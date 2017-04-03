Ä°ran'dan KÃ¼rk Mantolu Madonna kitabÄ±na Ã¶pÃ¼cÃ¼k sansÃ¼rÃ¼

Ä°ran, Sabahattin Ali'nin Ã§ok sevilen kitabÄ± KÃ¼rk Mantolu Madonna'yÄ± FarsÃ§aya Ã§eviren tercÃ¼man Zeynep Abdi Golzar'dan 'Ã¶pmek' fiilinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla yayÄ±mlamasÄ±na izin verdi

Ä°ran Kültür ve Ä°slami Ä°rÅŸat BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanÄ±nÄ± Farsçaya çeviren tercüman Zeynep Abdi Golzar'dan kitaptaki 'öpme' fiillerini kaldÄ±rmasÄ± koÅŸuluyla yayÄ±ma izin verdi. Golzar, kitabÄ±n 71. sayfasÄ±nda yer alan "Onu çÄ±plak sÄ±rtÄ±ndan öptü." cümlesini "DudaklarÄ±nÄ± onun çÄ±plak sÄ±rtÄ±na yaklaÅŸtÄ±rdÄ±." olarak deÄŸiÅŸtirdi.

KÄ°TABI FARSÇAYA ÇEVÄ°RME KARARI ALDI

Yazar Sabahattin Ali'nin 1943 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ve Türk edebiyat tarihinin en sevilen romanlarÄ± arasÄ±nda yer alan 'Kürk Mantolu Madonna', Ä°ran'da da ses getirdi. Ankara'da yaÅŸayan Tebrizli mütercim tercüman ve ressam olan Zeynep Abdi Golzar, sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir aÅŸk hikâyesi olmasÄ± ve kullanÄ±lan dilin yalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, edebi zenginliÄŸi açÄ±sÄ±ndan romanÄ± Farsçaya çevirme kararÄ± aldÄ±. Golzar, kitabÄ±n çevirisini Ä°ran'da bir yayÄ±nevine gönderdi. YayÄ±nevi ise Ä°ran yasalarÄ± gereÄŸi, onayÄ±n verilmesi için çeviriyi Kültür ve Ä°slami Ä°rÅŸat BakanlÄ±ÄŸÄ±'na gönderdi. KitabÄ±n onaylanmasÄ±nÄ± bekleyen Golzar'a bakanlÄ±ktan bir yazÄ± geldi. BakanlÄ±k kitabÄ±n yayÄ±mlanabilmesi için metinde bazÄ± deÄŸiÅŸikliklerin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Romanda geçen tüm 'öptü' fiillerinin iptal olmasÄ± ÅŸartÄ± iletildi.