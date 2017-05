Londra’da Kuzey Kıbrıs’ın festivali başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Londra’da tanıtımını hedefleyen Festival of North Cyprus, 5, 6 Mayıs 2017 tarihlerinde Londra’da Islington The Business Design Center’da gerçekleştiriliyor. Festivalin açılışı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından yapılacak.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, festivalin Rumlar tarafından engellenmeye çalıştığı söyledi. Ataoğlu, “Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak düzenlediğimiz bu festivali Rumlar hazmetmediler. Biz önceden festivalin yapılacağı alanı ayırtmış, firma sahibiyle anlaşmamızı yapmıştık. O nedenle bu konudaki girişimleri sonuçsuz kaldı” dedi. KKTC Turizm Bakanlığı’nın katkıları, North Cyprus UK Ltd. organizasyonuyla 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Londra’da Islington The Business Design Center’da, Festival of North Cyprus düzenleniyor. Festivalin açılışı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından yapılacak.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Londra’da gerçekleştireceği ilk ve tek festival özelliği taşıyan organizasyonla, ülkenin turizm sektörünün istikrarlı ve hızlı bir şekilde gelişmesi ve Kuzey Kıbrıs’ı bir turizm destinasyonu olarak yurt dışında tanıtmak yanında Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin ülkelerine yatırım yapmaları konusunda olanak sağlamak hedefleniyor. Festival of North Cyprus hakkında konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, festivalde sadece turizm değil ülkenin genelini kapsayan bir tanıtım yapılacağını söyledi. Ataoğlu festivalde, sanayi sektörü, ticaret sektörü, otelciler, işadamları, eğitim ve inşaat sektöründeki yetkililerin de geniş bir katılım ile yer alacağını belirtti.

Üçüncü jenerasyon Kıbrıslı Türkler’e yatırım imkanı sağlanacak

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, araştırmaları sonucunda son zamanlarda yurt dışında yaşayan yeni nesil Kıbrıslı Türkler’in ülkelerine eskisi kadar gelmediğini tespit ettiklerini söyledi. Ataoğlu, “Ülkemizi ve Kıbrıs Türk kültürünü tanıtmak amacıyla İngiltere’ye bir çıkarma yapacağız. Ancak hedefimiz sadece bu değildir. Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler arasında Kıbrıs’ta yaşamayı tercih etmeyen ülkeye fazla gelmeyen üçüncü bir jenerasyon vardır. Biz inşaat sektörümüz ve bankalarımızla da orada olacağız ve sağlanacak kolaylıklarla onları Kıbrıs’ta ev sahibi yapacağız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Ataoğlu: “Rumların protestosuyla karşı karşıya kaldık”

Ataoğlu, 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Londra’da gerçekleştirmeyi planladıkları festival için uzun süre önce hazırlıklara başladıklarına, Rumların şikayetleriyle karşı karşıya kalındığına dikkat çekti. Ataoğlu, “Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak düzenlediğimiz bu festivali Rumlar hazmetmediler. Biz önceden festivalin yapılacağı alanı ayırtmış, firma sahibiyle anlaşmamızı yapmıştık. O nedenle bu konudaki girişimleri sonuçsuz kaldı” dedi. Ataoğlu, Rumların bu protestosunun ardından festivale katılmak isteyen firmaların da çoğaldığına işaret ederek, Kuzey Kıbrıs ve Londra’daki firmalarla birlikte kalablık bir katılım olacağını söyledi.

Ataoğlu, Londra’da yaşayan herkesi ziyaret etmeye ve firmaların oradaki halka sunacağı fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

Yoğun tanıtım kampanyası yapıldı

5 Mayıs 2017 Cuma saat 9:00- 20:00, 6 Mayıs 2017 Cumartesi 9:00- 17:00 saatleri arasında yapılacak festivalin organizatörü, North Cyprus UK Direktörü Zorlu Cezaroğlu, hazırlıkların sonuna gelindiğini belirtti. Cezaroğlu, Londra’da yayınlanan Türk gazeteleri, sosyal medya, digital market ve otobüslere asılan reklamlarla da festivale ziyareti artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, herkesi festivale davet etti.

Festivalde, Kıbrıslı fotoğraf sanatçıları Hasan Bağlar, Gökhan İlke Saymaz ve Zorlu Cezaroğlu'nun fotoğrafları da sergilenip satışa sunulacak. Satışlardan elde edilen gelir ise Londra Türk Dili ve Okulları'na bağışlanacak.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun