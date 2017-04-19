HÄ±zlÄ± ve Ã–fkeli 8 ilk 5 gÃ¼nde rekor kÄ±rdÄ±

Sinema sektÃ¶rÃ¼ne damga vuran aksiyon serisinin devamÄ± HÄ±zlÄ± ve Ã–fkeli 8'i ilk 5 gÃ¼nde bir milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸi izledi

Türkiye’de 13 Nisan’da vizyona giren yapÄ±m bir rekora imza atarak, ön gösterim rakamlarÄ± dahil hem hasÄ±lat hem de kiÅŸi sayÄ±sÄ±na göre Türkiye’de tüm zamanlarÄ±n en iyi yabancÄ± film açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

BeÅŸ günde 1 milyon 3 bin 135 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenen film, 12 milyon 453 bin 452 lira hasÄ±lat elde etti.

Senaryosunu Chris Morgan ile Gary Scott Thompson'un kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±m, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez gibi isimleri yeniden bir araya getirdi. Çekimleri, Küba, Ä°zlanda ve Amerika'da yapÄ±lan filmde ayrÄ±ca Charlize Theron, Scott Eastwood ve Oscar ödüllü Helen Mirren gibi ünlü oyuncular da rol aldÄ±.

"HÄ±zlÄ± ve Öfkeli 8", Dom’un ailesine beklenmedik ihanetini ve ekibin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zorlu sÄ±navÄ± konu alÄ±yor.