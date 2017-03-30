Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 30/03/2017 14:36

Ä°ngiltere TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± UCLâ€™de Nevruz Festivaliâ€™nde baharÄ± kutladÄ±

Turk Dunyasi UCL Nevruz Festival

BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™ta yaÅŸayan, TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± University College of Londonâ€™da dÃ¼zenlenen Bahar Festivaliâ€™nde biraraya gelerek baharÄ± kutladÄ±. Tataritanâ€™dan, Kazakistanâ€™a, Irak TÃ¼rkmenlerinden, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na kadar TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± topluluklarÄ± Londraâ€™da bayramda buluÅŸtu.

AVRUPA AJANSI (AVA) HALÄ°L ERDOÄžAN-LONDRA-Bahar mevsiminin geliÅŸi Nevruz Festivali, Londra’da 26 Mart 2017 Pazar günü saat 12.00-16.00 arasÄ±nda düzenlendi. BirleÅŸik KrallÄ±k’ta yaÅŸayan, Türk DünyasÄ± University College of London’da düzenlenen Nevruz (Bahar) Festivali’nde biraraya gelerek baharÄ± kutladÄ±.  Tataritan’dan, Kazakistan’a, Irak Türkmenlerinden, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na kadar geniÅŸ yelpazeden Türk dünyasÄ± topluluklarÄ± Londra’da bayramda buluÅŸtu. Åženlik UCL ana avlusunda Orta Asya Bahar ÅženliÄŸi havasÄ±nda gerçekleÅŸti.  Åženlik, Türk topluluklarÄ±nÄ±n, Tarihi, Dili ve Kültürünü kapsayan birçok aktivitelerle, canlÄ± müzik eÅŸliÄŸinde kutlandÄ±.

 

 

 

Orta Asya Türk kardeÅŸlerimizle Londra’da kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 

Nevruz bayramÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan Türk DünyasÄ± DayanÄ±ÅŸma Platformu BaÅŸkanÄ± Atilla AbacÄ±oÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: 

 

 

 

“BazÄ± nedenlerden dolayÄ± ertelenen Bahar BayramÄ± ( Nevruz ) ÅženliÄŸimiz, bügün Görkemli bir ÅŸekilde kutlandÄ±. ProÄŸramda EmeÄŸi geçen Bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za, bizleri yalnÄ±z bÄ±rakmayan SoydaÅŸlarÄ±mÄ±za TeÅŸekkür ederiz. Bir kaç haftadÄ±r yaÅŸanan olumsuzluklardan sonra bir daha anladÄ±k ki, Türk’ün Türk’ten BaÅŸka dostu yoktur. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n Yüzde 95’i Türk DünyasÄ±’ndandÄ±. Türkiyelilerden pek katÄ±lÄ±m yoktu. Oradan oy çÄ±karamayacaklarÄ±nÄ± anlayanlar temsilci bile göndermediler. KeÅŸke Camilerde yedirdikleri yemeklerin, restaurantta verdikleri davetlerin, ev ev dolaÅŸÄ±p verdikleri hediyelerin Yüzde birini getirip ÅŸenlikte daÄŸÄ±tsaydÄ±lar, Türkiye’nin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaparlardÄ±. Ondanda vazgeçtik. Aylarca hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z etkinlikleri iptal ettirdiler. Bunu ingiliz, Alman, HollandalÄ± yapsa gam yemem. Türk olunca tabii insan kabullenemiyor. Olsun yinede Türk Devletine olan saygÄ±mÄ±zda dolayÄ± sesimizi kÄ±sÄ±yoruz. Unuttuk sanmasÄ±nlar. Kinimizi saklÄ± Tutuyoruz.”

 

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