NÃ¼khet Duru, Britanya TÃ¼rk KadÄ±nlarÄ± iÃ§in Londra'ya geliyor

Londraâ€™da 2002 yÄ±lÄ±nda kurulan, en etkin sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan Britanya TÃ¼rk KadÄ±nlarÄ± DerneÄŸi 30 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼, 15â€™inci kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Millenium London Mayfair Hotelâ€™de kutlayacak.

MÄ°hriÅŸah Safa-LONDRA’da kurulu etkin sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan Britanya Türk KadÄ±nlarÄ± DerneÄŸi (BTKD) 15’inci kuruluÅŸ yÄ±ldönümünü , ünlü Türk müziÄŸi sanatçÄ±sÄ± Nükhet Duru’nun katÄ±lacaÄŸÄ± görkemli bir balo ile kutlayacak. Åžubat 2002’de kurulan ve bugüne kadar özellikle eÄŸitim kurumlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± büyük baÄŸÄ±ÅŸlarla adÄ±ndan söz ettiren BTKDn’in 15’inci kuruluÅŸ yÄ±ldönümü, 30 Nisan Pazar günü Mayfair’deki Millenium London Hotel’inde gerçekleÅŸecek. Dernek BaÅŸkanÄ± MaviÅŸ Fuchs’un adÄ±yla yapÄ±lan bu konudaki açÄ±klamada, sürprizlerle dolu gecenin tüm gelirinin Londra’da faaliyet gösteren hafta sonu Türk Dili ve Kültürü eÄŸitimi veren okullar ile ÇaÄŸdaÅŸ YaÅŸamÄ± Destekleme DerneÄŸi (ÇYDD) arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. 11 Åžubat 2002 yÄ±lÄ±nda Londra’da kurulan BTKD, kuruluÅŸundan bu yana amacÄ±na uygun faaliyetler düzenleyerek, ülkede çaÄŸdaÅŸ Türk kadÄ±nÄ±nÄ± en iyi ÅŸekilde temsil etmenin yanÄ±sÄ±ra, özellikle eÄŸitime, kadÄ±n sorunlarÄ±yla ilgilenen kurumlara yaptÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸlarla saygÄ±n bir konuma eriÅŸti.

BaÅŸkan MaviÅŸ Fuchs, dernek üye ve dostlarÄ±nÄ± bu müstesna gecede aralarÄ±nda görmekten büyük mutluluk duyacaklarÄ±nÄ± belirterek, eÄŸitime katkÄ± saÄŸlayacaklarÄ± için ayrÄ± bir sevinç duyacaklarÄ±nÄ± kaydetti. BTKD’nin 15’inci kuruluÅŸ yÄ±ldönümü balo biletleri üyeler için 90, dernek dostlarÄ± için 95 sterlin. Bilet ve rezervasyon için ; btkd.info@yahoo.co.uk yazÄ±lmasÄ± veya 07717 790 830 numaranÄ±n aranmasÄ± rica edildi. Balo çekleri ise ATWIB adÄ±na yazÄ±lÄ±p, “ 48 Ince Road, Walton on Thames, Surrey KT12 5BJ” adresine gönderilebilinir.