jr.) gözetimi altÄ±nda, halasÄ± May (Marisa Tomei) ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve döner. Peter günlük hayat rutininde yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸÄ±r fakat bir yandan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± semtteki insanlarÄ±n sevdiÄŸi "Örümcek Adam" olmaktan daha fazlasÄ±nÄ± isteyen, kendisini kanÄ±tlamaya çalÄ±ÅŸan düÅŸüncelerinden dolayÄ± kafasÄ± karÄ±ÅŸÄ±ktÄ±r. Bir gün yeni kötü adam Vulture (Michael Keaton) ortaya çÄ±kar ve Peter'in hayatta önem verdiÄŸi her ÅŸey tehlikeye girer."