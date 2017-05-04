Bu hafta 11 film izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

TÃ¼rkiye'deki sinema salonlarÄ±nda bu hafta 5 tanesi yerli olmak Ã¼zere 11 film izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Haydar IÅŸÄ±k'Ä±n yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± ve Levent Sülün, Burçin Abdullah, Ümit Acar, GülÅŸah ÇomoÄŸlu ile FÄ±rat Can AydÄ±n'Ä±n baÅŸrollerinde yer aldÄ±ÄŸÄ± "Umudun KÄ±yÄ±sÄ±nda" filmi izleyiciyle buluÅŸacak.

Senaryosu Zeynep YÄ±lmaz'a ait olan dram türündeki film, fotoÄŸrafla uÄŸraÅŸan bir gencin geçirdiÄŸi hastalÄ±k sonrasÄ± hayata bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesini konu ediniyor.

"Eski Sevgili"

Tolgahan SayÄ±ÅŸman, Bade Ä°ÅŸçil, Sadi Celil Cengiz, Nihan BalyalÄ±, Mehmet Ulay ve Toygun AteÅŸ'in rol aldÄ±ÄŸÄ± "Eski Sevgili" adlÄ± filmin yönetmenliÄŸini Emir Khalilzadeh yaptÄ±.Romantik komedi türündeki film, 63 kere ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸan iki eski sevgilinin hikayesini beyaz perdeye taÅŸÄ±yor.Tolgahan SayÄ±ÅŸman filmde "BarÄ±ÅŸ" karakterine hayat verirken, Bade Ä°ÅŸçil ise onun 63 kere ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve bir türlü unutamadÄ±ÄŸÄ± eski sevgilisi "Feride"yi canlandÄ±rÄ±yor.

"BaÅŸ BelasÄ±"

Tolga BaÅŸ'Ä±n yönettiÄŸi "BaÅŸ BelasÄ±" filminin baÅŸrollerinde Çetin Altay, Selen Seyven, Mesut Yar, UÄŸur Ä°zgi, Yakup Yavru ve Ender Gülçiçek gibi isimler yer alÄ±yor.Komedi türüdeki film, Çanakkale'den Ä°stanbul'a giden genç bir kÄ±zÄ±n seyahatinin, beraber yolculuk ettiÄŸi adam sebebiyle çÄ±ÄŸrÄ±ndan çÄ±kmasÄ±nÄ± konu ediniyor.

"Çam YarmasÄ±"

Ferdi Kurtuldu, Murat KuÅŸçu, Tevfik Ä°nceoÄŸlu, Yakup Yavru, Dilber Ay, Koray Ergün, Ömer Faruk Nas, BelkÄ±s Akçil ve Bülent Mert'in oynadÄ±ÄŸÄ± "Çam YarmasÄ±" adlÄ± filmin yönetmenliÄŸini Sefa Özçelik üstlendi.

Film, Ä°stanbul'da yaÅŸayan ve çocuklarÄ± olmayan 30 yaÅŸlarÄ±nda zengin bir çiftin yetimhaneden bir çocuk evlat edinmeyi düÅŸünürken geliÅŸen olaylar neticesinde üç sorumsuz çocuÄŸu birden evlatlÄ±k edinmeleri sonrasÄ±nda geliÅŸen olaylar etrafÄ±nda dönüyor.

"666 Cin MusallatÄ±"

Fuat YÄ±lmaz'Ä±n yazÄ±p yönettiÄŸi ve Ekrem Ä°spir, Elif Yaz, Teena Tabbarah, Tahsin Dursun ile Demet BasmacÄ±'nÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± "666 Cin MusallatÄ±" filmi, yaÅŸamÄ±nÄ± korku ve gerilim üzerine senaryolar yazÄ±p satmakla sürdüren bir adamÄ±n, sosyal medyada dikkatini çeken bir haber üzerinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yolda yaÅŸanan olaylarÄ± anlatÄ±yor.

"SaplantÄ±"

Tecrübeli yapÄ±mcÄ± Denise Di Novi'nin yönetmen koltuÄŸuna oturduÄŸu "SaplantÄ±" filmi, evliliÄŸinin bitmiÅŸ olmasÄ±yla henüz tam anlamÄ±yla yüzleÅŸememiÅŸ olan bir kadÄ±nÄ±n, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± kocasÄ±nÄ±n yeni eÅŸine hayatÄ± zindan etmesini konu ediniyor.

Senaryosu David Leslie Johnson ve Christina Hodson'a ait olan gerilim türündeki filmin baÅŸrollerinde Rosario Dawson, Katherine Heigl, Whitney Cummings ve Geoff Stults yer alÄ±yor.

"GerçeÄŸin Ä°ki Yüzü"

Sean Penn'in yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi, baÅŸrollerinde Charlize Theron ve Javier Bardem'in yer aldÄ±ÄŸÄ± "GerçeÄŸin Ä°ki Yüzü" filmi, Afrika'da bir devrim sÄ±rasÄ±nda tanÄ±ÅŸan iki insanÄ±n hikayesini beyaz perdeye taÅŸÄ±yor.

Theron ve Bardem ikilisinin yanÄ± sÄ±ra Jared Harris, Adele Exarchopoulos, Jean Reno ve Sibongile Mlambo gibi isimlerin de rol aldÄ±ÄŸÄ± filmin senaryosu Erin Dignam'a, müzikleri ise Hans Zimmer'a ait.

"T2 Trainspotting"

Danny Boyle'nin yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± "T2 Trainspotting" filminin oyuncu kadrosunda Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, Robert Carlyle ve Anjela Nedyalkova gibi isimler var.

1996 yÄ±lÄ±nda gösterime giren "Trainspotting"in baÅŸarÄ±lÄ± yönetmeni ve oyuncu kadrosunun geri döndüÄŸü "T2 Trainspotting", 20 yÄ±l sonra yeniden bir araya gelen Renton ve çetesinin yeni maceralarÄ±nÄ± nostaljik bir biçimde anlatÄ±yor.

"ÇÄ±lgÄ±n Ziyaretçiler 3: Ä°htilal"

FransÄ±z yönetmen Jean-Marie Poire'nin beyaz perdeye taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± "ÇÄ±lgÄ±n Ziyaretçiler 3: Ä°htilal" filmi, ÅŸövalye Godefroy de Montmirail ile ÅŸövalye adayÄ± Jacquouille'in macerasÄ±nÄ± ele alÄ±yor.

Christian Clavier, Jean Reno, Franck Dubosc, Karin Viard, Sylvie Testud, Marie-Anne Chazel ve Julie-Marie Parmentier gibi isimlerin kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçtiÄŸi yapÄ±mÄ±n senaryosu da filmin baÅŸrol oyuncusu Christian Clavier ve yönetmen Jean-Marie Poire ait.

"Kaptan Cousteau: Derinliklere Yolculuk"

Jerome Salle'nin yönetmen koltuÄŸunda bulunduÄŸu "Kaptan Cousteau: Derinliklere Yolculuk" adlÄ± filmde Lambert Wilson, Audrey Tautou, Pierre Niney ve Laurent Lucas rol aldÄ±.

Aksiyon içerikli biyografi türündeki "Kaptan Cousteau: Derinliklere Yolculuk", kendini denizlere adayan ve bu tutkusuyla dünyaca ünlenen Kaptan Cousteau'nun hikayesini sinema izleyicisinin beÄŸenisine sunuyor.

"Gamba: Macera Çetesi"

Japon yönetmenler Yoshihiro Komori ve Tomohiro Kawamura'nun, Atsuo Saito'nun romanÄ±ndan sinemaya uyarladÄ±ÄŸÄ± haftanÄ±n animasyon filmi "Gamba: Macera Çetesi", iki farenin macerasÄ±nÄ± ele alÄ±yor.