Bursaspor karÄ±ÅŸtÄ± yÃ¶netim acilen toplandÄ±

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de rakibi Ã‡aykur Rizespor'a farklÄ± skorla maÄŸlup olan Bursaspor'da yÃ¶netim acilen toplandÄ±

Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a 6-0 kaybeden Bursaspor'da yönetim kurulu toplandÄ±. DHA'da yer alan habere göre Bursaspor Yönetim Kurulu'nun, Özlüce Tesisleri´nde yaptÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k toplantÄ±sÄ±nda olaÄŸanüstü kongre kararÄ± çÄ±kmazken, Deniz ve Del Valle kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.

ToplantÄ± sonrasÄ± Bursaspor TV´ye açÄ±klama yapan baÅŸkan Ali Ay, "Ben baÅŸkan olarak herkesten daha fazla üzülüyorum. Ancak aklÄ± selim içinde hareket etmek zorundayÄ±z. Sezonun bitmesine 4 hafta daha var. Maalesef son 3 maçta aÄŸÄ±r yenilgiler almÄ±ÅŸ olsak da kalan maçlarÄ± da bu kadroyla oynayacaÄŸÄ±z. O halde gelin bu maçlarÄ± kazanmak için hepimiz ne gerekiyorsa yapalÄ±m." dedi.

Ä°tidalli hareket etmek gerektiÄŸini ifade eden Ali Ay, sözlerine "BaÄŸÄ±rmakla, çaÄŸÄ±rmakla, istifa etmekle hiçbir ÅŸeyi çözemeyiz. Allah'Ä±n izniyle bu sezonu bitirelim, sonra ne olmasÄ± gerektiÄŸine hep birlikte karar verelim. Ben koltuk meraklÄ±sÄ± deÄŸilim. OrtalÄ±k yangÄ±n yerine dönsün ama ben baÅŸkan kalayÄ±m diye bir sevdam da yok. Bu yaÅŸanan geliÅŸmeler, bu skorlar benim hoÅŸuma mÄ± gidiyor sanÄ±yorsunuz? Benim bir sorumluluÄŸum var. Sadece 4 hafta sabÄ±r istiyorum. 4 hafta sonra gereken neyse yapÄ±lacak. Deniz YÄ±lmaz ile Del Valle kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BazÄ± arkadaÅŸlar için de kadro dÄ±ÅŸÄ± talebinde bulunuldu. Ancak biz iki kadro dÄ±ÅŸÄ±nÄ± yeterli bulduk." ifadeleriyle devam etti.