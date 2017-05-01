Ana Sayfa | KÜLTÜR-SANAT 01/05/2017 08:46

Emre Belözoğlu'ndan önemli galibiyet sonrası çarpıcı açıklamalar

Emre Belözoğlu

Başakşehir'de forma giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, Beşiktaş galibiyetinin ardından rakip taraftarını kızdıracak açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına yeni bir boyut getiren Başakşehir’de takım kaptanı Emre Belözoğlu, mücadeleyi yorumladı.

Emre’nin açıklamaları şöyle;

“Beşiktaş iyi takım ama biz sezon genelinde kendi gücümüze göre onların üzerinde mücadele ettik. Galibiyeti hak ettik. Yine epey kişiyi üzdük, Allah’a şükür onlar üzülmeye devam edecek. Biz mücadele ettikçe Allah da bizimle olacak.

Ligin en iyi iyi takımının maçıydı. Beşiktaş’ın yakaladığı pozisyonlar vardı. Bizim de çok net pozisyonlarımız vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün başkanımız Göksel Gümüşdağ için oynadık. Onu biraz üzdük geçen hafta. Bizim için çok iyi oldu, çok mutluyuz.”

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